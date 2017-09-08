Тундра, амфитеатр, золотой автомат: новые достопримечательности Москвы

Правообладатель иллюстрации Marina Lystseva/TASS Image caption Открытие парка "Зарядье" запланировано на день города

Парк у Кремля, археологический музей с фрагментом стены Белого города, памятник конструктору Калашникову и монумент памяти жертв политических репрессий - летом в Москве не только благоустраивали улицы, но и сооружали новые достопримечательности.

Русская служба Би-би-си выбрала самые яркие объекты, которые откроют в российской столице этой осенью.

Парк "Зарядье"

С предложением построить на месте снесенной гостиницы "Россия" парк российский президент Владимир Путин выступил в 2012 году. Конкурс на архитектурную концепцию будущего парка площадью в 13 гектар между Китайгородским проездом, улицей Варваркой и Москворецкой набережной выиграл международный консорциум во главе с нью-йоркским бюро Diller Scofidio + Renfro.

"Важно, что мы не строили парков с 1957 года, парк Дружбы на Речном вокзале со скульптурами Веры Мухиной в честь фестиваля молодежи и студентов — это наше последнее высказывание по теме", - отмечал, комментируя итоги конкурса, архитектурный критик Григорий Ревзин

Расходы на строительство "Зарядья" полностью взял на себя городской бюджет, и хотя в мэрии заявляли, что проект обойдется в 13 млрд. рублей, итоговая смета, по оценкам экспертов, могла вырасти до 27 млрд.

Правообладатель иллюстрации Marina Lystseva/TASS Image caption Работы в парке "Зарядье" продлятся еще несколько месяцев

Территорию парка разбили на четыре природные зон: лес, тундра, степь и заливные луга. В 2018 году в парке откроется филармония, заработают аттракционы, например, "ледяная пещера".

Больше всего споров вызвал "парящий мост", по которому из парка можно будет подняться над Москвой рекой. После того как публицист Дмитрий Ольшанский сравнил московские власти с "гуннами", которые уничтожают город, главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов ответил ему: "Не надо бояться совершать архитектурные поступки даже у стен Кремля, в первую очередь у стен Кремля. Потомки любят великих именно за их поступки. Боящихся ошибиться не помнит никто".

Московские власти обещают, что парк "Зарядье" откроется для посещения горожанами уже 10 сентября. Вместе с тем, как стало известно Би-би-си от сотрудников, работающих над проектом, по факту парк будет доделываться вплоть до весны 2018 года и полноценно заработает лишь следующим летом.

Пешеходная зона с фонтаном у "Зарядья"

Правообладатель иллюстрации Maxim Grigoryev/TASS Image caption Летом 2017 года на месте работ по обустройству пешеходной зоны с фонтаном велись археологические раскопки

"Мы создаем оправу для этой жемчужины Москвы, благоустраиваем Варварку и Китайгородский проезд. Продолжением "Зарядья" станет новая пешеходная зона до Никольской улицы", - рассказывал весной 2017 года заммэра Петр Бирюков.

Пешеходная зона, которую должны открыть ко дню города, проходит через Биржевую площадь. Запланированный на этом месте фонтан диаметром 20 метров "станет сердцем этого маршрута", "а использовать его можно будет и как каток, и как фонтан, и даже как подиум для лекций и выступлений", обещал сайт мэра Москвы.

В середине лета 2017 года на месте будущего фонтана обнаружили множество археологических находок: специалисты извлекли из грунта порядка тысячи предметов. Там же, на небольшом участке порядка 100 квадратных метров были открыты подклеты деревянных и каменных построек, а также фрагменты храма XVI века.

В консалтинговом бюро "Стрелка", разработавшем проект "Моя улица", заявили, что из-за обнаружения ценных артефактов раскопки придется продлить, а потому работы по благоустройству на перекрестке Богоявленского переулка и Ильинки завершатся только к ноябрю.

"Решение о том, как именно будет выглядеть Биржевая площадь в дальнейшем, будет принято после завершения всех археологических изысканий", - говорилось в заявлении партнера КБ Стрелка Александры Сытниковой.

Мэрия Москвы сообщала, что "наиболее интересные найденные фрагменты [древней московской архитектуры] планируется музеефицировать и сохранить на месте в качестве элементов городской среды". В списке таких фрагментов среди прочего были указаны "кирпично-белокаменные фундаменты храма Благовещения и построек подворья Иосифо-Волоцкого монастыря" на Биржевой площади.

