В поддержку братьев в Бирме: почему судьба рохинджа волнует Кавказ

Правообладатель иллюстрации Байраков Зубайр/ТАСС Image caption Власти Чечни заявили, что на митинг в поддержку рохинджа в Грозном вышло более миллиона человек

В январе 2017 года чеченский адвокат Мурад Мусаев вместе с волонтерами ассоциации "Сальсабиль" побывал в Мьянме, узнал о проблемах мусульман народности рохинджа и решил бороться за то, чтобы об этом стало известно всему миру.

Информированность российских мусульман о событиях в Мьянме эксперты объясняют именно проникновением в Юго-Восточную Азию подобных "Сальсабилю" мусульманских благотворительных фондов, а также развитием социальных сетей.

Проект Мусаева называется Rohingya Alert. Свою задачу он описывает так: "Добиться широчайшей огласки и мер политического характера, которые привели бы в чувство бирманских лидеров". Адвокат утверждает, что у его проекта нет сторонних спонсоров и развивает он его на свои деньги.

"Проблемы мусульман-рохинджа в Мьянме стали вчера открытием только для России, остальной мир следит за этой трагедией много лет, - говорит Мусаев. - Основным источником информации для людей, вышедших на митинги, были социальные сети, потому что российские СМИ мало пишут об этой проблеме".

За прошедшие месяцы адвокат успел поучаствовать в обсуждении проблем рохинджа на сессии совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества, привлечь в качестве консультанта своего проекта бывшего премьер-министра Малайзии Махатхира Мохамада и выпустить доклад о "трагедии народа рохинджа".

В августе, когда из Мьянмы начали поступать новости о столкновениях правительственных сил и боевиков-рохинджа, Мусаев написал: "Складывается такое впечатление, что бирманские власти под предводительством лауреата Нобелевской премии мира решили окончательно решить араканский вопрос. Это сильно меняет нашу стратегию, но работа будет продолжена".

При этом адвокат утверждает, что не знает, чьей инициативой было проведение митинга в Москве у посольства Мьянмы. "Все мои знакомые откликнулись на призыв выйти туда по велению души, - утверждает он. - Военные Мьянмы превзошли сами себя за последний месяц". Не знает он, и кто привлек внимание Рамзана Кадырова к проблемам рохинджа: "Но он один из самых активных пользователей социальных сетей, в аппарате есть специальные люди, которые их мониторят".

Ассоциацию "Сальсабиль", с представителями которой Мусаев посещал Мьянму, возглавляют выходцы из Ингушетии, штаб организации расположен в Страсбурге, а представители организации ведут проекты по помощи беженцам из Сирии, занимаются строительством мечетей в Африке, работают в Юго-Восточной Азии.

В конце августа представители "Сальсабиля" выехали в Нигер, где они помогают копать колодцы, но в своем аккаунте в "Инстаграм" продолжали активно рассказывать и о ситуации в Мьянме.

"Гонения на мусульман в Мьянме не прекращаются. Мы получили видео обращение от официального представителя ассоциации Сальсабиль в штате Аракан и он приводит неутешительные данные. Насилие носит катастрофический характер. Людей убивают не взирая на возраст и пол. Мы видим все это в тысячах фото и видео в интернете. Люди, рохинджа, просят нас оказать давление на международное сообщество, призывают ООН ввести войска. Молят Аллаха о Милости и защите. Да накажет Аллах всякого угнетателя!", - сказано в их последнем обращении. [орфография и пунктуация сообщения сохранены]

Начиная с 2015 года, представители ассоциации трижды выезжали в Мьянму с гуманитарными миссиями. Связаться с кем-либо из "Сальсабиля" Русской службе Би-би-си не удалось.

"В поддержку братьев в Бирме"

Адвокат и бывший пресс-секретарь главы Ингушетии Калой Ахильгов считает, что благодаря благотворительным организациям, работающим в Мьянме, и стало широко известно, что там происходит.

Правообладатель иллюстрации Grygoryev Maksim/TASS Image caption В воскресном митинге у посольства Мьянмы в Москве приняли участие более 500 человек. Полиция не согласованную с властями акцию протеста пресечь не пыталась

"Сейчас в Мьянме несколько чеченских и ингушских благотворительных организаций, - рассказал он Русской службе Би-би-си. - Благодаря прямому контакту с местными, оттуда идёт гораздо больше информации, чем несколько лет назад".

