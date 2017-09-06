США отменили отсрочку депортации для детей нелегалов: что это значит?

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Возле Белого дома прошли акции протеста в защиту DACA

Президент США Дональд Трамп отменил программу, которая давала возможность отсрочить депортацию для более чем 750 тысяч детей нелегальных иммигрантов, приехавших в страну.

Программа под названием "Отложенные меры в отношении детей-иммигрантов" (DACA) была принята пять лет назад тогдашним президентом Бараком Обамой. Ее отмена была одним из предвыборных обещаний Трампа.

О решении Белого дома объявил на пресс-конференции в Вашингтоне генпрокурор и глава министерства юстиции США Джефф Сешнс.

"Речь идет о неопределенно долгой практике обхода иммиграционных законов. Мы не можем принять всех, кто хочет сюда приехать", - сказал он.

"Политическая трусость"

Схема позволяла получить отсрочку от возможной депортации детям нелегальных иммигрантов, в основном из латиноамериканских стран, которые прибыли в США до исполнения им 16 лет.

В случае одобрения им выдавался документ об отсрочке депортации, а также разрешение на работу сроком на два года с возможностью продления.

Программой, по данным на 2016 год, воспользовалось около 750 тыс. человек, половина из которых проживала в штатах Калифорния и Техас. В США их также называют "мечтателями".

Сам Трамп объяснил необходимость отмены DACA желанием следовать букве закона.

"Мне не нравится наказывать детей, большинство из которых теперь уже стали взрослыми, за действия их родителей. Но мы также должны признать, что мы страна возможностей, потому что мы страна с действующими законами", - говорится в заявлении президента.

Мексиканское правительство в своем заявлении отметило, что глубоко сожалеет об отмене программы и активизирует консульскую работу для защиты своих граждан, которые пострадали от закрытия DACA.

Лидер демократов в Палате представителей конгресса Нэнси Пелоси назвала решение о закрытии схемы "жестоким актом политической трусости".

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Демонстрации прошли также в Лос-Анджелесе

Что такое DACA?

Программа защищает молодых нелегальных иммигрантов в США от депортации и предоставляет им временные разрешения на работу и учебу.

Для того чтобы претендовать на участие в программе, заявители в возрасте до 30 лет должны были предоставить персональную информацию в Департамент внутренней безопасности США.

Также они должны были пройти проверку в ФБР и получить справку об отсутствии судимости, учиться, быть недавними выпускниками или быть уволенными с военной службы.

Взамен правительство США соглашалось "отложить" любые действия по их иммиграционному статусу на два года.

Как минюст оправдывает отмену схемы?

Сешнс язвительно прошелся по политике Обамы: "Подобный открытый обход иммиграционного законодательства является неконституционным действием исполнительной власти. Эффектом этой односторонней амнистии, среди прочего, стал рост числа несовершеннолетних на южной границе, что привело к ужасным гуманитарным последствиям, а также оставило без рабочих мест сотни тысяч американцев, разрешив нелегалам-иностранцам занять эти рабочие места. США должны установить ограничение на количество иммигрантов, которых мы допускаем каждый год. Мы не можем принять всех, кто хочет сюда приехать".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption "Мы не можем принять всех, кто хочет сюда приехать", - сказал Сешнс

Как это отразится на тех, кто уже воспользовался программой?

После 5 сентября новые заявления на участие в программе приниматься не будут, заявила после выступления Сешнса исполняющая обязанности министра внутренней безопасности США Элейн Дюк.

Однако ни один из тех, кто сейчас живет в стране на основании этой схемы, не почувствует каких-либо изменений для себя в течение шести месяцев - срока, отведенного конгрессу "для принятия соответствующих законодательных решений".

Люди, у которых есть действующее разрешение на работу на основании программы, смогут сохранить его до истечения срока его действия, в то время как люди, чьи разрешения истекают менее чем через полгода, могут продлить их до 1 октября еще на два года.

Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио уже заявил, что намерен защищать живущих в городе нелегальных иммигрантов, приехавших в США в детстве по программе DACA.

"У меня есть послание для президента Трампа: не связывайся с нью-йоркскими ребятами", - заявил он.

Как реагируют сторонники DACA?

В своем заявлении во вторник Нэнси Пелоси сказала, что Трамп нанес "ошеломляющий удар ярким молодым "мечтателям" и всем, кто ценит американскую мечту".

Она призвала республиканцев в конгрессе присоединиться к демократам, встав на защиту DACA.

АНАЛИЗ

Энтони Зуркер, корреспондент Би-би-си в Северной Америке

Еще во время предвыборной кампании Трамп обещал разделаться с DACA, несмотря на все предостережения против подобных шагов сто стороны представителей обеих партий. Зная президента, возражения истеблишмента лишь подстегивали его к более решительным действиям.

К счастью для него, в отличие от введенной Обамой системы обязательного медицинского страхования или строительства стены на границе с Мексикой, в этом вопросе поддержка конгресса Трампу не нужна.

На самом деле, отложив прекращение действия DACA на полгода и растянув негативные последствия такого решения еще на два года - до истечения уже выданных разрешений на работу - Трамп перекладывает всю ответственность на законодателей.

Сторонникам DACA в конгрессе придется нелегко. Им нужно будет провести законопроект, несмотря на возражения настроенных негативно по отношению к мигрантам в Палате представителей.

Более того, у конгресса и так дел невпроворот - помощь пострадавшим от урагана, проблемы с бюджетом, необходимость утвердить новый государственный долг, ну и в конечном счете, когда-то дело должно дойти и до налоговой реформы.

Если конгресс будет бездействовать, то республиканцам в преддверии предстоящих через год промежуточных выборов придется несладко. Предвыборная кампания только начинается, но недовольство избирателей во многих районах растет.

В то же время такое решение президента явно придется по вкусу его электорату, настроенному негативно по отношению к иммиграции. Сам же он сможет спокойно умыть руки.

Те, кто остается на его стороне, будут удовлетворены. Остальным в рядах республиканцев придется смириться с поражением.