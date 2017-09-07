"Это как в фильме "Большой куш": интервью врио главы Калининградской области

Правообладатель иллюстрации ergei Fadeichev/TASS Image caption Алиханов - самый молодой врио губернатора в России, ему 30 лет

Антон Алиханов стал временно исполняющим обязанности губернатора Калининградской области неожиданно даже для самого себя, когда этот пост покинул бывший замдиректора ФСБ Евгений Зиничев, работавший ранее в охране Владимира Путина.

Алиханов до этого был областным премьером, а сейчас баллотируется в губернаторы. За несколько дней перед выборами он встретился с корреспондентом Русской службы Би-би-си и рассказал, не покинет ли он Калининград так же быстро, как его предшественники-москвичи, что думает о губернаторах, оказавшихся в СИЗО, и как относится к рэп-баттлам.

Би-би-си: Вы уже почти год руководите областью. Принято считать, что Калининград - протестный регион. Как вы думаете, вы смогли найти контакт с жителями, они вас полюбили?

А.А.: Есть мои личные субъективные ощущения, а есть показатели социологических исследований. По социологии цифры неплохие. Мы отработали на твердую четверку.

Би-би-си: Где проводите больше времени, здесь или в Москве?

А.А.: По-разному. Последние недели три (может быть, больше) я практически не выезжаю из региона. У нас предвыборная кампания в самом разгаре и нужно быть здесь и заниматься агитацией. А [обычно] по три, а иногда больше, дня в неделю приходится проводить в командировках в Москве, решать проблемы региона.

Если вы посмотрите на опыт моих предшественников - москвичей, работавших в предыдущем правительстве, то они покидали его с разной степенью скорости, но все быстро Антон Алиханов, врио губернатора Калининградской области

Би-би-си: Во многих интервью вы рассказывали, что изначально "командировка" в Калининград стала неожиданностью. В последние год-два должность губернатора стала такой, что многие не хотят на нее идти. Например, несколько уже бывших губернаторов сейчас сидят в СИЗО. Вам не страшно заниматься этой работой?

А.А.: Конечно, нет. Они сидят в СИЗО, но суду еще предстоит определить, виновны они или нет. Зачем переживать, если ты не собираешься воровать, заниматься коррупцией или еще чем-то?

Меня никогда не прельщала Мамона, золотой телец. Если бы я хотел зарабатывать большие деньги, я бы, наверное, занимался чем-нибудь другим.

Мне, честно говоря, было очень приятно получить это предложение от Владимира Владимировича [Путина]. И я ни секунды не задумывался над ответом. И, честно говоря, не знаю, подразумевался ли какой-то другой ответ.

Би-би-си: Многие говорят, что когда вы только сюда приехали, уже предполагалось, что вы станете губернатором. А второе: якобы вы здесь ненадолго - получить управленческий опыт, и потом президент предложит что-то еще на федеральном уровне.

А.А.: Если вы посмотрите на опыт моих предшественников - москвичей, работавших в предыдущем правительстве, то они покидали его с разной степенью скорости, но все быстро. От трех месяцев до девяти длилась их командировка.

И я знаю, что и на мою отставку несколько ящиков коньяка было проиграно. Это как в фильме "Большой куш": "Мики никогда не ложился в договорных матчах, потому что всегда ставил на себя" (улыбается). А что касается моих планов, у меня план один - пройти успешно, надеюсь, выборы, и работать.

Оксимирона и Слава КПСС? Не смотрел никогда. Хотя мы тут обсуждали с одним коучем. Он сказал, надо бы посмотреть Антон Алиханов, врио губернатора Калининградской области

Би-би-си: Вы рассказывали, что увлекались ушу, дзюдо. Вам не обидно, что вам не созданы условия, при которых на выборах нужно бороться? Многие говорят, что ваши соперники - технические кандидаты.

А.А.: Не могу сказать, что те, кто участвует вместе со мной в выборах, - технические кандидаты. Это просто неуважение к людям проявить. Они борются, полемизируем с разной степенью остроты. Но говорить о том, что кто-то должен был создать мне условия для политической борьбы... Кто в нашей стране отвечает (хотя бы даже формально) за то, чтобы создать конкуренцию на региональных выборах?

