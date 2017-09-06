Фото: лучшие морские пейзажи Британии

Правообладатель иллюстрации WILLIAM POLLARD Image caption Фотография маяка на мысе Сент-Эббз-Хед Уильяма Полларда признана лучшим морским пейзажем Британии

Фотография маяка на мысе Сент-Эббз-Хед в Шотландии была признана лучшим морским пейзажем Британии на конкурсе фотографий Ultimate Sea View. Автор фотографии - Уильям Поллард.

Конкурс фотографии проводит благотворительная организация Shipwrecked Mariners' Society, оказывающая помощь бывшим морякам коммерческих и рыболовецких судов, их вдовам и семьям.

Правообладатель иллюстрации JOHN ROBERTS Image caption Снимок фотографа Джона Робертса "Дорога домой", сделанный близ Внешних Гебридских островов, стал победителем конкурса в номинации "Работа в море"

В четырех других номинациях, представленных на конкурсе, победителями стали фотографии, сделанные на территории Внешних Гебридских островов, архипелага Сент-Килда, прибрежных городов Сидмут и Ньюквей.

Глава общества, капитан Малкольм Уильямс говорит, что выбрать победителя в этот раз было невероятно сложно.

Правообладатель иллюстрации ROY CURTIS Image caption Фотография сёрфера, сделанная Роем Кёртисом на пляже города Ньюквей, стала победителем в номинации "Отдых"

"На конкурс пришло более 1300 работ от 400 авторов со всей Великобритании", - рассказал Малкольм Уильямс.

"Но дело не только в рекордном числе представленных в этом году работ, их качество также было очень высоким. Это сделало процесс выбора победителя чрезвычайно сложным", - отметил глава Shipwrecked Mariners' Society.

Правообладатель иллюстрации JOHN DYER Image caption Фотография Джона Дайера, сделанная на архипелаге Сент-Килда, победила в номинации "Морское побережье"

Правообладатель иллюстрации ALEX IACOBET Image caption Фотография "Прилив, которого не было" Алекса Иакобета выиграла в номинации, посвященной затонувшим и потерпевшим крушение кораблям

Один из членов жюри - главный редактор портала Amateur Photographer Найджел Атертон - также признается, что в этом году судить было хотя и интересно, но чрезвычайно сложно.

"В этом году нам повезло - были действительно превосходные работы, целые серии увлекательных, технически сложных и волнующих снимков, которые и попали в шорт-лист". В шорт-листе в этом году оказалось более 100 работ, сообщается на сайте Shipwrecked Mariners' Society.

"Я несколько лет являюсть членом жюри конкурса, но в этом году выбор оказался самым сложным. Было очень радостно увидеть столько много талантливых фотографов, которые вносят вклад в дело благотворительности", - отметил Найджел Атертон.

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