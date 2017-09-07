Пресса Британии: запрет на юбки в школе взбудоражил британцев

В обзоре британских газет:

Путина - в союзники?

Выступая на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, президент Южной Кореи Мун Джэин призвал российского лидера Владимира Путина помочь в обуздании северокорейского режима, пишет Daily Telegraph.

Накануне Путин так убедительно говорил о том, что проблему с Пхеньяном лучше решать полюбовно, иначе - катастрофа, что Сеул, судя по всему, занервничал, предполагает газета.

На днях Пхеньян в шестой раз провел свои ядерные испытания и, по информации южнокорейских военных, в ближайшие выходные продолжит свои ядерные экзерсисы. Сеул не на шутку напуган непредсказуемостью и безнаказанностью политики соседа и хватается за любую возможность переломить ситуацию.

Мун Джэин сказал, что у них с Путиным единая позиция в отношении действий КНДР: Пхеньян зашел слишком далеко и его надо остановить. Однако южнокорейцам хотелось бы выступать с Россией единым фронтом и в том, что касается мер воздействия.

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Ядерная угроза КНДР: есть ли риск войны?

Возможно, между Пхеньяном и Москвой особой дружбы и нет, но нет и конфронтации, в отличие от ситуации с большинством других стран, поэтому для Сеула важно, какую позицию сейчас займет Россия.

Мун Джэнин всеми силами старается заставить Владимира Путина поддержать политику жестких санкций, но тот сопротивляется.

"Не следует поддаваться эмоциям и загонять Северную Корею в угол. Сейчас как никогда всем нужно сохранять холодный рассудок и избегать шагов, способных привести к эскалации напряженности", - цитирует Путина Daily Telegraph.

В ходе встречи двух лидеров во Владивостоке глава Южной Кореи сказал, что уж поставки нефти Пхеньяну точно будут прекращены, и призвал Москву поддержать это всеобщее решение.

Но Владимир Путин сослался на то, что эта мера помешает нормальной работе больниц. DT напоминает, что хотя основные объемы нефти КНДР получает из Китая, Россия экспортирует туда 40 тысяч тонн в годовой квартал.

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Гендерная уравниловка

Много шума в Британии наделало решение одной из школ в графстве Восточный Сассекс запретить девочкам носить юбки в рамках борьбы за гендерное равноправие. Речь идет о старших классах, где учатся дети от 12 до 16 лет.

Около 120 школ по всей стране, включая 20 начальных, ввели у себя новые правила, призванные уравнять в правах всех учеников. Отныне девочки там могут носить школьные брюки, если им так хочется, а мальчики - юбки и платья. Но запрет на юбки - это уж слишком, пишет Times.

Газета цитирует возмущенных родителей, которые считают нововведение дискриминацией в отношении девочек и говорят, что никаких консультаций по этому вопросу не проводилось. Директор школы ввел запрет просто своим решением.

Директор Тони Смит в свое оправдание говорит, что дети часто спрашивали его, почему мальчики должны носить галстуки, а девочки нет, и почему вообще школьная форма отличается.

Моя дочь говорит, что у нее есть пол - она девочка. Она очень этим гордится и не хочет об этом забывать Из Daily Mail

"Кроме того, у нас есть небольшое, но постепенно растущее число учеников-трансгендеров, и для них важно иметь единую школьную форму", - приводит Times слова директора школы.

Однако многие родители не понимают, почему этот довод важнее мироощущения их собственных детей.

"Моя дочь говорит, что у нее есть пол - она девочка. Она очень этим гордится и не хочет об этом забывать", - цитирует Daily Mail одну из мам. Ее 11-летняя дочь Тилли написала директору письмо, в котором говорится: "У девочек и мальчиков разные тела, поэтому у девочек должно быть право носить юбки. У девочек должен быть выбор".

На это Тони Смит ответил, что еще одна причина, по которой он ввел свой запрет, заключается в том, что многие девочки надевали слишком короткие для стен учебного заведения юбки. Однако, по мнению родителей, детей и многих наблюдателей, этот аргумент не выдерживает никакой критики.

Ведущий программы Good Morning Britain Пирс Морган в интервью изданию рассказал, что не поленился и съездил в Восточный Сассекс. По его словам, очень печально было видеть, как "школа погрязла в ерунде о гендерной идентичности, лоббируемой очень маленьким числом людей".

