День выборов: соратник Немцова против бывшего охранника Путина
"За Ярославль! За созидание!" - так выглядит самая распространенная на рекламных щитах в Ярославле агитация "Единой России". В качестве символа созидания на щите изображен асфальтовый каток.
Именно с катком можно сравнить предвыборную кампанию врио губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова. Президент России Владимир Путин часто ездит в регионы перед выборами для поддержки назначенных им губернаторов.
Но ни один регион не удостоился такого внимания, как Ярославская область: сюда с момента назначения год назад губернатором своего бывшего охранника Путин приезжал уже три раза (Миронов - бывший сотрудник службы безопасности президента).
Кроме Путина этот политически активный регион, где позиции "Единой России" исторически считали слабыми, а прямые выборы губернатора пройдут впервые за 15 лет, накануне голосования посетил целый десант из Москвы.
В конце августа поддержать ставленника Путина в область приезжал министр обороны Сергей Шойгу - формально, на учения "Запад". Министр финансов Антон Силуанов посетил здесь семинар по бюджетному законодательству. А мэр Москвы Сергей Собянин приезжал посмотреть, как освоили 600 млн рублей, которые в конце прошлого года были выделены из бюджета столицы на реставрацию Советской площади Ярославля.
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Такому натиску противостоит единственный на губернаторских выборах 2017 года кандидат от "несистемной оппозиции". Это депутат ярославской областной думы, соратник Бориса Немцова Сергей Балабаев от партии "Парнас".
В воскресенье, 10 сентября, в единых день голосования губернаторов будут выбирать в 16 регионах России. Русская служба Би-би-си отправилась в Ярославскую область познакомиться с оппозиционером и узнать, требует ли его участие в выборах личного вмешательства президента.
"Буйный депутат"
Балабаеву 45 лет, у него трое детей, всю жизнь он живет в Ярославле. В "Парнас" он пришел после сотрудничества в начале нулевых с "Молодежным единством" (сейчас "Молодая гвардия" "Единой России") и со "Справедливой Россией" (был членом партии до февраля 2017 года).
Восемь лет (с 2005 года) он работал в местном отделении Федеральной антимонопольной службы.
"Был 1999 год, я работал в банке. Я посмотрел, что творилось в стране, и понял, что что-то изменить можно, только участвуя в общественно-политической жизни. И я выдвинулся в депутаты муниципалитета города Ярославля. Моим конкурентом тогда был Евгений Урлашов (будущий мэр Ярославля, который был арестован и осужден - Би-би-си), мы шли оба по району Суздалка. И я его победил", - рассказывает Балабаев о том, как он пришел в политику.
Себя Балабаев называет "буйным депутатом". На встречи с избирателями (по его словам, их бывает три-четыре в день) он ездит на собственной машине - черном Volkswagen Passat с треснутым лобовым стеклом.
"Люди изнасилованы, ни слушать не хотят, ни на свои беды жаловаться, на митинги никто не ходит. Зажигать надо их, но редко получается. Сакральность власти у них [в головах]. Думают, прислали [врио губернатора] Миронова, значит, все", - жалуется Балабаев по дороге на завод.
"Здравствуйте, я ваш будущий губернатор", - негромким голосом начинает Балабаев встречу с сотрудниками Ярославского электромашиностроительного завода. Потенциальные избиратели - 20 человек - встречают такую самопрезентацию ухмылками и смехом.
Кандидат галопом пробегается по больным темам региона и обещает все исправить: безработица, отмена бесплатных завтраков в школах, платные рабочие тетради, разбитые дороги, грязная и недостаточно горячая вода и т.д.
Балабаев противопоставляет себя врио губернатора Миронову, подчеркивая, что он не "варяг", а всю жизнь провел в области. И все равно на своего земляка в коричневых брогах (тип английских мужских ботинок) сотрудники завода смотрят с подозрением.
"Вся полнота власти у нас по конституции принадлежит народу, мы сами можем все изменить, если захотим", - говорит Балабаев, но в его голосе слышно сомнение.
Оживляются работники завода только после того, как кандидат раздает им свои визитки со специальным мобильным телефоном, и после истории об одном из избирателей, который звонит Балабаеву по ночам по этому номеру и рассказывает о своих политических взглядах.
Доступность Балабаев называет своей "фишкой". "Меня можно потрогать и позвонить мне, в отличие от некоторых", - говорит он, имея в виду Миронова, которого местная оппозиция ругает за то, что он не участвует в дебатах и редко встречается с избирателями.
Когда по жеребьевке кандидатам выпадают телевизионные дебаты с Мироновым, им приходится спорить с пустой трибуной: хотя врио губернатора на дебаты не приходит, вторую трибуну все равно устанавливают.
Больше всего самих сотрудников завода волнуют разбитые дороги, школьные поборы, отсутствие горячей воды. Балабаев всем советует писать жалобы в инстанции, а заодно обращаться к нему. Образцы жалоб за переплату за электроэнергию он раздает на встречах.
"Мы один раз выбрали оппозиционного мэра, а теперь он не с нами, - говорит один из рабочих, имея в виду осужденного Урлашова. - Не боитесь ли вы, отец троих детей все-таки? Нам жалко отца троих детей".
Урлашова здесь, кажется, вспоминают с ностальгией. Балабаев на это отвечает, что он, в отличие от сужденного экс-мэра, понимает риски.
На прощание главный кадровик завода, коммунистка, велит всем построиться, чтобы сфотографироваться "для отчетности". "Нас потом, как на Болотной площади, пофамильно отыщут по фотографии [с Балабаевым]!" - шутит один из инженеров.
