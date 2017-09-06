Почему Армения не поехала на военные учения в Грузию

Правообладатель иллюстрации Georgian Ministry of Defence/Facebook Image caption Грузия уже не в первый раз принимает у себя военнослужащих стран НАТО и стран-партнеров альянса для проведения совместных учений

Армения отказалась принять участие в проходящих на юге Грузии военных учениях Agile Spirit 2017, хотя изначально собиралась.

Всего в мероприятии задействованы 1515 военнослужащих из семи стран - Грузии, США, Украины, Болгарии, Румынии, Латвии и Азербайджана.

Учения, организованные вооруженными силами Грузии и морской пехотой США, проводятся уже в седьмой раз и продлятся до 11 сентября.

Согласно минобороны Грузии, их цель - подготовка сил реагирования НАТО к совместным операциям, разработка плана действий в кризисных ситуациях, а также улучшение взаимодействия между США и партнерами.

Изначально ожидалось, что Армения будет представлена на этих учениях всего тремя военнослужащими, но, несмотря на столь немногочисленный контингент, само участие страны, являющейся союзником России и членом ОДКБ, было бы символичным.

Однако на церемонию открытия учений, прошедшей в минувшее воскресенье на полигоне Орфоло на юге Грузии, армянские военнослужащие не приехали. Это заставило многие СМИ гадать, что кроется за решением армянских властей, и не повлияла ли на него Москва.

Ничего необычного?

Правообладатель иллюстрации Georgian Ministry of Defence/Facebook Image caption Грузия много лет работает над укреплением взаимоотношений с НАТО и не скрывает своего желания вступить в альянс

В оборонном ведомстве Армении изначально отказывались комментировать решение.

Позднее заместитель министра обороны Артак Закарян уверил журналистов, что никакого политического мотива и вмешательства за этим решением нет.

Более того, по его словам, официально Армения никогда и не заявляла о том, что обязательно примет участие в этих учениях.

"Официально не было заявлено, что мы будем участвовать, чтобы сейчас говорить, что мы не участвуем, - цитирует замминистра армянская служба Радио Свободы. - А в любых планах некоторые изменения возможны. Не надо видеть в этом что-то необычное, это обычная, ежедневная деятельность вооруженных сил, и в планы могут вноситься определенные изменения".

Министерство обороны Армении распространило заявление, отметив, что заявки на участие в учениях в Грузии подано не было, а спекуляции в СМИ об отказе Армении от участия в последний момент неуместны.

"Формат участия подразделений ВС РА решается исходя из плановых нужд международного взаимодействия оборонного ведомства. Учитывая тот факт, что проходящие в Грузии учения в этом плане не имеют приоритетного значения для вооруженных сил РА, изначально было принято решение о неучастии в них и не было подано заявки на участие", - говорится в заявлении минобороны Армении.

Однако в министерстве обороны Грузии утверждают, что заявка все же была, и она предусматривала участие в маневрах трех военнослужащих из Армении.

Покрытие расходов на транспорт, размещение и питание армянских военнослужащих брала на себя американская сторона, сказала Би-би-си руководитель департамента по связям с общественностью и стратегическим коммуникациям минобороны Грузии Нино Толордава.

Уведомление о том, что Армения не примет участие в учениях, грузинская сторона, по ее словам, получила от военного атташе Армении всего за день до начала учений.

Российский фактор

Image caption На прошедших недавно в той же Грузии совместных учениях "Достойный партнер" Армения была представлена

"Очевидно, что геополитический фактор, особенности российско-западных отношений, конечно же, сказываются, и армянское руководство учитывает этот фактор, когда они принимают или не принимают участие в каких-то мероприятиях на территории Грузии или иных стран-партнеров НАТО, - говорит заместитель директора Института Кавказа в Ереване, доктор политических наук Сергей Минасян. - Стратегическая задача Армении, конечно - развивать отношения с НАТО, но в то же время не учитывать российский фактор невозможно".

Эксперт также сомневается в том, что Армения отказалась от участия в учениях из-за присутствия на них военных из Азербайджана.

По мнению научного сотрудника Департамента разведки, безопасности и стратегических исследований при университете Лестера Эдуарда Абрамяна, решение Еревана было подиктовано, скорее, наличием негативного фона и мнением экспертов, а не прямым давлением со стороны Москвы.

"Россия ревностно относится к любым участию Армении и даже Азербайджана в каких-либо военно-политических мероприятиях, осуществляемых под эгидой НАТО, и это может стать политическим инструментом в руках России для давления на эти государства, - говорит он.- Видимо, армянская сторона основывалась на этой логике, то есть на том, что участие Армении могло бы стать дополнительной головной болью для Еревана и предоставить дополнительные рычаги давления России".

На решение армянской стороны мог повлиять и формат нынешних учений, который отличается от предыдущих, в которых армянские военнослужащие приняли участие, считает Абрамян.

"Формат и сценарий нынешних учений предполагают в основном сугубо военные задачи, в отличие от учений "Достойный партнер", которые имеют более широкий спектр, включая военно-медицинскую и гуманитарную составляющую. В этом контексте армянская сторона на учениях "Достойный Партнер" была представлена небольшим контингентом полевого госпиталя численностью 40 военнослужащих в рамках гуманитарной поддержки, подчеркнуто без вооружения, чтобы смягчить возможную негативную реакцию российской стороны, - говорит он. - После участия в учениях в Румынии и в учениях "Достойный партнер", армянская сторона по-видимому решила не обострять ситуацию в отношениях с Россией".

Цена отказа

Официальные лица в Ереване, утверждают, что отказ от учений не повлияет на имидж страны, но, по мнению Абрамяна, на фоне аналогичных решений в прошлом, отказ от учений оставит свой след на и без того непростом внешнеполитическом положении Армении.

"Это лишний раз усилит мнение на Западе о непостоянности и непредсказуемости армянской внешней и военной политики, тем более в сочетании с аналогичными случаем в 2009 году, когда Армения отказалась от участия в учениях, проводимых в рамках Партнерства во имя мира, также за день до их начала. Кроме того, есть горький опыт 2013 года, когда после почти четырехлетних переговоров с ЕС Армения вдруг отказалась от уже подготовленного к подписанию соглашения об ассоциации с ЕС в пользу вступления в Таможенный или в Евразийский экономический союз. Тогда этот резкий поворот в сторону России в армянском обществе назвали "решением за одну ночь", - сказал эксперт Би-би-си.

По его словам, на фоне противостояния России с Западом диверсифицировать свои отношения в военно-политической сфере Армении будет довольно сложно.

Есть риск, что Армения лишь усугубит свою ситуацию и окажется более изолированной от Запада, если как партнер НАТО будет отказываться от участия в мероприятиях Альянса по усилению региональной безопасности, говорит он.

"НАТО - это, в первую очередь, стабилизирующий, усиливающий безопасность в нашем регионе фактор [...] И на фоне нарастающего противостояния между Россией и США есть риск, что Армения, являясь союзницей России и ее основным военно-политическим оплотом на Южном Кавказе, может в конечном счете быть неофициально классифицирована номинальным партнером НАТО ", - говорит он.