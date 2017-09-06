СМИ России: Путин сделал шаг к отмене санкций

В обзоре российских газет:

"Коммерсант": Путин опередил Порошенко

Президент России Владимир Путин предложил ввести в зону боевых действий на востоке Украины миротворцев ООН. Ранее на этом настаивал Киев, а Москва, напротив, к привлечению "голубых касок" относилась скептически, напоминает "Коммерсант".

Представители России такое решение объясняют необходимостью перехватить инициативу, ведь ранее потребовать введения в Донбасс миротворцев ООН планировал президент Украины Петр Порошенко в своей речи на Генассамблее ООН в конце сентября. Однако Владимир Путин его опередил, и теперь Совбез ООН будет в первую очередь обсуждать уже внесенный Москвой проект соответствующей резолюции.

Первая международная реакция на заявление Владимира Путина последовала из Германии и была весьма положительной. Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль назвал инициативу Путина первым шагом к отмене санкций: "Россия изменила свою политику на Украине. Мы не должны этот момент проморгать".

В Киеве резко отрицательно отреагировали на инициативу. Украинский МИД сомневается по поводу национального состава будущего контингента ООН, заявляя, что "не может быть и речи о присутствии военного или иного персонала страны-агрессора на территории Украины под видом миротворцев".

В целом же инициативу Владимира Путина в МИД Украины расценили как "очередную попытку России представить агрессию внутриукраинским конфликтом и исказить саму идею и цели введения миротворческой операции".

При этом близкий к Кремлю политолог Алексей Чеснаков заверил, что в случае одобрения Совбезом ООН резолюции о вводе в Донбасс миротворцев переписывать минские соглашения не придется. "Они останутся основой урегулирования", - пояснил он. Комментировать вопрос о национальном составе обсуждаемой миссии и ее мандате эксперт не стал, сославшись на то, что эксперты Совбеза только приступили к обсуждению этих аспектов.

"Предложение России объясняется ростом в украинской элите желания решить проблему Донецка и Луганска силовым путем, а также тем, что миссия ОБСЕ не смогла в полной мере справиться с поставленными перед ней задачами", - комментирует ситуацию на страницах газеты РБК первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

"Инициатива России направлена в сторону фактической заморозки конфликта: сейчас региональная война может разгореться в любой момент, если Киев все-таки решится на силовое возвращение Донбасса и из-за возможных поставок летального оружия из США. Миссия ООН выступила бы сдерживающим фактором и сохранила бы статус-кво", - согласен Андрей Девятков, старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований Института экономики РАН.

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"Ведомости": дары охотника Сечина

Газета "Ведомости" пишет о том, как в Замоскворецком суде во вторник огласили стенограмму разговора экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева с председателем совета директоров "Роснефти" Игорем Сечиным перед задержанием министра.

Сначала в процессе зачитали заявление от 26 октября 2016 года на имя директора ФСБ о противоправных действиях должностных лиц МЭР и даче согласия на следственный эксперимент. В заявлении, подписанном начальником службы безопасности "Роснефти" Олегом Феоктистовым и Сечиным, сказано, что со слов Сечина стало известно о требовании Улюкаевым 2 млн долларов за содействие в подготовке сделки.

Эксперимент состоял из двух частей: первая прошла на Лубянке, где оперативник ФСБ при понятых пересчитал полученные от Феоктистова 2 млн долларов и в присутствии Сечина и Феоктистова поместил их в сумку с металлическим замком (и купюры, и ключ от замка были помечены специальным раствором).

Вторая часть эксперимента проходила в офисе "Роснефти", где Сечин с Улюкаевым обсудили разные вопросы, и Сечин время от времени вспоминал про чай и корзинку с колбасой. Автомобиль Улюкаева заблокировали на выезде из офиса. Сумка с деньгами была в багажнике, на руках Улюкаева и его водителя нашли следы от спецраствора. Улюкаев считал, что в сумке было подаренное Сечиным вино и колбаски.

Издание объясняет и то, откуда взялась постоянно упоминаемая "корзинка с колбасой". Ранее журнал Forbes писал, что Игорь Сечин увлекается охотой и угощает своих друзей и партнеров приготовленной в домашних условиях колбасой из диких животных.

