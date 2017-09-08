С какими странами КНДР поддерживает торговые отношения

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын подолжает развивать ядерную программу своей страны

"Траву будут есть, но не откажутся от этой программы, если не будут чувствовать себя в безопасности", - сказал российский президент Владимир Путин по вопросу о ядерной программе Северной Кореи.

Так он наглядно объяснил, насколько сложно убедить Пхеньян отказаться от разработки ядерного оружия.

Возможно, Путин несколько преувеличил решимость Северной Кореи, но факт остается фактом: первые санкции ООН против КНДР были объявлены в теперь уже кажущимся далеком 2006 году, но отказываться от своей ядерной программы Пхеньян, судя по всему, и в самом деле не намерен.

С 2006 года санкции ужесточались уже шесть раз, но режим Ким Чен Ына, судя по всему, близок к разработке баллистической ракеты, способной нести ядерную боеголовку, и достичь территории США.

Вашингтон по-прежнему пытается оказать давление на Пхеньян, не прибегая при этом к военной силе, хотя периодически и упоминает такой вариант развития событий.

"Пришло время применить все возможные дипломатические рычаги, пока еще не поздно", - сказала представитель США при ООН Никки Хейли.

Она не упомянула, о каких именно рычагах идет речь, но информагентства, которые видели текст проекта резолюции Совбеза ООН, предложенный США, сообщают, что Вашингтон хотел бы установить эмбарго на поставки нефти Северной Корее, а также заморозить все иностранные банковские счета этой страны.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Северная Корея активно разрабатывает свои собственные баллистические ракеты

Северная Корея закупает относительно мало нефти за рубежом, но зато импортирует практически все остальное, в основном из Китая, а также из России.

По мнению экспертов, если этот поток импортных товаров будет перекрыт, то это нанесет тяжелейший удар по Северной Корее.

В воскресенье президент США Дональд Трамп написал в "Твиттере", что его правительство рассматривает возможность заморозить всю торговлю со странами, которые импортируют товары в Северную Корею.

Пропустить Twitter пост , автор: @realDonaldTrump The United States is considering, in addition to other options, stopping all trade with any country doing business with North Korea. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 сентября 2017 г.

Президент сразу же подвергся критике за свои слова: подобная мера может оказаться контрпродуктивной, так как заденет торговлю с основными партнерами США, например с Китаем и Мексикой.

Но кто, собственно, торгует с Северной Кореей?

Длинный список

Учитывая, что практически все данные о северокорейской экономике засекречены Пхеньяном, а КНДР изолирована от остального мира, можно было предположить, что торговых партнеров у Пхеньяна мало.

Но это не так.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Никки Хейли, представитель США в ООН, угрожает Пхеньяну новыми санкциями

Согласно опубликованным в 2016 данным южнокорейского агентства по стимулированию международной торговли (Kotra), с Северной Кореей торгуют не менее 80 стран.

Среди них, например, Индия, Германия, Франция, Португалия и Филиппины.

На первом месте - Китай. На его долю приходится 93% объема международной торговли Пхеньяна.

Традиционно Северная Корея экспортирует в Китай в основном уголь, но в 2016 году даже эта торговля оказалась задета санкциями. Кроме того, Пхеньян продает в Китай текстиль, черный металл, свинец и другие ископаемые.

В обмен на это Пхеньян получает всевозможные китайские товары - от одежды до грузовиков, а также керамику, фрукты, радиооборудование, компьютеры, бензин, двигатели и другие товары, согласно данным экономического совета (OEC) при Массачусетском технологическом институте.

Аналитики Kotra считают, что ежегодный объем торговли КНДР с Китаем достигает 6 миллиардов долларов. Баланс торговли складывается в пользу Китая - Пекин зарабатывает около 800 миллионов долларов в год.

На втором месте в списке торговых партнеров Северной Кореи оказалась Россия. Правда, ее доля достигает всего 1% (77 миллионов долларов).

Замороженная рыба и духовые инструменты

В Россию Северная Корея отправляет замороженную рыбу, мужскую одежду и духовые инструменты. Из России Пхеньян импортирует угольные брикеты, пшеницу и обработанную нефть.

Индия находится на третьем месте среди торговых партнеров Северной Кореи. Пхеньян поставляет ей серебро, коробки передач для автомобилей, серную кислоту и телефоны. Из Индии КНДР получает скульптуры, свинец, кокосы, орехи, хлопок и пластик.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Большую часть северокорейского экспорта в Китай составляет уголь

Доклад Kotra отмечает резкий спад торговли Северной Кореи с Сингапуром (объем упал на 90% между 2015 и 2016 годами). За тот же период, однако, торговля с Филиппинами увеличилась на 171%.

Данные OEC относятся к 2015-2016 годам, и вполне вероятно, что в связи с ужесточением режима санкций они с тех пор изменились.

Тем не менее, несмотря ни на что, торговые связи Пхеньяна с остальным миром гораздо более интенсивны, чем может показаться на первый взгляд.