В Бангалоре убита "индийская Политковская" - журналистка Гаури Ланкеш

Правообладатель иллюстрации Facebook/Gauri Lankesh

Известная индийская журналистка Гаури Ланкеш, которая выступала с критическими материалами в адрес властей страны и индуистских националистов, была убита в штате Карнатака, на юге страны.

Тело 55-летней журналистки было найдено в луже крови на ступеньках ее дома в Бангалоре, сообщила индийская полиция.

Сообщается, что в нее стрелял неизвестный воруженный человек, проезжавший на мотоцикле. Мотивы убийцы не ясны. Убийство Ланкеш стало самым громким преступлением такого рода за последние годы в Индии.

Индийские журналисты все чаще подвергаются нападениям со стороны радикально настроенных индуистских националистов, говорят правозащитники.

За последние несколько лет журналисты, выступающие с критикой индуистских националистических движений и их лидеров, подвергаются нападкам в социальных сетях, им угрожают также физической расправой, женщинам-журналистам, как правило, угрожают изнасилованием.

Члены кабинета министров, представляющие правящую Индийскую народную партию, позволяют себе грубые выпады в адрес журналистов, называя их "пресститутками".

Правящая в Индии Бхаратия джаната парти (Индийская народная партия) входит в движение Хиндутва, проповедующее индуистский национализм. Приверженцы хиндутвы ставят перед собой цель объединить индуистское общество, раздираемое кастовыми проблемами, регионализмом и пассивной религиозностью. Приверженцы хиндутвы часто используют термин "псевдосекуляризм" по отношению к законам, которые они считают чрезмерно благосклонными к мусульманам или христианам.

Бесстрашная

Ланкеш называли часто просто по имени - Гаури. Она была редактором собственной еженедельной газеты и заслужила репутацию бесстрашной и смелой в своих высказываниях журналистки.

Правообладатель иллюстрации Facebook/Gauri Lankesh Image caption Гаури Ланкеш заслужила репутацию бесстрашной и смелой журналистки

Главным образом она известна индийской аудитории как последовательный критик индуистских националистов, в том числе членов Индийской народной партии.

Одно время она работала в газете The Times of India, позже вместе со своим братом Индраджитом руководила независимой газетой Lankesh Patrike, которая была основана ее отцом.

Позже она открыла собственное издание Gauri Lankesh Patrike.

Ее сестра Кавитха Ланкеш известна как документалист и победитель ряда фестивалей документального кино.

Убийство произошло, когда Ланкеш во вторник вечером на своем автомобиле возвращалась домой. По данным полиции, в нее выстрелили, когда она открывала двери своего дома. Журналистка скончалась на месте.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В Ланкеш выстрелили, когда она открывала двери своего дома в Бангалоре

Это преступление последовало за чередой убийств известных сторонников секуляризма, критиковавших власти за нарастающую "индуизацию" государства. В августе 2015 года был смертельно ранен в собственном доме бывший вице-президент университета Карантака Маллешаппа Калбурги. В феврале того же года был убит политик, член коммунистической партии страны Говинд Пансаре. В августе 2013-го был застрелен известный активист, требовавший принять закон о запрете черной магии, Нарендра Дабхолкар.

Международная организация "Репортеры без границ" заявляет, что журналисты, поддерживающие радикально настроенных индуистских националистов, развернули целую очернительную кампанию в интернете против писателей и журналистов, придерживающихся левых взглядов.

Издание Ланкеш, которое поддерживало наксалитов (вооруженные коммунистические группировки) и маоистов, было известно своими материалами в поддержку левых идей и секулярного государства. За время работы еженедельника против него не раз выдвигали обвинения в клевете.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Родные оплакивают убитую журналистку

В прошлом году в отношении Ланкеш было выдвинуто обвинение в клевете за публикацию материала о местных (штат Карнатака) лидерах Индийской народной партии. Тогда ее приговорили к шести месяцам заключения и отпустили под залог. Она пыталась оспорить приговор. Убийство произошло как раз тогда, когда суд рассматривал апелляцию Ланкеш.

В прошлом году в интервью изданию Narada News - вскоре после предъявления ей обвинений в клевете - она назвала политику правящей партии "фашистской" и "религиозно-общинной".

"Конституция учит меня быть светски ориентированным гражданином, не принадлежащим к религиозной общине. Это мое право бороться против религиозно-общинных элементов", - сказала она.

"Я верю в демократию, свободу выражения мнения, и, соответственно, я открыта для критики. Люди могут меня называть "анти-Моди" [Нарендра Моди - премьер-министр Индии], "анти-БДП" [Индийская народная партия - Бхаратия джаната парти], если им так хочется. У них есть право на свое мнение, как и у меня есть право иметь свою точку зрения", - сказала Ланкеш.

"Зловещее предзнаменование"

Известие об убийстве Ланкеш в Индии встретили с осуждением. В нескольких городах - в том числе в Бангалоре, Дели и Мумбае - пройдут акции протеста.

Главный министр штата Карнатака назвал это преступление "убийством демократии".

"Нападения на некоторых авторов происходят, очевидно, потому, что они [авторы] могут влиять на общественное мнение... Уже существует определенная схема [совершения таких преступлений]: убийцы проезжают на мотоциклах, убивают и исчезают", - сказал в интервью Би-би-си известный писатель К. Маруласиддаппа.

"Нет никаких личных мотивов убийства в этом случае, потому что у нее не было личных врагов. Здесь могут быть только политические мотивы", - уверен писатель.

Сообщение об убийстве журналистки стало главной новостью в индийских СМИ. Ее коллеги осудили преступление, отметив важность той работы, которую она делала.

В Гильдии редакторов Индии убийство Ланкеш назвали "зловещим предзнаменованием для свободы мнений в демократическом государстве и грубым посягательством на свободу прессы".

Тем не менее, в социальных сетях появляются комментарии, авторы которых осуждают Ланкеш и даже радуются ее смерти.