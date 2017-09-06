Dior и Gucci не будут требовать неестественной худобы от моделей

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Дома мод, стоящие за такими известными брендами, как Christian Dior и Gucci, приняли решение не нанимать моделей с дефицитом веса для своих показов.

Две крупнейших компании в мире моды, Louis Vuitton Moet Hennessy и Kering, приняли решение на волне обвинений в адрес индустрии моды о том, что она навязывает молодым женщинам нездоровые и нереалистичные стандарты внешности.

Отныне модели должны будут соответствовать как минимум 34-му размеру по французской системе (это 40-й по российской).

Фирмы также прекратят практику привлечения несовершеннолетних моделей для демонстрации одежды, предназначенной для взрослых.

"Мы несем ответственность за утверждение новых стандартов в мире моды и рассчитываем, что за нами последует вся отрасль", - заявил Антуан Арно, директор фирмы Louis Vuitton Moet Hennessy.

Особую критику навлекла на себя фирма Louis Vuitton, которая якобы заставляла свою модель, датчанку Ульрикке Хойер, по ее утверждениям, голодать перед началом показа новых моделей одежды. Сама фирма отвергает эти обвинения.

Среди брендов, которые будут затронуты этим решением - Givenchy, Yves Saint Laurent, Alexander McQueen, Marc Jacobs, Thomas Pink, Fendi и Stella McCartney.

Справка от врача

Закон, запрещающий привлекать к модным показам ультрахудых моделей, вступил в силу во Франции в мае этого года. В соответствии с ним, компании, нанимающие таких моделей, могут быть оштрафованы на 75 тысяч евро, а их главы - сесть в тюрьму на полгода.

Kering и LVMH сообщили, что изменения в их стандартах вступают в силу немедленно и что работающие у них модели смогут воспользоваться помощью психологов.

От моделей будет также требоваться заключение врача о том, что они пригодны к работе. Все эти меры вступают в силу до открытия Парижской недели моды в сентябре.