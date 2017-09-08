Досье на Трампа? Не нравится "Закон Магнитского"? Fusion GPS вам поможет

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В последнее время так называемое "Досье Трампа" снова замелькало в американских СМИ, равно и как название заказавшей его вашингтонской фирмы Fusion GPS.

Фирма существует с 2011 года, когда ее основали трое бывших корреспондентов газеты Wall Street Journal, но широкую известность она приобрела сравнительно недавно. Как говорится в ее рекламе, фирма занимается "коммерческими исследованиями и сбором стратегических разведданных" для компаний, адвокатских контор и инвесторов.

Один из важнейших ее промыслов - это так называемый opposition (или сокращенно oppo) research, то есть сбор компромата на политических противников заказчика.

В 2012 году она, например, собирала компромат на республиканского кандидата в президенты Митта Ромни.

В огни рампы Fusion GPS попала в прошлом году, когда выяснилось, что она заказала бывшему сотруднику британской разведки MИ-6 Кристоферу Стилу собрать компромат на Дональда Трампа.

В начале 1990-х Стил проработал почти три года в московской резидентуре MИ-6, а затем несколько лет возглавлял русский отдел британской разведслужбы. Он завел в России широкий круг знакомств, которые помогали ему выполнить заказ, полученный фирмой Fusion GPS в сентябре 2015 года от неустановленного пока лица.

Долгое время было принято считать, что фирма, вообще известная своими связями с Демократической партией, получила заказ собрать компромат на Трампа от какого-то богатого республиканца, который был в ужасе от его кандидатуры и поставил себе целью его "утопить".

Согласно этой версии, в середине июля прошлого года, когда выяснилось, что избранником республиканцев все-таки станет Трамп, этот заказчик охладел к своему проекту. Но тот не остался сиротой, потому что эстафету приняли демократы, которые финансировали проект дальше.

Вопрос на миллион долларов

Публичным лицом Fusion GPS является Гленн Симпсон, один из трех основателей фирмы, который до этого проработал в Wall Street Journal почти 14 лет и прославился своими журналистскими расследованиями, но потом предпочел уйти на более доходное поприще.

Люди, знакомые с расценками таких фирм, предполагают, что Fusion GPS платила Стилу за выполнение заказа от 12 до 15 тысяч долларов в месяц и оплачивала расходы.

Таинственный заказчик дискредитации Трампа, как сообщают, договорился заплатить фирме за его досье почти 1 миллион долларов.

В конце августа Симпсон после многомесячных переговоров согласился дать показания сотрудникам юридического комитета сената США. Комитет поначалу вызвал его повесткой, но Симпсон уперся и в конце концов добился ее отмены. Взамен ему разрешили выступить за закрытыми дверями и допрашивали более 10 часов.

От его адвоката Джоша Леви известно, что Симпсон наотрез отказался назвать имена тех, кто оплатил составление досье Трампа, сославшись на договор о конфиденциальности, который он заключает со своими клиентами.

Глава этого сенатского комитета Чак Грэссли высказался за обнародование протокола допроса Симпсона. На минувшей неделе к Грэссли присоединился сенатор-республиканец Оррин Хэтч. Если они наберут в комитете достаточно голосов, то протокол будет рассекречен.

Грэссли вообще не благоволит к Fusion GPS и еще в марте обратился в минюст США с просьбой расследовать вопрос о предполагаемых связях фирмы с Россией.

Сейчас попытку узнать имена людей, оплативших составление досье, делают адвокаты проживающего на Кипре россиянина Алексея Губарева, у которого в суде в Майами находится на рассмотрении иск о клевете против американского сайта BuzzFeed, опубликовавшего досье 10 января 2017 года. Губарев также подал в Лондоне иск к составителю этого 35-страничного документа Кристоферу Стилу.

Адвокаты 36-летнего бизнесмена требуют суды наказать ответчиков за имеющиеся на последней странице досье утверждения о том, что хостинговые компании Губарева якобы участвовали по заданию ФСБ в тайных кибероперациях против США.

Если адвокаты Губарева добьются возможности допросить Стила под присягой, то они попытаются узнать имена заказчиков досье у него.

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"ФБР потрясено"

Стил представил Fusion GPS первую из 17 частей досье на Трампа 20 июня прошлого года, а последнюю - 13 декабря. В начале августа первые две главы были показаны сотруднику ФБР в Риме.

В октябре Стил поведал в анонимном интервью левому журналу Mother Jones, что, увидев его текст, ФБР "было потрясено и ужаснулось" и начало с нетерпением ждать продолжения.

31 октября бравший у него интервью сотрудник Mother Jones Дэвид Корн напечатал статью под заголовком "Шпион-ветеран предоставил ФБР информацию о том, что русские якобы провели операцию по обработке Дональда Трампа".

В тот момент СМИ были заняты другими сенсациями вроде продолжающегося скандала вокруг частных почтовых серверов Хиллари Клинтон и пропустили бомбу Корна мимо ушей.

Со временем текст досье с небольшими купюрами оказался в руках у многочисленных журналистов и в ряде редакций, но все они остерегались давать огласку документу, основанному на анонимных источниках и содержавшему явные ошибки.

Если верить версии журнала Vanity Fair, до ФБР полная версия досье дошла 9 декабря прошлого года, когда сенатор-республиканец Джон Маккейн лично вручил его копию тогдашнему директору этого ведомства Джеймсу Коми.

По словам журнала, достал ее для Маккейна бывший сотрудник госдепа Дэвид Креймер, который специально слетал за ней в Лондон. Как было условлено, бывший разведчик Стил поджидал американца в аэропорту Хитроу с газетой Financial Times в руках, по которой Креймер его опознал.

Он обменялись паролями, и Стил отвез заокеанского гостя к себе в загородный дом, где проговорил с ним несколько часов и на прощание вручил ему досье, которое, как выразился Vanity Fair, "могло привести к падению президента".

В досье говорится, что Москва обрабатывала Трампа на протяжении нескольких лет, и у нее есть на него компромат для возможного шантажа. Сам Трамп заявил, что это выдумки.

В отличие от прессы, которая нередко предваряет слова "досье Трампа" определением "дискредитированное", ФБР, очевидно, отнеслось к этому документу вполне серьезно, поскольку двухстраничную выжимку из него незадолго до инаугурации Трампа спецслужбы показали ему и Бараку Обаме.

Сообщают, что досье сделалось отправной точкой для сотрудников ФБР, занимающихся предполагаемым сговором между трамповским штабом и Москвой.

По данным Washington Post, незадолго до ноябрьских выборов ФБР так увлеклось компроматом, который собрал на Трампа Стил, что начало с англичанином переговоры о подписании контракта на продолжение этой работы. После того как столичная газета раззвонила об этом, переговоры прекратились.

СМИ продолжают отмахиваться от досье, хотя Рэйчел Мэддоу, самая популярная ведущая прогрессивного телеканала Эм-эс-эн-би-си, на днях заявила, что оно с каждым днем выглядит все достовернее.

Правообладатель иллюстрации Getty/YURY MARTYANOV Image caption Как заявил Браудер комитету, адвокат Весельницкая руководила лоббированием за отмену "Закона Магнитского"

Иностранный агент?

В конце июля возглавляемый сенатором Грэссли комитет провел слушания по вопросу о соблюдении закона, который требует, чтобы лица, работающие в США на иностранные правительства, зарегистрировались в минюсте в качестве "иностранных агентов". В центре внимания слушаний была Fusion GPS.

В числе выступавших на этих слушаниях был Тор Халворссен, глава "Фонда прав человека", который занимается защитой народных вольностей в странах с авторитарными режимами. В своем выступлении правозащитник обвинил Fusion GPS в успешной кампании по срыву публикаций об "откатах", которые якобы платила венесуэльским чиновникам одна энергетическая фирма, нанятая строить электростанции в Венесуэле.

Как говорилось в показаниях Халворссена в сенате, "Fusion GPS знает, как функционируют СМИ, как убить статью в зародыше, как заронить достаточно большое зерно сомнения и таким образом сбить с правильного пути журналистское расследование, и что нужно для того, чтобы редактор отказался поручить журналисту разрабатывать какой-то сюжет".

Как утверждал Халворссен, так, например, Fusion GPS удалось задушить в зародыше статьи о венесуэльских "откатах", которые было планировали агентство Блумберг и британский журнал Economist.

Но больше всего шума произвело выступление британского бизнесмена Уильяма Браудера, у которого Fusion GPS давно вызывает сомнения. В декабре прошлого года он обратился к минюсту США с просьбой заинтересоваться деятельностью этой фирмы, которую он обвинил в нарушении закона о регистрации иностранных агентов.

Предполагалось, что вместе с ним выступят и ее основатель Симпсон, и бывший глава трамповского штаба Пол Манафорт, но в конечном итоге сенаторам пришлось обойтись без них.

