СМИ России: Кремль проверит судебную систему США

В обзоре российских газет:

РБК: Россия поищет правду в американском суде

Президент России Владимир Путин поручил Министерству иностранных дел подать иск против правительства США из-за захваченной российской дипсобственности, пишет РБК. "Посмотрим, как эффективно работает хваленая американская судебная система", - цитирует газета главу государства.

Двумя из трех зданий, захваченных властями США, Россия владеет на правах собственника, это следует из выписок реестра собственности недвижимости США и подтверждается заявлением МИД России. Отделениями торгпредства в Нью-Йорке Россия пользуется на правах арендатора.

Россия не сможет больше использовать здания в качестве дипломатических и консульских объектов, об этом заявлял представитель госдепа. "Снимать или предоставлять зданиям консульский статус, предполагающий дипломатический иммунитет, - прерогатива принимающего государства", - сказал РБК Дмитрий Лабин, профессор кафедры международного права МГИМО.

"Иск должен быть подан в американский суд, поскольку собственность находится на территории США, и в отношении этого имущества действуют местные меры правовой защиты, т.е. законы США, - рассуждает Лабин. - На мой взгляд, это дело подлежит рассмотрению в системе федеральных судов США, поскольку ответчиком, судя по всему, будут выступать федеральные власти в лице госдепа".

Такой иск действительно возможен, на основании пятой поправки к Конституции США, которая гласит, что никто не может быть лишен собственности без надлежащей правовой процедуры (due process of law), прокомментировал РБК юрист американской юрфирмы Bryan Cave Клиф Бернс.

В американском суде России будет сложно рассчитывать на победу. "Правительство США подчеркнет, что не отнимало собственность, а только ограничило ее использование Россией на основании внешнеполитических соображений. Американский суд, скорее всего, примет этот аргумент, тем более что российское правительство сохраняет возможность продать эту собственность", - объясняет Бернс.

Пользователи зданий, которые были лишены дипломатического иммунитета, скорее всего, будут заинтересованы продать эти здания, поскольку они уже не смогут ими пользоваться на прежних условиях, считает Лабин.

"Я крайне скептически отношусь к перспективам такого судебного процесса", - согласен доктор юридических наук, профессор ВШЭ Александр Домрин. "С одной стороны, американский суд вполне можно заподозрить в том, что он захочет подыграть своей стране, - сказал РБК Домрин. - С другой стороны, американский суд всегда сможет сослаться на такую доктрину, как political question ["политический вопрос"], которая подразумевает, что такие вопросы должны решаться на уровне исполнительной власти двух стран".

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"Ведомости": ФОМС не находит денег на исполнение указов Путина

Фонду обязательного медицинского страхования (ФОМС) денег на зарплаты врачам и медперсоналу будет хватать только в 2018 году, пишут "Ведомости", ссылаясь на пояснительную записку минздрава.

Издание напоминает: по указу президента Владимира Путина 2012 года, в 2017 году зарплата врачей должна составить 180% средней по экономике региона, где они работают, среднего и младшего медицинского персонала - 90 и 80%, а в 2018 году - 200, 100 и 100%.

Доходы ФОМС формируются в основном из страховых взносов работников, и в 2018-2020 годах по плану это 1,89 трлн, 1,93 трлн и 2,01 трлн руб. соответственно. То есть удержать зарплаты врачей и медперсонала удастся только в 2018 году, дальше ожидается дефицит.

Директор Центра политики в сфере здравоохранения Высшей школы экономики Сергей Шишкин говорит, что у ФОМСа есть резервы - в 2016-2017 годах были большие взносы, остался и запас средств на непредвиденные расходы, из хватит еще на 2018 год, а в 2019 все кончится, дополнительных доходов не будет, нужно заложить трансферт в ФОМС в федеральный бюджет.

Изначально планировалось три источника финансирования роста зарплат: треть - из федерального бюджета, треть - из региональных и треть - из внутренних резервов, за счет оптимизации штата и имущества, рассказывает директор НИИ организации здравоохранения департамента здравоохранения Москвы Давид Мелик-Гусейнов. Но в 2013-2015 годах работников стало меньше не на треть, а на 5-7%, имущество тоже сократилось незначительно, план не выполнен.

Увеличивать долю регионов в расходах, когда поступления из двух других источников не растут, не увеличивая бюджетные кредиты и дотации, вряд ли возможно, считает Мелик-Гусейнов, если только государство не переведет на федеральный уровень часть региональных полномочий, например, финансирование взносов в ФОМС за неработающих россиян - это 620-650 млрд руб. в год.

Когда ставилась задача повысить зарплаты, никто не предвидел нескольких лет рецессии, говорит Мелик-Гусейнов, теперь же даже с поддержкой федерального бюджета будет тяжело.