Адвокат Улюкаева Дариджан Кивеидзе на прошлой неделе подтвердила, что Сечин и Феоктистов заявлены обвинением свидетелями, но позовут ли их в суд - неизвестно. Теоретически можно представить, что Сечин в суде вообще не появится, ведь его показания в деле уже есть, рассуждает политолог Алексей Макаркин, объяснят это его занятостью или необходимостью "спасать какую-нибудь Венесуэлу".

Но без его "очной ставки" с Улюкаевым процесс явно не будет достоверным для той части общества, которая пристально за ним следит, говорит он. Широкой публике дело Улюкаева не слишком интересно, но вот экспертные группы пристально следят за развитием событий, рассматривая их как отражение межэлитных конфликтов.

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"Коммерсант": из-за дефляции ЦБ может снизить ставку

Снижение потребительских цен в августе 2017 года оказалось рекордным: дефляция в 0,5%, зафиксированная Росстатом за месяц, оказалась самой значительной за всю историю наблюдений, пишет "Коммерсант".

Основная причина снижения цен - это появление на рынке овощей и фруктов нового урожая, которые за последний месяц лета подешевели на 15,5%. Это снизило общие продовольственные цены на 1,8% за месяц (цены на другие продукты не изменились).

Укрепляющийся рубль, рекордный урожай и снижение инфляционных ожиданий делают достижение по итогам года нижнего порога инфляционного прогноза минэкономразвития в 3,5-3,7% все более вероятным.

Заметно (до 1,8%) в августе снизилась и инфляция, накопленная с начала года. Учитывая все более вероятную дефляцию в сентябре (еженедельные наблюдения инфляции Росстата свидетельствуют о продолжении тенденции снижения цен), к концу года Россию ждут новые ценовые рекорды.

Вместе с тем в ЦБ дезинфляционные успехи комментируют сдержанно. "В значительной мере это временное явление, связанное, возможно, с более поздним, чем годом ранее, началом уборочной кампании, достаточно хорошим урожаем большинства видов сельскохозяйственных культур, а также со стремлением производителей быстрее реализовать новый урожай в условиях нехватки хранилищ", - сообщил Банк России. Там полагают, что в конце года инфляция окажется вблизи цели ЦБ в 4%.

Аналитики инвестбанков склоняются к тому, что дефляция и снижение инфляционных ожиданий граждан могут подтолкнуть регулятора к снижению ключевой ставки на 0,5 базисных пункта на заседании совета директоров 15 сентября.

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РБК: 700 тысяч рублей за курение на борту

Низкобюджетная авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") начала первой из российских авиакомпаний судиться с пассажирами-курильщиками, из-за которых были совершены вынужденные посадки самолетов, пишет сайт РБК.

Компания уже подала иск к пассажиру из-за курения на борту на 190,9 тыс. руб. в Тосненский городской суд Ленинградской области. Еще по двум нарушениям ведется подготовка исков на 247,3 тыс. и 250 тыс. руб. соответственно. Во всех трех случаях речь идет о компенсации затрат перевозчика из-за экстренной посадки, расходов на обслуживание рейса в аэропорту, оплате рабочего времени экипажа, а также компенсации другим пассажирам рейса.

29 июня генеральный директор "Победы" Андрей Калмыков анонсировал жесткие меры, заявив, что при обнаружении курильщиков будет выполняться вынужденная посадка, пассажир будет сниматься с борта сотрудниками полиции, а все расходы из-за вынужденной посадки будут взыскиваться с нарушителя.

Курение на борту самолетов запрещено в России на уровне федерального законодательства, но штраф составляет всего от 500 до 1,5 тысяч рублей (примерно от 9 до 26 долларов). И до этого российские авиакомпании не применяли жестких санкций к курильщикам-нарушителям.

По словам юриста правового департамента компании Heads Consulting Ксении Степановой, оштрафовать авиапассажиров, куривших на борту лайнера, "Победа" могла и без подачи заявлений в суд, но тогда средства получит государство, а не авиакомпания.

"Для принятия положительного решения по иску авиакомпания должна зафиксировать все факты нарушения документально (например, в протоколе об административном нарушении) и доказать, что действие конкретного пассажира - в данном случае дым от сигареты - причинили вред на такую сумму", - отмечает Степанова.

Но она считает, что шансы перевозчика взыскать компенсацию в этом случае достаточно низкие. "Сложно представить, чтобы табачный дым нанес имуществу перевозчика ущерб на 250-500 тыс. рублей", - добавляет эксперт.

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Обзор подготовила Ольга Караулова, Служба мониторинга Би-би-си

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