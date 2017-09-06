Дальний Восток теряет людей: можно ли с этим что-то сделать?

Правообладатель иллюстрации Yuri Smityuk/TASS Image caption Образованная молодежь покидает города Дальнего Востока, полагают эксперты

Россияне неохотно едут жить и работать на Дальний Восток, а те, кто все-таки приехал, в среднем менее чем через два года уезжают назад, подсчитали эксперты. Покидают регион и люди, родившиеся на Дальнем Востоке. Причина в невысоких зарплатах и не самой развитой инфраструктуре.

Российские чиновники и эксперты на Восточном экономическом форуме, который открылся в среду, обсудили демографическую ситуацию на российском Дальнем Востоке.

Чиновники строят довольно оптимистичные планы: в ближайшие годы они хотят привлечь в регион около 300 тысяч человек, повысив численность населения региона с 6,2 миллионов до 6,5 миллионов человек. Под эти цели была написана и сейчас обсуждается концепция демографического развития Дальнего Востока до 2025 года.

Власти стараются привлечь людей в регион: есть программа "Дальневосточный гектар", в рамках которой все желающие могут получить землю.

"Программа "Дальневосточный гектар" уже доказывает свою значимость", - заявил на форуме президент России Владимир Путин. Он предложил тем, кто успешно работает в рамках программы и оформил гектар в собственность, предоставить дополнительную землю для освоения.

Путин также предложил распространить эту программу на соотечественников из других стран. "Те, кто приезжает в эти регионы даже из-за границы, приезжают с желанием работать, создавать крепкие многодетные семьи - и этих людей надо поддержать", - сказал он.

"Их выталкивает среда"

И чиновники, и эксперты, принявшие участие в форуме, соглашаются, что Дальний Восток из года в год теряет людей.

Ровно год тому назад казалось, что отток населения приостановился по результатам первого полугодия, но уже к концу 2016 года стало ясно, что он продолжается, сказала директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяны Малева. По ее словам, в том году Дальний Восток потерял 17 тысяч человек.

Миграционный отток утроился в первом полугодии этого года, уточнила директор региональной программы Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич. По ее словам, население региона сокращается по двум причинам - отток населения и естественная убыль.

Малева дополнила, что люди, переезжающие на Дальний Восток, редко тут задерживаются. Она приводит в пример свои разговоры с руководителем бизнеса, который рассказал, что компания перевезла на работу в регион 2,5 тысячи человек, но из них около 2,1 тысячи уехали. По словам Малевой, это типичный случай.

Правообладатель иллюстрации Yuri Smityuk/TASS Image caption Власти пытаются привлекать на Дальний Восток инвесторов и создавать рабочие места

Малева и ее коллеги проводили исследование, чтобы понять, почему люди не задерживаются в регионе. По ее словам, есть некая точка в два года. Если человек смог прожить на Дальнем Востоке больше двух лет, то велика вероятность, что он тут и останется жить. Но чаще люди уезжают, объясняет эксперт. "Их выталкивает среда", - считает она.

Малева объясняла также, что еще одной проблемой региона являются относительно невысокий уровень жизни и невысокие зарплаты.

ВЦИОМ, по словам его главы Валерия Федорова, провел опрос на тему, что могло бы побудить россиян переехать на Дальний Восток. Самым популярным ответом стала "возможность хорошо зарабатывать и обеспечивать свою семью".

"Люди готовы изменить не только место проживания, но и образ жизни при условии достойной материальной компенсации", - пояснил Федоров.

Россияне, по словам Федорова, отмечают среди сильных сторон Дальнего Востока "экологическую безопасность", а также более широкие возможности для открытия бизнеса и лучшие отношения между людьми, чем в их родном регионом.

К недостаткам они относят более низкий уровень жизни, безопасности, меньшую насыщенность культурной жизни и худшее качеств образовательных услуг. То есть ту самую "среду", о которой говорит Малева.

Что хотят делать с Дальним Востоком

Министр труда Максим Топилин заявил, что у региона нет проблем с рождаемостью - есть со смертностью. Это подтверждает и Малева: на Дальнем Востоке в среднем живут примерно на два с половиной года меньше, чем по России в целом.

Топилин и другие чиновники заявили, что была разработана концепция демографического развития Дальнего Востока до 2025 года. Ее задача - приостановка оттока людей и сокращение естественной убыли населения. По словам Топилина, сейчас документ согласуется с различными ведомствами.

К 2025 году население на Дальнем Востоке, согласно концепции, должно быть не менее 7 миллионов человек, пояснил Топилин.

Правообладатель иллюстрации Yuri Smityuk/TASS Image caption Эксперты объясняют, что население покидают Дальний Восток из-за условий жизни и "среды"

Министр Топилин описал меры социальной политики для достижения этой цели: повышение эффективности здравоохранения, борьба с алкоголизмом, благоустройство территорий, а также поддержка людей, которые приезжают в регион работать.

Заместитель министра по развитию Дальнего Востока Артур Ниязметов уточнил: на самом деле, в концепции прописано увеличение численности населения до 6,5 миллионов человек, а не 7 миллионов, как сказал Топилин. По словам Ниязметова, сейчас на Дальнем Востоке живет всего 6,2 миллиона человек, а значит, в ближайшие годы в регион надо привлечь еще 300 тысяч.

Ниязметов приводил экономическое обоснование того, как привлечь этих людей. По уже существующим инвестиционным проектам в регионе должны быть созданы 110 тысяч рабочих мест.

Чиновник говорил о необходимости более гибких и эффективных программ поддержки переселенцев. Например, сейчас в рамках программ трудовой мобильности государство оказывает помощь человеку, переезжающему на работу в регион, но программа не учитывает других членов семьи.

Обратная сторона медали

"Я тут слушаю все эти "хотелки" про 300 тысяч и улыбаюсь про себя: ну флаг вам в руки, ребята, через пару лет посмотрим", - заявила в ответ на выступление чиновников Зубаревич из Независимого института социальной политики.

По словам эксперта, планы чиновников несколько противоречат законам экономической географии. "Дальний Восток разный, и стратегия там должна быть разная", - пояснила она.

В пример она привела северные регионы Дальнего Востока, которые стремительно теряют население. По ее словам, здесь нужна вахтовая система освоения: сохранить крупные центры, которые были бы отправной точкой для освоения территорий.

На юге региона, по ее словам, ситуация совсем иная: здесь большая численность населения. Вполне реально "вытянуть" города, уверена она. Зубаревич объясняет, что молодежь, получившая хорошая образование, скорее всего, покинет регион, но зато возможный встречный приток иммигрантов в города.

А вот села, по мнению ученого, "вытянуть" за счет внутренних мигрантов будет сложнее. Здесь надо думать о притоке иммигрантов из других стран, в том числе Китая, полагает она.

Сразу несколько участников форума согласились с тем, что справиться с проблемой без внешней миграции не удастся.