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"Независимая газета": экономисты пытаются избежать участи Улюкаева

Между действующими и бывшими чиновниками развернулась словесная борьба за место в поствыборном правительстве, полагает "Независимая газета". В соревновании оптимистичных программ уже поучаствовали два ключевых стратега: от правительства - Максим Орешкин, который работает над ускорением экономического роста; от экспертного сообщества - Алексей Кудрин, который знает, как удвоить ВВП к 2035 году.

Теперь со стороны правительства к ним примкнул первый вице-премьер Игорь Шувалов. Выступая на Восточном экономическом форуме, он рассказал об открывшемся перед Россией окне возможностей. "В мире происходит такая огромная нестабильность: США разделены пополам, в Европейском союзе "брексит" и негативные ожидания, - сказал он. - Мы находимся в ситуации, когда при явных преимуществах экономика может расти значительно больше, чем на 2% в год".

"Похоже, чиновники и близкие к власти экономисты понимают: избежать участи изгнанников и сохранить или получить место во власти они смогут, только пообещав российской экономике оживление", - делает вывод издание.

Эксперты говорят, что между чиновниками уже началось соревнование за более оптимистичные прогнозы, которые могут стать пропуском в новый кабинет министров.

Как напоминает первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин, "у нас был один чиновник, который давал пессимистические прогнозы и говорил, что в отдаленной перспективе ничего хорошего не будет, - сейчас он находится под домашним арестом".

Газета напоминает: при Алексее Улюкаеве минэкономразвития ухудшало прогноз экономического роста для России на 2016 год. Именно при Улюкаеве в октябре прошлого года вместе с проектом федерального бюджета был внесен в Госдуму долгосрочный прогноз, из которого следовало, что ближайшие 18 лет федеральный бюджет будет дефицитным.

"Есть ощущение, что плохие прогнозы вышли из моды. Кроме того, перед президентскими выборами давать пессимистические прогнозы еще и политически некорректно", - продолжает Макаркин.

Директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев говорит, что за чиновниками всегда замечалось стремление говорить вещи, приятные для начальства. Особенно перед выборами: "Впереди нас ждет еще более активное соревнование за то, кто продемонстрирует президенту больший оптимизм в цифрах", - полагает он.

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"Коммерсант": конфликт Росавиации и МАК может остановить экспорт

Для экспорта российской авиационной техники Росавиации требуется подписать соглашения о летной годности самолетов с зарубежными авиавластями. Как пишет "Коммерсант", для этого необходимо соглашение с расследующим авиапроисшествия Межгосударственным авиационным комитетом (МАК).

Издание напоминает, что у России конфликт с этой организацией, поскольку РФ пытается отобрать у МАК полномочия. Но сегодня даже лояльный государству авиапром просит наладить сотрудничество с МАК.

Росавиация два года назад получила часть функций МАК, значит, теперь именно это ведомство должно стать и разработчиком соглашений с властями других стран по вопросам летной годности. Без таких документов, прежде всего с США и ЕС, экспорт российских самолетов затруднен. Сейчас незначительный экспорт воздушных судов идет по старым соглашениям, подписанным еще Авиарегистром МАК, но они не будут распространяться на новые самолеты, такие как МС-21.

Союз авиапроизводителей предложил Росавиации заключить соглашение с МАК, о чем написал соответствующее письмо. В письме поясняется, что подписание новых соглашений возможно только "при условии соответствия национальной системы поддержания летной годности стандартам и практике ICAO". Но ICAO требует, чтобы авиавласти заключили соглашение с органом, расследующим авиапроисшествия (эти функции остались у МАК).

Также Росавиация должна заключить рабочие соглашения по летной годности и повышению безопасности полетов с Европейским агентством по безопасности полетов (EASA) и Федеральной авиационной администрацией США (FAA). Они позволили бы использовать соглашения МАК и сохранить механизм признания российской авиатехники за рубежом.

В ответном письме союзу врио главы Росавиации Александр Беляков сообщил, что заключить соглашение в области поддержания летной годности с МАК "не представляется возможным", поскольку РФ приняла новые нормативы в области сертификации авиатехники по стандартам ICAO. Взаимодействие с EASA и с FAA пока ограничилось согласованием процедур начала работы над соглашениями.

Но предложенный FAA текст, пишет господин Беляков, Россия не может принять "из-за его дискриминационного характера". Он "направлен только на обеспечение поставок американской авиатехники в РФ", FAA не учла и предложение Росавиации подготовить симметричный документ.

Подписание соглашения с МАК, предлагаемого союзом, - гарантия того, что результаты расследований, указывающие на недостатки техники, будут учтены при создании новых судов, говорит исполнительный директор "Авиапорт" Олег Пантелеев. Он отметил, что подписание соглашений со странами, куда РФ намерена продавать авиатехнику, - длительная, но необходимая задача: авиапроизводители уже не раз говорили о проблемах с экспортом из-за отсутствия таких соглашений.

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Обзор подготовила Ольга Караулова, служба Мониторинга Би-би-си

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