Браудер заранее представил комитету текст своего выступления, из которого явствует, что он считает Fusion GPS иностранным, а именно российским агентом, ведущим в Вашингтоне кампанию против "Закона Магнитского" по заданию Москвы.

Этот закон предусматривает санкции против российских чиновников, нарушивших права человека, и прежде всего против гонителей аудитора Сергея Магнитского, который работал в Москве по заданию Браудера и скончался в 2009 году в "Матросской тишине" при подозрительных обстоятельствах.

Закон был принят в сенате США 92 голосами против 4 и в палате представителей - 364 против 43. Президент Обама подписал его 14 мая 2012 года.

Как заявил Браудер на слушаниях, "российское правительство употребило все имеющиеся у него средства и возможности на попытки добиться отмены "Закона Магнитского".

Одна из самых шокирующих попыток имела место весной и летом прошлого года, когда "группа русских" повела в Вашингтоне кампанию, пытаясь, по словам Браудера", добиться отмены "Закона Магнитского" путем изменения версии того, что произошло с юристом.

По их версии, Сергей не был убит и не был разоблачителем, а "Закон Магнитского" был основан на "ложных посылах".

По словам Браудера, эта кампания также ставила себе целью изъять имя Магнитского из названия глобального закона, названного в его честь, но успеха не имела.

Среди членов указанной "группы русских" Браудер назвал Петра и Дениса Кацывов, их московского адвоката Наталью Весельницкую и нескольких американских лоббистов, выделив среди них Рината Ахметшина.

Как заявил сенаторам Браудер, Весельницкая руководила лоббированием за отмену Закона Магнитского и "наняла ряд лоббистов, сотрудников пиар-компаний, адвокатов и следователей, которые помогали ей в работе".

Убрать из закона имя

Ее первым шагом стало создание неправительственной организации, которая официально занимается борьбой за отмену запрета на усыновление американцами российских сирот, хотя быстро выяснилось, по словам Браудера, что единственной целью организации была отмена "Закона Магнитского".

НПО называлась Human Rights Accountability Global Initiative Foundation (HRAGI), имела двух сотрудников и была зарегистрирована в Делавэре 18 февраля 2016 года.

В данный момент она больше не функционирует.

HRAGI наняла Ахметшина, который руководил усилиями по отмене закона.

По словам Браудера, Весельницкая воспользовалась услугами адвокатской конторы Baker&Hostetler и ее ведущего юриста Марка Симрота, которые защищали в манхэттенском федеральном суде Дениса Кацыва.

Его компании обвинялись в отмывании части денег, похищенных у российской казны в ходе разоблаченной Магнитским аферы.

Кроме того, заявил Браудер сенаторам, Baker&Hostetler лоббировала по заданию Весельницкой в конгрессе изъятие имени Магнитского из названия глобального закона.

Адвокат Симрот поддерживал связь с сотрудником аппарата палаты представителей Полом Берендсом, который слыл апологетом Москвы и был уволен летом из конгресса.

Весельницкая, как показал Браудер, наняла через Baker&Hostetler Гленна Симпсона из Fusion GPS "для того, чтобы вести кампанию по очернению меня и Сергея Магнитского в преддверии слушаний в конгрессе по глобальному "Закону Магнитского".

"Он связался с рядом крупных газет и других изданий и распространял ложную информацию о том, что Сергей Магнитский не был убит и не являлся разоблачителем, а был вместо этого преступником".

"Другой бывший корреспондент Wall Street Journal, Крис Купер, из организации Potomac Group, - продолжал Браудер, - был нанят для того, чтобы организовать в Вашингтоне показ фейкового документального фильма о Сергее Магнитском и обо мне. Это был один из лучших образчиков путинской пропаганды".

Организаторы кампании за отмену "Закона Магнитского" наняли Ховарда Швейцера из фирмы Cozzen O'Connor Public Strategies и бывшего конгрессмена-демократа Рона Делламса, которые "обрабатывали" членов конгресса США.

В заключение Браудер заметил, что, занимаясь всем этим в Вашингтоне, организаторы кампании ни разу не объявили, что они преследуют интересы российского правительства, и не зарегистрирорвались в качестве иностранных агентов.

Адвокат Fusion GPS парирует, что фирма была нанята не Москвой, а известной американской конторой Baker&Hostetlet, и регистрироваться в минюсте поэтому не обязана.