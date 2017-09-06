Суд в Черногории оштрафовал адвокатов обвиняемых в пророссийском путче

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Поддержать Андрия Мандича (справа) оппозиционеры пришли в футболках с подмигивающим Путиным

В столице Черногории Подгорице 6 сентября начался суд над двумя россиянами и 12 гражданами Сербии и Черногории, которых власти обвиняют в подготовке государственного переворота.

Черногорская Специальная прокуратура утверждает, что россияне Эдуард Шишмаков и Владимир Попов, которых судят заочно, являются сотрудниками спецслужб и готовили в Черногории переворот во время выборов в октябре 2016 года, чтобы сорвать вступление страны в НАТО.

Пророссийский и просербский оппозиционный Демократический фронт называют обвинения фальсификацией, которую власти страны устроили с политическими целями.

Среди подсудимых - два лидера Демократического фронта, Милан Кнежевич и Андрия Мандич.

В первый день процесса председатель судейской коллегии Сюзанна Мугоша удалила из зала группу поддержки подсудимых и оштрафовала на 500 евро адвокатов Кнежевича и Мандича - и тех и других за выкрики и реплики.

Image caption Адвокат оппозиционера Мандича Мирое Йованович не видит в материалах дела никаких доказательств вины его клиента

"Меня оштрафовали за то, чего я не делал, - сказал Би-би-си адвокат Мандича Мирое Йованович. - Судья нервничает, потому что это самый громкий процесс в регионе, а она не умеет вести суд по стандартам развитой демократии".

Адвокат из Сербии Йованович пояснил, что по этим стандартам его возражения против вопросов прокуратуры надо было вносить в протокол, а не штрафовать его за них.

"Мы не видим в материалах обвинения никаких документов, которые показывали хоть какую-нибудь причастность моего клиента к этой якобы имевшей место попытке переворота", - добавил адвокат Йованович.

С другой стороны, по словам адвоката, у него с коллегами есть документы, которые они уже подали в суд, и эти документы опровергают показания главного свидетеля обвинения Саши Синджелича.

Image caption Андрия Мандич не комментирует ход суда и просит со всеми вопросами обращаться к адвокату

Пророссийски настроенный деятель Синджелич, по версии обвинения, был связующим звеном между россиянами и рядовыми участниками попытки переворота.

Синджелич, как утверждает прокуратура, согласился сотрудничать со следствием и за это вместо обвиняемого стал свидетелем.

По его словам, в сентябре 2016 года он был в Москве, где обсуждал детали заговора. Синджелич утверждает, что получил деньги - 200 тысяч евро - на организацию переворота и убийство многолетнего правителя Черногории Мило Джукановича.

Однако адвокаты добыли ответ сербских властей на запрос Интерпола (Синджелич объявлен Хорватией в розыск за убийство), в каковом ответе говорится, что Синджелич с начала 2016 года и до конца октября того же года не пересекал границу страны.

Image caption Милан Кнежевич, как и другой лидер оппозиции Андрия Мандич, не арестован на время следствия и суда

Фабула дела о перевороте, по версии обвинения, такова: обвиняемые с подачи россиян собирались 16 октября, в день выборов в парламент, устроить стрельбу на митинге возле здания парламента, спровоцировать беспорядки, захватить здание и затем другие учреждения и свергнуть Мило Джукановича и его Демократическую партию социалистов.

Целью всего этого была отмена готовившегося вступления Черногории в НАТО.

Однако в результате совместных действий черногорских и сербских спецслужб заговорщики были арестованы в день выборов. Чуть позже сербская пресса сообщила, что в Сербии были задержаны и затем депортированы некие российские шпионы.

Затем было объявлено, что организаторами заговора были сотрудники ГРУ Шишмаков и Попов. Местная пресса предполагает, что именно они были задержаны в Сербии.

Большинство в парламенте получила партия Джукановича, Скупщина ратифицировала договор с НАТО и в июне этого года Черногория стала членом альянса.

"Мы имеем множество убедительных свидетельств того, что Россия имела свой интерес и была вовлечена и в процесс (прошлогодних) выборов в Черногории, и в данную историю, - говорит глава черногорского аналитического Центра гражданского просвещения Далиборка Ульяревич. - Но большой вопрос: было ли все так, как рассказывает прокуратура, или же это было нечто гораздо менее серьезное".

Убедительных доказательств того, что подсудимые действительно планировали кровопролитие, Ульяревич не видит и потому считает очень важным для черногорского общества, чтобы в ходе процесса все разъяснилось.

"Потому что люди у нас до сих пор расколоты - одни поддерживают одну сторону, другие - другую. А вообще обе версии разрушительны для общества - и та, согласно которой у нас в 2016 году была политическая структура, которая считала возможным такой способ смены власти, и та, согласно которой ДПС все сфальсифицировала", - рассуждает Ульяревич.

Image caption Далиборка Ульяревич убеждена, что Россия вмешивалась в выборы в Черногории, но не уверена, что именно так, как говорит прокуратура

В первый день процесса суд допросил главного, по версии прокуратуры, организатора мятежа из числа тех, кто сидит на скамье подсудимых - бывшего генерала полицейского спецназа Югославии и Сербии Братислава Дикича.

"Обвинение полностью безосновательно, просто вымышлено. Спецпрокуратура придумала какую-то сказку", - заявил Дикич в длинной вступительной речи.

Дикич сказал, кроме прочего, что он, ветеран правоохранительных органов и спецслужб, ни в коем случае не стал бы пытаться организовать переворот так непрофессионально, как его описывает прокуратура.