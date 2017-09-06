День выборов: соратник Немцова против бывшего охранника Путина

Image caption Единственный на губернаторских выборах кандидат от "несистемной оппозиции" Сергей Балабаев встречается с избирателями во дворах

"За Ярославль! За созидание!" - так выглядит самая распространенная на рекламных щитах в Ярославле агитация "Единой России". В качестве символа созидания на щите изображен асфальтовый каток.

Именно с катком можно сравнить предвыборную кампанию врио губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова. Президент России Владимир Путин часто ездит в регионы перед выборами для поддержки назначенных им губернаторов.

Но ни один регион не удостоился такого внимания, как Ярославская область: сюда с момента назначения год назад губернатором своего бывшего охранника Путин приезжал уже три раза (Миронов - бывший сотрудник службы безопасности президента).

Кроме Путина этот политически активный регион, где позиции "Единой России" исторически считали слабыми, а прямые выборы губернатора пройдут впервые за 15 лет, накануне голосования посетил целый десант из Москвы.

В конце августа поддержать ставленника Путина в область приезжал министр обороны Сергей Шойгу - формально, на учения "Запад". Министр финансов Антон Силуанов посетил здесь семинар по бюджетному законодательству. А мэр Москвы Сергей Собянин приезжал посмотреть, как освоили 600 млн рублей, которые в конце прошлого года были выделены из бюджета столицы на реставрацию Советской площади Ярославля.

Такому натиску противостоит единственный на губернаторских выборах 2017 года кандидат от "несистемной оппозиции". Это депутат ярославской областной думы, соратник Бориса Немцова Сергей Балабаев от партии "Парнас".

В воскресенье, 10 сентября, в единых день голосования губернаторов будут выбирать в 16 регионах России. Русская служба Би-би-си отправилась в Ярославскую область познакомиться с оппозиционером и узнать, требует ли его участие в выборах личного вмешательства президента.

"Буйный депутат"

Image caption На билбордах "Единой России" в Ярославле изображен асфальтоукладчик

Балабаеву 45 лет, у него трое детей, всю жизнь он живет в Ярославле. В "Парнас" он пришел после сотрудничества в начале нулевых с "Молодежным единством" (сейчас "Молодая гвардия" "Единой России") и со "Справедливой Россией" (был членом партии до февраля 2017 года).

Восемь лет (с 2005 года) он работал в местном отделении Федеральной антимонопольной службы.

"Был 1999 год, я работал в банке. Я посмотрел, что творилось в стране, и понял, что что-то изменить можно, только участвуя в общественно-политической жизни. И я выдвинулся в депутаты муниципалитета города Ярославля. Моим конкурентом тогда был Евгений Урлашов (будущий мэр Ярославля, который был арестован и осужден - Би-би-си), мы шли оба по району Суздалка. И я его победил", - рассказывает Балабаев о том, как он пришел в политику.

Себя Балабаев называет "буйным депутатом". На встречи с избирателями (по его словам, их бывает три-четыре в день) он ездит на собственной машине - черном Volkswagen Passat с треснутым лобовым стеклом.

"Люди изнасилованы, ни слушать не хотят, ни на свои беды жаловаться, на митинги никто не ходит. Зажигать надо их, но редко получается. Сакральность власти у них [в головах]. Думают, прислали [врио губернатора] Миронова, значит, все", - жалуется Балабаев по дороге на завод.

"Здравствуйте, я ваш будущий губернатор", - негромким голосом начинает Балабаев встречу с сотрудниками Ярославского электромашиностроительного завода. Потенциальные избиратели - 20 человек - встречают такую самопрезентацию ухмылками и смехом.

Кандидат галопом пробегается по больным темам региона и обещает все исправить: безработица, отмена бесплатных завтраков в школах, платные рабочие тетради, разбитые дороги, грязная и недостаточно горячая вода и т.д.

