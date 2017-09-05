Серфер с камерой: фейковый военкор, который никогда не был на войне

Image caption Коллаж из фотографий Мартинса, которые он размещал в соцсетях с рассказами о своих путешествиях по миру

Ему 32 года, он - привлекательный блондин. Еще в юные годы он пережил сексуальное насилие, успешно поборол лейкемию, позднее взял в руки камеру и стал фотографом ООН, а теперь его фотографии из горячих точек планеты и лагерей для беженцев нарасхват в ведущих фотоагентствах мира.

Его фото публикуют такие солидные издания, как американская газета Wall Street Journal, французская Le Monde, британская The Telegraph, Би-би-си.

У него более 100 тысяч фолловеров в "Инстаграме" и теперь уже о нем самом - бразильце Эдуарду Мартинсе пишет пресса. Ведь действительно, его послужной список на зависть многим начинающим фотожурналистам, а его биография может лечь в основу голливудского кино.

Только все это неправда.

Во всяком случае, что касается его журналистской карьеры и "горячих точек", поскольку то, как на самом деле этот человек выглядит, сколько ему лет и кто вообще скрывается под этим именем - неизвестно.

Image caption Фото, снятое Даниэлем Бриттом, было переделано и опубликовано в Wall Street Journal за авторством Мартинса

Известно только, что фотографии, которые он выдавал за свои, были им откуда-то взяты или просто украдены, в частности, как выяснила Бразильская служба Би-би-си, у американского фотожурналиста Даниэла Бритта (Daniel C. Britt).

При этом Мартинс приложил немало усилий к тому, чтобы эти фото переделать так, чтобы их невозможно было распознать с помощью обратного (реверсивного) поиска картинок, а затем перепродал фотоагентствам.

Бразильская служба Би-би-си определила по меньшей мере девять фотографий, принадлежащих Бритту, которые были использованы Эдуардо Мартинсом.

27 мая 2016 года Wall Street Journal опубликовал фото сирийских повстанцев в городе Аазаз за подписью независимого фотоагентства Zuma Photo.

В "Инстаграме" Мартинс сказал, что это его фото.

Однако его снял Даниэл Бритт 28 октября 2013 года в сирийском городе Хама. Этот же самый снимок, по данным Бразильской службы, попал на сайт российской газеты "Известия".

Image caption Бразильская служба Би-би-си опубликовала в июле 2017 г. интервью с Мартинсом, где были якобы сделанные им фото, и теперь ищет настоящих авторов этих снимков

Но неужели это так просто - взять и сочинить себе целую карьеру с постоянно пополняющимся портфолио? И как получилось, что никто из солидных изданий сразу не заподозрил обмана?

У Мартинса был свой "приемчик": он сближался в соцсетях с пишущими для уважаемых изданий журналистками, выставляя себя как репортера и волонтера ООН, а те уже рекомендовали его своим коллегам.

Так получилось и с бразильской журналистской Наташей Рибейру, живущей на Ближнем Востоке и сотрудничающей с Бразильской службой Би-би-си.

После того как Мартинс завязал с ней знакомство в соцсетях, ее заинтересовали его умопомрачительные репортажи.

В частности его рассказ с фотографиями о боях и буднях курдских отрядов пешмерга в районе горы Синджар в Ираке, который опубликовало бразильское издание журнала VICE.

Там Мартинс в красках расписывал, как он стал свидетелем гибели шестерых курдских солдат и 14 боевиков ИГ.

Image caption Еще одно фото, якобы сделанное Мартинсом в Алеппо, и опубликованное в журнале Recount Magazine. На самом деле оно также принадлежит Даниэлу Бритту

Рибейро выяснила, что два других бразильских журналиста, в то же самое время работавших в Ираке, никогда не встречались с Мартинсом, что практически невозможно в столь особых условиях, в которых работают журналисты, освещающие военные конфликты.

Кстати, к одному из этих журналистов Мартинс обратился в мае 2017 года через "Инстаграм", утверждая, что готовит по заказу Netflix документальный фильм о Мосуле и пригласил того к сотрудничеству.

Однако на запрос Би-би-си представители Netflix сказали, что ничего подобного компания не заказывала.

Более того, никто из Агентства ООН по делам беженцев, с которым якобы сотрудничал Мартинс, никогда о нем не слышал. Как не знали его и представители неправительственных организаций, с которыми он тоже "работал".

Image caption Фотографии с ныне несуществующего аккаунта Эдуардо Мартинса

Дальнейшее расследование Бразильской службы Би-би-си выяснило, что ни одна из шести успешных и привлекательных молодых женщин, с которыми задружился Мартинс в соцсетях, чтобы в дальнейшем предлагать через них "свои работы" в СМИ, не встречалась с ним лично.

Еще до своего разоблачения Мартинс предпочитал общаться исключительно через мессенджеры и чаты, в частности посылая предзаписанные голосовые сообщения через WhatsApp.

Image caption Еще одно фото, которое Мартинс предложил Recount Magazine с якобы палестинским мальчиком. На самом деле фото снято в Ираке.

Пузырь лопнул внезапно и неожиданно.

Когда бразильский ветеран-фотограф Фернандо Коста Нету собирал для выставки в галерее DOC Galeria в Сан-Паулу работы разных бразильских фотожурналистов, присланные из зон конфликтов, то он обратился к якобы находившемуся в тот момент в Ираке Эдуардо Мартинсу с предложением поучаствовать.

Мартинс согласился, но затем пропал и не выходил на связь, и Фернандо забеспокоился и стал бить тревогу.

"Я подумал, что его могли похитить боевики "Исламского государства", поэтому я связался с бразильскими коллегами в Ираке. Когда же мы начали отслеживать его передвижения, то Мартинс вдруг объявился, сказав, что у него возникла небольшая проблема с интернет-связью", - рассказал Фернандо Коста Нету в интервью Бразильской службе Би-би-си.

Узнав от коллег на Би-би-си о подозрениях по поводу авторства работ Мартинса и ведущемся расследовании, Нето в начале августа случайно спугнул "фотографа", сообщив тому о сомнениях по поводу аутентичности его репортажей.

Сразу же после этого Мартинс удалил свой аккаунт в "Инстаграме" и послал последнее сообщение с впоследствии удаленного номера в мессенджере WhatsApp: "Я в Австралии, решил провести год в разъездах по миру на фургоне. Я все отрубаю, включая интернет, [и] "Инстаграм". Я удаляю этот номер, бог с вами, спасибо!"

Кто это был и можно ли его в действительности встретить за рулем фургона в австралийской пустыне? Кто знает…