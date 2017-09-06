"Ирма": фотографии урагана, свирепствующего в Карибском море
Первые порывы ветра, принесенного ураганом "Ирма", уничтожили несколько старых зданий на острове Сан-Мартен на Карибских островах. Скорость ветра достигает 295 км в час.
Новый ураган медленно приближается к побережью штата Флорида. Полученные в среду спутниковые изображения не оставляют сомнений в его гигантских масштабах.
На острове Гваделупа, принадлежащем Франции, ураган, отнесенный к 5-й категории, привел к многочисленным разрушениям. Он считается самым сильным за десятилетний период наблюдений в Карибском бассейне.
На севере Гаити прибытие урагана "Ирма" ожидалось еще во вторник. Однако ураган движется в западном направлении медленнее, чем ожидалось.
Утром в среду на острове Сен-Мартен французской заморской территории под ударом морских волн пострадали знаменитые пляжи острова, привлекающие множество туристов.
Уроки недавнего урагана "Харви", обрушившегося на Хьюстон в штате Техас, были усвоены властями штата Флорида, где чрезвычайные службы приведены в состояние готовности.
В городе Сан-Хуан в Пуэрто-Рико ураган принес с собой сильный дождь, который вызвал оползни и размыв пляжей.