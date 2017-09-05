Зачем Кадырову митинги из-за мусульман в Мьянме?

Правообладатель иллюстрации BAIRAKOV ZUBAIR/TASS Image caption Кадыров на митинге в поддержку мусульман Мьянмы в Грозном

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал мусульман России выйти на митинги из-за притеснения народности рохинджа в Мьянме, а потом пригрозил отказаться поддержать официальную позицию России по этому вопросу. Русская служба Би-би-си спросила у экспертов, зачем ему это нужно.

Аркадий Дубнов, политолог, эксперт по Центральной Азии

Рамзан Кадыров претендует на статус лидера всех мусульман России. Безотносительно того, что происходило в Мьянме, повод для митингов пришелся на начало большого политического сезона в России. Кадыров доказал свой значительный мобилизационный ресурс, сумев обеспечить проведение митинга в Москве, не говоря уже о Грозном.

Я думаю, Кадыров это делает не только для удовлетворения своего честолюбия. Признавая себя "пехотинцем Путина", он понимает, что время Путина на посту президента в обозримом будущем подойдет к концу. Он должен обеспечить для себя ресурс политического выживания в постпутинскую эру, когда будут неизбежно пересмотрены многие отношения внутри России.

Правообладатель иллюстрации VASILY MAXIMOV/AFP/Getty Images Image caption Протестующие на несогласованном митинге у посольства Мьянмы в Москве 3 сентября

Заявление о готовности пойти против политической линии России - это тестирование своего статуса внутри страны. Кадыров, делая подобное, проверяет Кремль на готовность дать ему самому отпор. Слова Путина, который сказал, что руководители регионов имеют право на собственное мнение по поводу внешней политики, противоречат ранее заявленным установкам.

Согласно им формулировать внешнеполитические позиции России могут только президент, премьер-министр и глава министерства иностранных дел. Поэтому заявление Путина можно считать серьезным успехом Кадырова в попытке утвердить свой статус в качестве уникального субъекта российской политики.

Призыв выйти на митинг к посольству в Мьянме - такой же тест. Отказ властей от его разгона также является несомненным разительным успехом Кадырова.

Алексей Малашенко, эксперт по исламу

Рамзан [Кадыров] хочет добиться признания себя в качестве одного из мировых мусульманских лидеров. И он этого постепенно добивается, несмотря на непростые отношения в мусульманском мире. Он делает все, чтобы оставаться на виду. Про Чечню говорят, что это единственный российский субъект, который проводит если не независимую, то автономную внешнюю политику. Это, конечно, некоторое преувеличение, однако доля правды в этом есть. Ситуация в Мьянме - это хороший повод себя показать, и Кадыров его использовал.

Одновременно Кадыров позиционировал себя как самостоятельного политика. Да, он солдат Путина, россиянин. Но, тем не менее, президент признал, что Кадыров, глава региона, может высказывать свое личное мнение, отличное от официальной линии. Кто еще такое может?

Правообладатель иллюстрации BAIRAKOV ZUBAIR/TASS Image caption Протестующие на митинге в Грозном 4 сентября

Кроме того, Кадыров подтвердил, что у него есть две идентичности - российская и исламская. В данном случае на первое место вышла исламская идентичность, а гражданской он пожертвовал. На сегодняшний день он заработал очки, и достаточно много.

Что будет дальше - неясно, потому что такие вещи безнаказанно не проходят. Ему это вспомнят, но когда и кто, тоже нельзя сказать. Ему нужен Путин, Путину нужен он, ситуация очень непростая. Но в иностранной прессе сейчас по упоминаниям среди российских политиков Рамзан идет на втором месте после Путина, а в последние дни, может, и на первом. Кадыров амбициозный парень, молодой, он делает себе глобальную религиозно-политическую карьеру.

Екатерина Сокирянская, эксперт по Северному Кавказу

Мы знаем, что митинг в Грозном собирался в том числе с помощью административного ресурса, но многие люди на этот раз пришли действительно c желанием выразить свое отношение к преступлениям против мирных людей. Для чеченского общества это близкая тема. Чеченцы пережили две войны, они знают, что такое выбегать из горящего дома без документов и верхней одежды. Кроме того, в таких ситуациях резко актуализируется общемусульманская солидарность.

Правообладатель иллюстрации K.M. ASAD/AFP/Getty Images Image caption Беженцы-рохинджа на границе Бангладеш и Мьянмы

Безусловно, здесь еcть и политический момент. В целом происходящее - в тренде политики Кадырова. У него есть амбиции мусульманского лидера России. Кроме того, ему все время нужно стараться консолидировать чеченское общество, которое живет в условиях репрессий и большого количества неразрешенных проблем. Для консолидации и легитимизации своей власти Кадыров использует в том числе и мусульманскую риторику. Когда есть возможность подчеркнуть свою роль защитника ислама, он старается это делать.

Есть и федеральный аспект этой истории. Кадыров в последнее время стремится участвовать как во внутренней, так и во и внешней общефедеральной повестке. Ему нужен карьерный рост и масштаб, ему тесно в маленькой Чеченской Республике, где он давно все контролирует.

Поэтому Кадыров периодически расширяет свое политическое пространство, демонстрирует независимость, действуя при этом осторожно. Путин понимает сложность его положения и позволяет ему определенные вольности.

Однако, на мой взгляд, решающим фактором мусульманских протестов последних дней все-таки стал выход нескольких сотен мусульман на несогласованный митинг в Москве. Власти не пошли на разгон, так как в этом случае мог быть мобилизован еще более серьезный мусульманский протест, да и медийное освещение такого разгона в контексте происходящего в Бирме излишне.

Если нельзя протест подавить, нужно его возглавить. Кадыров - подходящая для этих целей фигура, поэтому Рамзан получил добро. Обратите внимание, что RT вела прямую трансляцию митинга, а также о нем рассказали на федеральных каналах.