"Я активно пользуюсь "Фейсбуком", "Инстаграмом" и последнее время у многих моих знакомых начали появляться в публикациях фотографии с историями о том, какому насилию подвергаются мусульмане в Мьянме, - рассказала Би-би-си одна из участниц митинга в Грозном. - Не было такого, что я слепо доверилась первой картинке и начала возмущаться. Я начала интересоваться, читать про заявления ООН и что Китай блокирует резолюции по Мьянме. Я тоже начала писать об этом посты, выражая солидарность с людьми, которые подвергаются геноциду. Я помню еще времена военных кампаний в Чечне и помню, как тогда людей трогала любая новость о том, что где-то в мире прошел митинг в поддержку мирного населения. Из этих же соображений я решила выйти на эту акцию, хотя понимаю, что митинг не решит их проблему".

В ближайшие выходные в Стокгольме митинг в поддержку рохинджа планирует организовать чеченская благотворительная ассоциация "Вайфонд". Ее председатель Мансур Садулаев покинул Россию в 2011 году, после того как был осужден за участие в незаконных вооруженных формированиях.

В 2015 году Садулаев в составе батальона имени шейха Мансура принимал участие в боевых действиях в Донбассе на стороне вооруженных сил Украины, а затем через Австрию перебрался в Швецию. "Мы работаем в основном с Чечней, помогаем беженцам, занимаемся правозащитой, юридически помогаем тех, кого Россия требует выдать, - рассказал Садулаев Би-би-си. - Рамзан Кадыров о проблеме рохинджа узнал через "Инстаграм", через который к нему пошло много обращений, но они решили просто попиариться на этой теме".

При этом Садулаев все же призвал чеченцев выйти на митинг.

Из Нигера видеообращение "в поддержку братьев в Бирме" опубликовал и руководитель ассоциации "Живое сердце" и благотворительного фонда "Рахма" Абу Умар Саситлинский. В России салафитский проповедник из Дагестана Исраил Ахмеднабиев (изместен под именем Абу Умар Саситлинский) находится в розыске по обвинению в содействии терроризму.

Эмигрировав в Европу, он создал несколько организаций, которые позиционируются как благотворительные и занимаются строительством колодцев в Африке, а в своем обращении призвал мусульман "выходить, но не для политических лозунгов, а чтобы поддержать мусульман".

"Два параллельных мира"

Член совета по правам человека при президенте России Максим Шевченко напоминает, что мусульманский бизнес из России активно работает по всему миру, включая Мьянму, а мусульманская часть общества, не всегда глубоко интересуясь общероссийской повесткой дня, следит за новостями из других мусульманских стран.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Десятки тысяч мусульман-рохинджа, бежавших из Мьянмы в течение многих лет, живут в соседнем Бангладеш без документов

"Молодые люди, владеющие арабским, языками персидской группы внимательно следят за событиями в Мьянме, Йемене, Сирии и Афганистане, зная о ситуации там больше многих экспертов, - сказал Максим Шевченко Би-би-си. - Им не всегда хватает системного анализа и не проверенный видеоролик с кадрами жертв гражданской войны может вызвать бурную общественную реакцию, хотя в данном случае эти митинги скорее были целенаправленно организованы окружением Рамзана Кадырова".

Шевченко увязывает активность чеченского руководства с приближающимся визитом в Москву короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдул-Азиза Аль Сауда: "Рамзан Кадыров главный их союзник в России и он показывает этими митингами, что российские мусульмане впереди уммы всей планеты".

Старший научный сотрудник РАНХиГС, исследователь Северного Кавказа Денис Соколов не видит ничего странного в том, что люди откликнулись на призывы организаторов митингов в Москве, Махачкале и Грозном.

"У российских мусульман и общества вне ислама на сегодняшний день разные повестки и разные вещи ими совсем иначе оцениваются, - говорит он. - Российские мусульмане довольно глубоко погружены в общеисламскую повестку, где есть свои СМИ, а события в Сирии, Мьянме или Йемене активно освещаются через социальные сети".

Активно заявляют о себе в информационном поле и российские мусульмане, которые были вынуждены эмигрировать из России: "Я, например, знаю ребят, которые строили медресе в Махачкале, потом были вынуждены перебраться в Стамбул, а сейчас занимаются этим же в Нигере. Фактически мы имеем два параллельных мира, которые редко пересекаются, и поэтому для не включенной в мусульманскую повестку части общества и стало сюрпризом, что российские мусульмане глубоко погружены в тему Мьянмы".