Балабаев противопоставляет себя врио губернатора Миронову, подчеркивая, что он не "варяг", а всю жизнь провел в области. И все равно на своего земляка в коричневых брогах (тип английских мужских ботинок) сотрудники завода смотрят с подозрением.

Мы не московская оппозиция, которой лишь бы завинтиться в автозаки Василий Цепенда, глава штаба кандидата в губернаторы Ярославской области

"Вся полнота власти у нас по конституции принадлежит народу, мы сами можем все изменить, если захотим", - говорит Балабаев, но в его голосе слышно сомнение.

Оживляются работники завода только после того, как кандидат раздает им свои визитки со специальным мобильным телефоном, и после истории об одном из избирателей, который звонит Балабаеву по ночам по этому номеру и рассказывает о своих политических взглядах.

Доступность Балабаев называет своей "фишкой". "Меня можно потрогать и позвонить мне, в отличие от некоторых", - говорит он, имея в виду Миронова, которого местная оппозиция ругает за то, что он не участвует в дебатах и редко встречается с избирателями.

Когда по жеребьевке кандидатам выпадают телевизионные дебаты с Мироновым, им приходится спорить с пустой трибуной: хотя врио губернатора на дебаты не приходит, вторую трибуну все равно устанавливают.

Больше всего самих сотрудников завода волнуют разбитые дороги, школьные поборы, отсутствие горячей воды. Балабаев всем советует писать жалобы в инстанции, а заодно обращаться к нему. Образцы жалоб за переплату за электроэнергию он раздает на встречах.

"Мы один раз выбрали оппозиционного мэра, а теперь он не с нами, - говорит один из рабочих, имея в виду осужденного Урлашова. - Не боитесь ли вы, отец троих детей все-таки? Нам жалко отца троих детей".

Урлашова здесь, кажется, вспоминают с ностальгией. Балабаев на это отвечает, что он, в отличие от сужденного экс-мэра, понимает риски.

На прощание главный кадровик завода, коммунистка, велит всем построиться, чтобы сфотографироваться "для отчетности". "Нас потом, как на Болотной площади, пофамильно отыщут по фотографии [с Балабаевым]!" - шутит один из инженеров.

Как его зарегистрировали

Из-за того, что Балабаев оказался единственным оппозиционным кандидатом, которому удалось собрать подписи муниципальных депутатов (64 штуки) за свое выдвижение, его заподозрили в сотрудничестве с властью.

"Структура подписей за господина Балабаева не оставляет никаких сомнений, что он был зарегистрирован усилиями региональной администрации", - считает политолог Александр Кынев. Партия "Парнас", от которой выдвинут Балабаев, не имеет того числа депутатов, которые необходимы, чтобы быть зарегистрированным как кандидат, говорит эксперт, называя Балабаева "спарринг-партнером" Миронова.

Сам Балабаев это категорически отрицает и утверждает, что просто заранее договаривался с муниципальными депутатами, чтобы преодолеть фильтр.

На вопрос об источниках финансирования кампании глава штаба Балабаева Василий Цепенда говорит, что партия "Парнас" денег не дает. По словам самого Балабаева, бюджет его кампании - один 1 млн рублей из его собственных средств. Цепенда говорит, что "чуть больше".

Цепенда был помощником Немцова, когда тот был депутатом ярославской облдумы, а после убийства политика получил его мандат. По всему его кабинету в думе стоят фотографии Немцова в рамках. Но использовать его образ в кампании в "Парнасе" считают неэтичным.

От ассоциаций с Урлашовым они тоже стараются уйти. "Мы с ним не работали, отношения были не лучшие, по его распоряжению на городских каналах на нас стоял запрет. Поэтому когда Урлашова называют оппозиционером, это странно", - считает Цепенда.

Образ Балабаева глава штаба описывает как "жесткий конструктив". "Мы не московская оппозиция, которой лишь бы завинтиться в автозаки", - иронизирует Цепенда.

Своим ноу-хау глава штаба Балабаева называет то, что кандидат всем раздает свой мобильный телефон. "Я уже выиграл три коньяка. Спорили на то, что Балабаев не возьмет трубку по телефону на визитке. А он берет", - говорит Цепенда.

