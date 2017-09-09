Почему болгар становится все меньше?

Image caption Сейчас в Болгарии живут около семи миллионов человек. К 2050 году их число упадет до пяти миллионов

Население Болгарии, по последним прознозам, будет сокращаться быстрее, чем где бы то ни было в мире. С 1990-х годов число жителей страны уже сократилось на 20%.

Почему так происходит и что это значит для тех, кто остался в стране?

В деревне Пештера вдали от столицы, в далекой Перникской области на юго-западе Болгарии, я встречаю Стояна Эвтимова, ему 30 с небольшим лет.

И то, что он не уехал из родной деревни, как сделали многие до него, вызывает удивление.

"Все мои друзья, с которыми я вырос, давно отсюда уехали", - говорит он.

Почти все уехали в поисках работы.

У Стояна Эвтимова работа есть, и он считает, что ему крупно повезло.

Он руководит местным фольклорным ансамблем и организует ежегодный музыкальный фестиваль, отдавая дань вековым традициям.

Пока он не теряет надежду возродить родную деревню, но признает, что скорее всего и ему придется все-таки уехать.

Image caption Стояну Эвтимову за 30, и он знает, что рано или поздно ему придется уехать из родной деревни.

"Я здесь жениться даже не смогу. Здесь никого нет. Нет молодежи, ни здесь, ни в соседних деревнях", - сетует Стоян.

"Мне будет непросто и очень грустно, но, видимо, все же придется уехать", - продолжает он.

И пример Стояна далеко не единственный. Болгарские деревни постепенно пустеют, люди едут в поисках работы прочь - кто в другие районы Болгарии, кто за границу.

В 1989 году в Болгарии жили около девяти миллионов человек. Сейчас их чуть более семи миллионов. По словам экспертов, к 2050 году их останется лишь пять с половиной миллионов, а к концу века и того меньше.

Image caption Стефка опасается, что ей придется закрыть свой магазин в Пештере

Тот факт, что уезжает в основном молодежь, сказался и на уровне рождаемости в стране.

Хозяйка магазина в Пештере Стефка говорит, что последний раз в деревне праздновали рождение ребенка 10 лет назад. И новорожденная с родителями уже не живут в деревне. У нее самой сыновья уехали из Пештеры в город.

Подавляющему большинству покупателей в магазине Стефки за 60. Полки магазина полупустые - покупателей слишком мало, и Стефка боится, что скоро ей видимо придется и вовсе закрыть лавочку.

В соседних деревнях, чуть выше в горах, местные магазины уже закрылись. Закрылись также и школы, и туда больше не ездит автобус.

"В этой деревне жило около 600 человек", - говорит 70-летний Боян из деревни Калотинци. "Сейчас нас здесь 13. Остальные либо лежат на кладбище, либо в городе".

Image caption Кроме Бабы Станки на ее улице никто не живет

В деревне Смиров-Дол, Станка Петрова, Баба Станка, как ее теперь все называют, сидит в тени дерева у дороги, терпеливо дожидаясь магазина на колесах, который иногда сюда заезжает.

"Я родилась в этой деревне и еще помню времена, когда здесь было полно народу. Это была такая хорошая и веселая жизнь. Были и старики и молодежь", - говорит она, вспоминая, что именно тут, на этом отрезке дороги все собирались на танцы.

"Сейчас здесь больше никого нет, и все это в прошлом", - заключает она.

"На моей улице когда-то жило много народу. Сейчас я совсем одна".

Image caption В болгарских деревнях можно часто увидеть заброшенные дома

Не скучает ли она? "Конечно, мне одиноко. Это очень тяжело", - говорит она со слезами на глазах.

Те, кто остались в Калотинци и соседних деревнях, покупают еду и все необходимое в мобильном магазине - фургоне, который приезжает сюда три раза в неделю.

Магазином заведует супружеская пара средних лет. Мобильный магазин Атанаса и Лили Борисовых привозит все необходимое - хлеб, йогурт, сигареты и даже лекарства. За 10 лет работы они ни разу не пропускали ни одного дня приезда в деревню, несмотря на то, что зимой местные дороги бывают заснежены.

"Здесь осталось совсем мало людей, мы со всеми дружим и как можем, пытаемся им помочь", - говорит Лили.

Image caption Мобильный магазин Атанаса и Лили приезжает в местные деревни три раза в неделю

Лили и Атанас, как никто, могут засвидетельствовать резкое сокращение населения. Клиентов, по их словам, становится все меньше, и доходы падают.

"Мы начинаем волноваться, когда кто-нибудь не приходит на нашу обычную торговую точку, особенно зимой", - говорит Лили.

"Мы даже нашли как-то умершего человека", - добавляет она.

Болгарские власти пытаются бороться с демографическим кризисом и предпринимают меры, чтобы повысить рождаемость: правительство финансирует вспомогательные репродуктивные технологии, детские сады и даже помогает с ипотекой.

Раздаются призывы к эмигрировавшим болгарам вернуться домой. Беженцев при этом Болгария принимать не готова.

Image caption Вице-премьер Болгарии Валерий Симеонов не хочет, чтобы страна принимала беженцев

"Болгарии не нужны плохо образованные беженцы", - говорит вице премьер-министр Валерий Симеонов, лидер антииммигрантской группировки "Объединенные патриоты", которая входит в правящую коалицию.

"У них другая культура, другая религия, другие привычки", - говорит он. "Слава Богу, Болгария очень хорошо защищена от наплыва иммигрантов".

Симеонов имеет в виду заграждение их колючей проволоки, которое Болгария строит вдоль своей 260-километровой границы с Турцией.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Болгария отгораживается от Турции

По данным Еврокомиссии, Болгария приняла лишь около 50 мигрантов, прибывших в Европу в 2015-2017 годы.

Люди же в деревнях считают, что политики лишь много говорят, но ничего не делают, чтобы спасти умирающие области.

Image caption 70-летний Боян считает, что политиков не интересует жизнь простых людей

Когда я уезжала из горных деревень близ Перника, я снова встретилась с Бояном из Калотиници, деревне, чье население упало с 600 человек до 13.

"Нас бросили, - говорит он. - Нас все бросили - от властей до Бога".

"Политики ничего для нас не делают. Их волнуют лишь их собственные интересы. Их не интересует простой народ, особенно старики в деревнях. И молодежь их тоже не интересует - молодые уехали за границу".

"Политиков ничего не интересует, а Болгария исчезает", - подытоживает он.