"Позвольте девочкам быть девочками, а мальчикам - мальчиками, и перестаньте сбивать их с толку этими глупостями", - добавил Морган.

При этом у директора школы нашлись и сторонники. 45-летний Марк Кумминс, отец ученика седьмого класса, сказал, что ему нравится идея единой формы, он считает ее манифестом того, что все равны.

Пока Тони Смит не собирается отменять свое решение, но учебный год только начался, и противостояние с несогласными пока находится на начальной стадии.

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Школьные будни королевской семьи

Абсолютно все британские издания обсуждают первый учебный день принца Джорджа, старшего ребенка герцога и герцогини Кембриджских. В четверг наследник британского престола пошел в школу, но еще неизвестно, для кого это большее испытание - для него самого или для его мамы, пишет Daily Mail.

Герцогиня, уже давно заявившая, что намерена сама отводить ребенка в школу и забирать домой, волей-неволей стала частью неофициального клуба мамочек, живущего по определенным законам, подхватывает тему Daily Telegraph.

Район Баттерси, в котором находится школа Томаса, куда отдали Джорджа, получил шутливое название "долина памперсов" Здесь живут весьма состоятельные и многодетные семьи, чьи мамы зачастую бросают очень высокооплачиваемые работы, чтобы полностью посвятить себя детям. Школьная жизнь их чад - очень важная составляющая в их жизни, и они пытаются вовлечь в свою орбиту все, что движется.

Не стать хотя бы в какой-то мере частью этого своеобразного клуба Кейт Миддлтон, скорее всего, не удастся, считает DM.

Кто из родителей в ожидании ребенка у ворот школы не попытается фланировать мимо нее? Кто из чистой любезности не обронит доброе слово в адрес маленького принца? Ей нужно будет отвечать на все эти знаки внимания, умело балансируя между своим новым статусом мамы школьника и статусом королевским.

Мало того, что Кейт сама будет возить своего ребенка в школу, чего до нее не делал ни один член королевской семьи, так школа еще находится на другом берегу Темзы, и им - о, ужас, - придется ехать через мост в утренний час-пик. Daily Telegraph

А потом начнется самое интересное, пишут британские газеты. Когда все дети перезнакомятся и учебный год наберет обороты, начнутся приглашения на дни рождения. Джорджа, конечно, будут звать всюду, но не факт, что он сможет ходить на все праздники из соображений безопасности. А вот за право получить приглашение на его собственное торжество в Кенсингтонский дворец мамочки, конечно, будут бороться.

Кстати, пишет Daily Mail, принца Джорджа будут подталкивать к тому, чтобы он дружил сразу с несколькими детьми, а не заводил себе одного лучшего друга. Бывшие и нынешние педагоги школы Томаса считают, что дети - собственники, они очень ревнивы в дружбе и любой знак невнимания (в представлении ребенка) со стороны лучшего друга переживается очень тяжело. Поэтому лучше, когда дружат сразу несколько детей, советуют учителя.

Девиз школы Томаса - "Будь добрым". Каждое утро там начинается с рукопожатия. Занятия балетом обязательны, а домашнее задание - нет.

Заведение гордится своим меню школьных обедов и завтраков. В нем очень ограничены соль и сахар, но довольно разнообразен выбор блюд. Например, рагу из баранины с чесноком и травами, или копченая макрель с чечевицей, или же жаркое из свинины с красными сладкими перцами.

Обучение в школе Томаса стоит в среднем 18 тысяч фунтов стерлингов в год, но при этом она считается школой для детей из среднего класса. Например, комплект школьной формы принца, включая ботинки и ранец, стоит примерно 155 фунтов. С учетом спортивной формы экипировка на целый год обойдется королевской семье приблизительно в 580 фунтов стерлингов.

Пресса хвалит чету Кембриджей за такой скромный по королевским меркам выбор. Daily Telegraph пишет, что это было неожиданно. Ожидалось, что принц Джордж пойдет в школу в районе Ноттинг-хилл, в которую ходил его отец, герцог Кембриджский.

А тут мало того, что Кейт сама будет возить своего ребенка в школу, чего до нее не делал ни один член королевской семьи, так школа еще находится на другом берегу Темзы, и им - о ужас, иронизирует газета, - придется ехать через мост в утренний час-пик.

Пусть это будет самой большой проблемой для родителей принца во всей его школьной жизни, пишут британские издания.

Обзор подготовила Анастасия Успенская, Русская служба Би-би-си

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