Отсутствие денег глава штаба называет главной проблемой ведения кампании. Краудфандинг команда кандидата не использует.

"Этот метод собирания денег весь под себя забрал Алексей Анатольевич Навальный! И госдеп нам денег не дает! И [Михаил] Ходорковский! А Миронову единороссы одним траншем перевели 50 млн рублей", - утверждает Цепенда.

Впрочем, у Ходорковского "Парнас" денег не просил, а он сам не предлагал, уточняет Цепенда. Даже те редкие местные бизнесмены, с которыми, по его словам, они договаривались о пожертвованиях, в последний момент пропали. "Боятся репрессий каких-нибудь", - считает глава штаба.

В штабе Балабаева работает, по его словам, всего 19 человек. В волонтеров там не верят. "С них ничего не спросишь, их невозможно организовать и контролировать, они же добровольцы, им же не платишь деньги", - объясняет Цепенда, добавляя, что ингда услугами волонтеров они все-таки пользуются.

На вопрос, зачем же Балабаев баллотируется в губернаторы, они с Цепендой с нервным смехом хором отвечают: "А что нам, уехать? Ну надо же что-то делать".

Сложный для власти регион

В Ярославской области кандидаты от партии власти часто получают плохие результаты на выборах. Здесь в 2012 году мэром областного центра стал Евгений Урлашов, которого поддерживала "Гражданская платформа", тогда еще возглавляемая бизнесменом Михаилом Прохоровым. Это событие стало одним из знаковых для оппозиционного движения 2011-2012 годов. Через год его арестовали по обвинению во взяточничестве, теперь он отбывает срок в 12,5 лет.

Здесь же в 2013 году, после ареста Урлашова, депутатом областной думы стал один из лидеров "Парнаса" Борис Немцов. В феврале 2015 года он был убит в Москве.

На выборах Госдумы в 2011 году партия власти получила здесь 29% - один из самых низких результатов в стране. Но на выборах 2016 года врио губернатора Миронов обеспечил своей партии уже 39% по федеральному округу (выборы проводились также по одномандатному округу).

Правообладатель иллюстрации Mikhail Metzel/TASS Image caption Путин приезжал в Ярославль после назначения его бывшего охранника губернатором три раза

Сейчас на улицах Ярославля о первых за 15 лет прямых выборах губернатора напоминают только немногочисленные плакаты на щитах. 10 сентября в городе, помимо губернаторских, пройдут выборы муниципалитета Ярославля, поэтому по наружной рекламе трудно разобраться, кто, за кого и за что агитирует.

Выборы проходят в ситуации внутриэлитного конфликта в Ярославской области, отмечает политолог Кынев. Ярославская элита никогда не была единой, разные ее части то конфликтуют друг с другом, то мирятся. Но сейчас существует конфликт новой областной администрации, пришедшей с Мироновым, с той командой, которая доминировала при бывшем губернаторе Сергее Ястребове.

В июне на праймериз "Единой России" перед выборами в гордуму Ярославля произошел скандал. Один из участников, бывший исполняющий обязанности мэра города Александр Малютин, считающийся представителем старой команды, обвинил другого - хоккеиста Илью Горохова - в нарушениях в ходе голосования. Горохов считается кандидатурой команды Миронова.

С большим трудом праймериз выиграл экс-спикер гордумы Павел Зарубин, но затем он снял свою кандидатуру. "Это не команда, а случайный союз по принципу "каждой твари по паре", - говорит Кынев.

На фоне такой ситуации политтехнологи, работающие на Миронова, вероятно, решили, что нужно сделать символический шаг и зарегистрировать Балабаева для создания иллюзии демократичности выборов, рассуждает Кынев.

"Балабаев абсолютно безопасен для Миронова, он не имеет необходимого электорального веса. Этот шаг должен продемонстрировать мнимую широту демократических взглядов новой администрации", - заключает эксперт.