Как его зарегистрировали
Из-за того, что Балабаев оказался единственным оппозиционным кандидатом, которому удалось собрать подписи муниципальных депутатов (64 штуки) за свое выдвижение, его заподозрили в сотрудничестве с властью.
"Структура подписей за господина Балабаева не оставляет никаких сомнений, что он был зарегистрирован усилиями региональной администрации", - считает политолог Александр Кынев. Партия "Парнас", от которой выдвинут Балабаев, не имеет того числа депутатов, которые необходимы, чтобы быть зарегистрированным как кандидат, говорит эксперт, называя Балабаева "спарринг-партнером" Миронова.
Сам Балабаев это категорически отрицает и утверждает, что просто заранее договаривался с муниципальными депутатами, чтобы преодолеть фильтр.
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На вопрос об источниках финансирования кампании глава штаба Балабаева Василий Цепенда говорит, что партия "Парнас" денег не дает. По словам самого Балабаева, бюджет его кампании - один 1 млн рублей из его собственных средств. Цепенда говорит, что "чуть больше".
Цепенда был помощником Немцова, когда тот был депутатом ярославской облдумы, а после убийства политика получил его мандат. По всему его кабинету в думе стоят фотографии Немцова в рамках. Но использовать его образ в кампании в "Парнасе" считают неэтичным.
От ассоциаций с Урлашовым они тоже стараются уйти. "Мы с ним не работали, отношения были не лучшие, по его распоряжению на городских каналах на нас стоял запрет. Поэтому когда Урлашова называют оппозиционером, это странно", - считает Цепенда.
Образ Балабаева глава штаба описывает как "жесткий конструктив". "Мы не московская оппозиция, которой лишь бы завинтиться в автозаки", - иронизирует Цепенда.
Своим ноу-хау глава штаба Балабаева называет то, что кандидат всем раздает свой мобильный телефон. "Я уже выиграл три коньяка. Спорили на то, что Балабаев не возьмет трубку по телефону на визитке. А он берет", - говорит Цепенда.
Отсутствие денег глава штаба называет главной проблемой ведения кампании. Краудфандинг команда кандидата не использует.
"Этот метод собирания денег весь под себя забрал Алексей Анатольевич Навальный! И госдеп нам денег не дает! И [Михаил] Ходорковский! А Миронову единороссы одним траншем перевели 50 млн рублей", - утверждает Цепенда.
Впрочем, у Ходорковского "Парнас" денег не просил, а он сам не предлагал, уточняет Цепенда. Даже те редкие местные бизнесмены, с которыми, по его словам, они договаривались о пожертвованиях, в последний момент пропали. "Боятся репрессий каких-нибудь", - считает глава штаба.
В штабе Балабаева работает, по его словам, всего 19 человек. В волонтеров там не верят. "С них ничего не спросишь, их невозможно организовать и контролировать, они же добровольцы, им же не платишь деньги", - объясняет Цепенда, добавляя, что ингда услугами волонтеров они все-таки пользуются.
На вопрос, зачем же Балабаев баллотируется в губернаторы, они с Цепендой с нервным смехом хором отвечают: "А что нам, уехать? Ну надо же что-то делать".
Сложный для власти регион
В Ярославской области кандидаты от партии власти часто получают плохие результаты на выборах. Здесь в 2012 году мэром областного центра стал Евгений Урлашов, которого поддерживала "Гражданская платформа", тогда еще возглавляемая бизнесменом Михаилом Прохоровым. Это событие стало одним из знаковых для оппозиционного движения 2011-2012 годов. Через год его арестовали по обвинению во взяточничестве, теперь он отбывает срок в 12,5 лет.
Здесь же в 2013 году, после ареста Урлашова, депутатом областной думы стал один из лидеров "Парнаса" Борис Немцов. В феврале 2015 года он был убит в Москве.
На выборах Госдумы в 2011 году партия власти получила здесь 29% - один из самых низких результатов в стране. Но на выборах 2016 года врио губернатора Миронов обеспечил своей партии уже 39% по федеральному округу (выборы проводились также по одномандатному округу).
Сейчас на улицах Ярославля о первых за 15 лет прямых выборах губернатора напоминают только немногочисленные плакаты на щитах. 10 сентября в городе, помимо губернаторских, пройдут выборы муниципалитета Ярославля, поэтому по наружной рекламе трудно разобраться, кто, за кого и за что агитирует.
Выборы проходят в ситуации внутриэлитного конфликта в Ярославской области, отмечает политолог Кынев. Ярославская элита никогда не была единой, разные ее части то конфликтуют друг с другом, то мирятся. Но сейчас существует конфликт новой областной администрации, пришедшей с Мироновым, с той командой, которая доминировала при бывшем губернаторе Сергее Ястребове.
В июне на праймериз "Единой России" перед выборами в гордуму Ярославля произошел скандал. Один из участников, бывший исполняющий обязанности мэра города Александр Малютин, считающийся представителем старой команды, обвинил другого - хоккеиста Илью Горохова - в нарушениях в ходе голосования. Горохов считается кандидатурой команды Миронова.
С большим трудом праймериз выиграл экс-спикер гордумы Павел Зарубин, но затем он снял свою кандидатуру. "Это не команда, а случайный союз по принципу "каждой твари по паре", - говорит Кынев.
На фоне такой ситуации политтехнологи, работающие на Миронова, вероятно, решили, что нужно сделать символический шаг и зарегистрировать Балабаева для создания иллюзии демократичности выборов, рассуждает Кынев.
"Балабаев абсолютно безопасен для Миронова, он не имеет необходимого электорального веса. Этот шаг должен продемонстрировать мнимую широту демократических взглядов новой администрации", - заключает эксперт.