Правообладатель иллюстрации Vitaly Nevar/TASS Image caption Во время предвыборной кампании Алиханов не уходил в отпуск и вместе с патриархом Кириллом открывал православную гимназию

Би-би-си: Оппозиция в таких случаях говорит, что это решение администрации президента в Москве.

А.А.: Правда? Ну, знаете, мне кажется, что политическую импотенцию можно объяснять чем угодно. Если у тебя есть задатки, если тебя кто-то поддерживает - господи, иди [на выборы], кто тебе мешает?

Мне этот плач Ярославны надоело слушать. Я никому не мешал, наоборот, мы помогали преодолеть муниципальный фильтр. И в этих условиях говорить, что я что-то зачистил или не создал условия - побойтесь бога!

Би-би-си: Как вам работалось с вашим предшественником на посту губернатора-бывшим охранником президента Владимира Путина? Какие у вас отношения?

А.А.: Евгений Николаевич [Зиничев] руководил управлением ФСБ до того, как короткое время занимал позицию временно исполняющего обязанности губернатора. Мы с ним знакомы еще с 2015 года. Мне было крайне комфортно [возглавлять правительство при губернаторе Зиничева].

Я расстроился, когда произошла эта замена. Потому что тот расклад, который был бы в случае его губернаторства и моего премьерства, меня устраивал бы полностью. Именно потому, что я как раз технократ. Политическую нагрузку нес Евгений Николаевич, а я бы был исполнителем его поручений.

Би-би-си: СМИ писали, что он должен был уехать работать в центральный аппарат ФСБ.

А.А.: Все возможно.

Би-би-си: Есть такой штамп: говорят, что Калининград - это янтарная мафия. Нашли рычаги воздействия на нее?

А.А.: Знаете, я с янтарной мафией не знаком ни с кем. И, честно говоря, не собираюсь знакомиться, не вижу в этом смысла. Что касается янтаря, то уже очень многое было сделано еще во времена, когда я был заместителем [председателя правительства области]. Мы плотно занялись этой тематикой и совместно с Калининградским янтарным комбинатом, с "Ростехом", который владеет теперь комбинатом, провели большую работу.

Би-би-си: Вам 30 лет и вы уже исполняющий обязанности губернатора. Очень много разговоров о том, что вас кто-то двигает...

А.А.: Мама моя врач, папа мой не миллионер и никогда им не был...

Би-би-си: Поскольку вы из минпромторга, а это ведомство, как принято считать, неформально курирует Сергей Чемезов [из "Ростеха"]. Помогает он вам?

А.А.: Я с Сергеем Викторовичем Чемезовым познакомился, уже когда переехал в Калининградскую область. Тогда, в минпроме, я с ним не был знаком. И наше первое знакомство при работе над вопросами, которые касались янтаря - она была достаточно напряженной.

Би-би-си: Как вы относитесь к тому, что происходит с Алексеем Улюкаевым, с которым вы работали в правительстве?

А.А.: Мне довольно сложно судить, давайте дождемся решения суда. Лично про него сказать ничего плохого не могу.

Би-би-си: Как относитесь к видеоблогам?

А.А.: Не смотрю.

Би-би-си: А рэп-баттлы?

А.А.: Оксимирона и Слава КПСС? Не смотрел никогда. Хотя мы тут обсуждали с одним коучем. Он сказал, надо бы посмотреть и учиться энергетическому превосходству. Еще до того, как они откроют рот, уже понимаешь, кто победил.

Би-би-си: Администрация президента тестирует разные идеи, чтобы привлечь на выборы молодежь. СМИ писали, что даже в сервис знакомств Mamba выпустил приложение для поиска партнера, с кем можно пойти на избирательный участок. У вас проводятся такие? Считаете такие идеи удачными?

А.А.: Что-то у нас проходит, но я не вникал. Удачными или нет их можно будет считать потом. Сам я не пробовал. Я женатый человек, мне Mamba, чтобы сподобить меня пойти на избирательный участок, не нужна.