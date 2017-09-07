Опрос: у памятников Сталину все меньше противников в России

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Российское общество оказалось расколото по вопросу установки памятников Иосифу Сталину, свидетельствует опрос "Левада-центра". При этом число противников установки памятников за последние 12 лет снизилось почти в полтора раза.

Около 40% россиян поддерживают установку памятников Сталину, свидетельствуют результаты опроса "Левада-центра". Почти столько же - 38% опрошенных - высказались против этого, 23% затруднились ответить.

Отвечая на такой же вопрос социологов 12 лет назад, в 2005 году, против монументов советскому вождю выступали больше половины россиян - 53%. Затруднялись ответить на вопрос в два раза меньше людей, чем сейчас - 12%.

"Значительная часть россиян не хочет ни возвращения культа Сталина, ни даже его частичной реабилитации. Они против восстановления его памятников, снесенных при Хрущеве, и тем более - против установления новых монументов в его честь. [...] Но, надо заметить, иммунитет против ресталинизации (если рассматривать протест против восстановления памятников Сталину как индикатор этих изменений) слабеет", - объясняет в комментарии к исследованию директор "Левада-центра" Лев Гудков.

Тема памятников Сталину в последнее время все чаще появляется в сообщениях СМИ. Последний громкий скандал был связан с установкой в Московском государственном юридическом университете имени О.Е. Кутафина мемориальной таблички Сталину.

Из-за этого профессоры Высшей школы экономики отказались работать с университетом, а адвокат Генри Резник покинул состав профессуры.

Мнение о том, что 1937-1938 гг. были годами массовых репрессий против всего народа, за последние 10 лет стали разделять меньше россиян. Сейчас так думают 41% опрошенных, а в 2007 году так считали больше половины - 53%.

22% людей полагают, что репрессии были связаны с "чистками" в коммунистической партии и касались в основном политических "верхов". А 11% респондентов ответили, что репрессии касались в основном действительных врагов народа.

6% россиян считают, что сталинские репрессии - это миф, который раздут некоторыми СМИ.

"Основная масса россиян воспринимает репрессии скорее как иррациональный и трагический процесс, причины и смысла которого люди не понимают (или не хотят понимать). В сознании большинства опрошенных террор не имел целевого характера, репрессии проводились "против всего народа нашей страны", - отмечает Гудков.

Россияне в основном отказываются видеть общие черты в двух тоталитарных режимах - в режиме Сталина и в нацистской Германии. 37% опрошенных считают, что "сравнивать СССР и нацистскую Германию, Сталина и Гитлера совершенно недопустимо". Почти поровну - 27% и 25% соответственно - тех, кто считает, что у двух режимов было много общего и тех, кто ничего общего не видит.

Мнение россиян изменилось за 8 лет. На аналогичный вопрос, заданный в 2009 году, только 22% ответили, что нельзя сравнивать СССР и Германию при Гитлере. Общие черты режимов видели 43%, не видели - 19%.

"Было бы неправильным обвинять в этом только декларируемую институтами власти "борьбу с фальсификациями истории", цензуру в СМИ и в школе, глорификацию Победы и мифологизация войны, роли Сталина в ней и прочие обстоятельства реверсивного развития России. Важно понимать, [...] не только то, что "нам "позволяют" видеть, но и то, на что мы согласны закрывать глаза - ради собственного спокойствия и ради сохранности привычных символических структур", - считает Гудков.

В целом, как заключают социологи "Левада-центра", исследования показывают, что массовое отношение к Сталину характеризуется двойственностью и противоречивостью, отражающими структуру постсоветского "двоемыслия".

"В коллективной памяти еще сохраняются следы ужаса перед иррационализмом террора 1930-1950 годов, но массовое сознание не в состоянии сопротивляться упорной апологии Сталина. В последние годы заметен значительный рост привлекательности и значимости диктатора, выступающего в качестве одного из персоналистских символов великой державы, победы советского народа в Отечественной войне", - гласит комментарий Гудкова.

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По его словам, такой исторической амнезии способствует и двусмысленная, сомнительная в моральном отношении "политика памяти" российского руководства, сочетающая мифологизацию советского прошлого со скрытым оправданием преступлений, совершаемых государством или, по меньшей мере, со стремлением преуменьшить их значение и масштабы.

Неспособность дать моральную и политическую оценку деятельности и самой личности Сталина Гудков связывает с отсутствием авторитетных в обществе фигур и даже социальных позиций, с которых могли бы производиться оценки прошлого, незначимостью для общественного мнения интеллектуальной и научной элиты,

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Опрос проводился 18 - 22 августа по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны.