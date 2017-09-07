Выборы в России: самый молодой губернатор на границе с Европой

Правообладатель иллюстрации Vitaly Nevar/TASS Image caption Антон Алиханов за десять дней до выборов выступает на линейке в кадетском морском корпусе

Самый юный в России врио губернатора 30-летний Антон Алиханов называет себя технократом, но ведет себя как опытный политик. За две недели до губернаторских выборов он вместе с патриархом Кириллом открыл в Калининграде новый корпус православной гимназии.

"Иногда что-то происходит в жизни, и мы используем слова "повезло" и "удача". Церковь никогда не использует эти слова. Церковь молится, и когда вдруг при равных условиях один человек выигрывает, а другой проигрывает, чаще всего здесь бог присутствует", - наставлял патриарх Кирилл школьников.

Удача и везение молодому чиновнику, который всего два года назад перебрался в Калининград из Москвы, а год назад стал временно исполняющим обязанности губернатора области, потребуется в ближайшее воскресенье, когда в этом и еще 15 регионах России пройдут губернаторские выборы.

Местные политики и бизнесмены не сомневаются в победе 30-летнего врио руководителя региона. Вопрос в другом: как долго он просидит на этом посту, который за последние два года покинули два губернатора. Тем более что другие москвичи, работавшие в правительстве Калининградской области, в анклаве не задерживались.

"От трех месяцев до девяти длилась их командировка", - улыбается Алиханов и уверяет, что рассчитывает задержаться на посту губернатора, победив на выборах. "И я знаю, что и на мою отставку несколько ящиков коньяка было проиграно", - добавляет он.

Третий за два года

Алиханов - москвич, работал в министерстве промышленности и торговли. В Калининград перебрался два года назад на должность вице-премьера областного правительства. Губернатором тогда был Николай Цуканов. В прошлом году он уступил место руководителя области Евгению Зиничеву, бывшему сотруднику службы безопасности президента России (а сам стал полпредом Северо-Западного округа).

При Зиничеве Алиханов дорос до премьера, а когда бывший охранник Владимира Путина неожиданно отказался от губернаторского поста, проработав всего два месяца, президент назначил молодого чиновника врио главы Калининградской области.

Предложение стать руководителем такого стратегически важного региона на границе с Западом, оторванного от остальной России и считающегося форпостом российской армии и флота, стало неожиданным даже для самого Алиханова.

В интервью Русской службе Би-би-си он заявил, что ему было бы спокойнее и дальше работать премьером при губернаторе Зиничеве.

"Я расстроился, когда произошла эта замена. Потому что тот расклад, который был бы в случае его губернаторства и моего премьерства, меня устраивал бы полностью", - говорит Алиханов.

"Именно потому, что я как раз технократ. Политическую нагрузку нес Евгений Николаевич [Зиничев], а я бы был исполнителем его поручений", - поясняет он.

Правообладатель иллюстрации Vitaly Nevar/TASS Image caption В августе кандидат в губернаторы Алиханов открывал фестиваль короткометражного кино "Короче"

Алиханов - из когорты недавних выдвиженцев Кремля, так называемых "молодых технократов". Так, в Новгород врио губернатора Путин назначил 37-летнего Андрея Никитина, ранее работавшего в "Агентстве стратегических инициатив", в Пермский край - 38-летнего Максима Решетникова из департамента экономической политики мэрии Москвы, в Бурятию - 41-летнего Алексея Цыденова из министерства транспорта России.

Политологи утверждали, что за продвижением Алиханова, выходца из минпромторга, мог стоять глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов. Сам врио губернатора сказал Би-би-си, что познакомился с Чемезовым, уже когда стал исполняющим обязанности главы региона.

Алиханов и не его команда

То, что у Алиханова в Калининградской области нет ни сослуживцев, ни друзей, ни родственников, можно назвать плюсом, считают местные политики. Хотя его возраст, конечно, вызывает вопросы.

Став врио губернатора, Алиханов не стал радикально менять команду, в отличие от еще одного бывшего охранника Путина Дмитрия Миронова, который участвует в выборах губернатора Ярославской области и провел серьезную зачистку среди чиновников, говорит политтехнолог Валентин Бианки.

В свою очередь, местные чиновники проявляют лояльность к врио губернатора. Возможно, они считают, что Алиханов ненадолго задержится на посту губернатора и федеральный центр заберет "молодого технократа" на повышение обратно в Москву, добавляет эксперт.

Среди тех, кто "достался" Алиханову в наследство от его предшественников-губернаторов, депутат областной думы Соломон Гинзбург отмечает политтехнолога Алексея Высоцкого. Именно ему, как считает Гинзбург, принадлежит идея провести выборы без сильных конкурентов Алиханова.

Хотя победа в высококонкурентной борьбе придала бы губернатору больше политического веса.

От учений до алтаря

Правообладатель иллюстрации Vitaly Nevar/TASS Image caption Во время предвыборной кампании Алиханов не уходил в отпуск и вместе с патриархом Кириллом открывал православную гимназию

Сам Алиханов не считает предвыборную кампанию скучной. Он ходит на дебаты - в отличие от ярославского коллеги Миронова, где по местному телевидению рядом с его конкурентами показывают пустую трибуну, редко отлучается в Москву и постоянно на публике.

В июле Алиханов принял участие в мобилизационных учениях и стрелял из снайперской винтовки Драгунова, в августе - открыл памятник, посетил фестиваль фейерверков и обещал превратить Калининград в российскую столицу стрит-фуда.

Все это он делает, продолжая исполнять обязанности губернатора, что вызывает вопросы у конкурентов. Сам он не видит в этом нарушений.

"Я брал отпуск по одному дню раз семь, чтобы заниматься агитацией. Есть еще и нерабочее время с восьми до девяти утра, когда у нас проходят дебаты на телевидении и на радио", - сказал он Би-би-си, уточнив, что на дебаты ездит на такси, а не на служебной машине.

1 сентября в присутствии главного кандидата патриарх Кирилл отслужил литургию в кафедральном соборе Христа Спасителя. После этого врио руководителя Калининградской области проследовал за патриархом за алтарные ворота.

"Зайти за алтарь причаститься у патриарха могут только те вип-персоны, кто приглашен, кто заранее изъявил желание и оповещен", - пояснила Би-би-си представитель патриарха.

На стороне Алиханова - еще один москвич, бывший мэр российской столицы Юрий Лужков, который перебрался в Калининград и занимается здесь сельским хозяйством.

"Если б я был бы калининградцем, то пошел бы голосовать за Антона", - сказал он Би-би-си. Как сообщали местные СМИ, Алиханов приезжал к Лужкову. Говорили ли они о выборах, неизвестно, но бывший мэр показал, как он выращивает рапс и гречиху.

Незаметные выборы

Все, что делает Алиханов, конечно, показывает местное телевидение. А вот о том, что Калининградскую область 10 сентября ожидают вторые за два года выборы губернатора, мало что напоминает. В Калининграде немного агитации с изображением кандидатов.

Правда, в соцсетях молодежь все-таки зовут на выборы и обещают в качестве призов за самое лучшее фото с избирательных участков iPhone 7, iPad Air и AppleWatch.

Явка будет низкой, полагает депутат Гинзбург, - около 30-35%. Она могла бы быть выше, если бы кампания была состязательной, но у противников Алиханова шансов на победу почти нет, уверен он.

Один из соперников Алиханова - Евгений Мишин из ЛДПР. С корреспондентом Би-би-си он встречается в пельменной возле штаб-квартиры партии и признается, что шансов победить врио губернатора на этих выборах у него нет. Зато, участвуя в них, можно выступать на дебатах и повышать свою узнаваемость.

"О, это ведь вы из ЛДПР? А я за вас голосовать на выборах буду!" - вмешивается в наш разговор повар пельменной, подтверждая слова кандидата ЛДПР о пользе телеэфира.

Кандидат от КПРФ Игорь Ревин, напротив, считает свои шансы на победу весьма серьезными. Журналистам он подробно описывает, что собирается делать на посту губернатора: выстроить взаимовыгодное сотрудничество с Китаем и повернуть Калининград на восток.

Калиниградский бизнесмен и депутат городского собрания от КПРФ Игорь Плешков уверен, что вопрос об избрании "молодого технократа" Алиханова в Кремле решили еще в 2015 году, когда тот был назначен областным вице-премьером, а губернатором переизбрался Цуканов.

Череду назначений молодых московских чиновников в регионы он называет "проектом преемник" и, как и многие другие в Калининграде, считает, что после работы губернатором Алиханов займет высокий пост в Москве.