Правообладатель иллюстрации Maxim Grigoryev/TASS Image caption Во время раскопок была обнаружена часть северной стены средневековой церкви, фундамент которой теперь находится под проезжей частью Ильинки.

В итоге власти отказались от идеи вписать фундамент храма в городское пространство. Мосгорнаследие приняло решение закопать обратно найденные фрагменты городских зданий, писал "Московский комсомолец".

Московские градозащитники требуют остановить работы и провести открытое обсуждение проекта. По их данным, хорошо сохранившиеся фундаменты монастырского подворья и храма уже были частично демонтированы.

"Масштаб демонтажа неизвестен, поскольку решение об этом принималось кулуарно, без общественного обсуждения", - говорится в совместном заявлении Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, движения "Архнадзор" и портала "Хранители наследия".

В московском правительстве утверждают, что находки на Биржевой площади были законсервированы. "Дальше будем думать", - сказал 5 сентября в интервью "Эхо Москвы" глава департамента культуры Александр Кибовский.

По словам Кибовского, пока фонтана на Биржевой площади не будет. Идею его установки он назвал "обсуждаемым вопросом".

Археологический музей на Хохловской площади

Правообладатель иллюстрации Денис Гришкин/Пресс-служба мэрии Москвы Image caption В основе музея под открытым небом - фрагмент стены Белого города XVI века

Котлован на месте Хохловской площади появился около 10 лет назад. Тогда в начале Покровского бульвара собирались построить паркинг и торговый центр.

Во время обустройства парковки на ее месте обнаружилась кладка крепости Белого города. Строители успели повредить древнюю стену сваями, заявляли в Архнадзоре, но работы в конце концов были остановлены.

Белый город

Самую большую каменную крепость России возвели во второй половине XVI века. После нашествия крымского хана Девлет Герая на Москву в 1571 году вокруг посадов по линии современного Бульварного кольца начали строить деревоземляные укрепления. В 80-е годы XVI века их заменили каменными.

Просуществовала выстроенная по проекту зодчего Федора Коня крепость сравнительно недолго. Уже в конце XVIII века при Екатерине II укрепления разобрали, а на их месте возникли бульвары.

Следы крепостной стены сохранились в названиях московских площадей - таких, например, как Покровские ворота или Никитские ворота. Но сама кладка осталась только лишь под землей: в течение XX века археологи неоднократно находили её части в разных точках города.

Открывшийся во время строительства на Хохловской площади участок крепости Белого города займет центральное место в созданном на площади археологическом музее под открытым небом. По проекту КБ Стрелка и французского архитектора Ирен Джао-Ракитин, строительный котлован превратился в двухуровневый амфитеатр.

На верхнем ярусе, на уровне Покровского бульвара, по замыслу авторов проекта, "будет интенсивное пешеходное движение": предполагается, что в прогулочной зоне разместятся кафе, будут организованы велопарковки.

В центре нижнего яруса на месте бывшего строительного котлована - участок древней стены. Два уровня соединены ступенями амфитеатра, которые покроют деревянным настилом.

В мэрии полагают, что пространство музея под открытым небом будет использоваться для проведения лекций, выступлений и концертов.

Памятник Калашникову на Садовом кольце

Правообладатель иллюстрации Valery Sharifulin/TASS Image caption Автор монумента - скульптор Салават Щербаков, создавший памятник князю Владимиру на Боровицкой площади

Памятник конструктору Михаилу Калашникову, который, по мнению скульптора Салавата Щербакова, "смотрит на свой автомат … как на скрипку Страдивари", официально откроют спустя неделю после дня города - 19 сентября, в день архангела Михаила. Эта дата в 2011 году была утверждена в качестве дня оружейника: учредить профессиональный праздник Путина просил сам Калашников.

Изначально монумент планировали поставить в сквере возле Оружейного переулка на углу Садового кольца и Краснопролетарской улицы. Однако затем памятник решили передвинуть на несколько сотен метров и установили по центру Садового на углу с Малой Дмитровкой и Долгоруковской улицами.

По замыслу скульптора, пятиметровая бронзовая фигура Калашникова возвышается на фоне композиции с архангелом Михаилом, поражающим дракона.

"Он сам с крыльями и у него конь с крыльями… Он побеждает зло, которого сейчас в мире много, и оно показывает свой оскал и зверство. Его копье, поражающее дракона - это символ автомата Калашникова, который делался для победы над злом", - объяснял Щербаков в интервью агентству "Москва".

Памятник установлен Российским военно-историческим обществом при поддержке Московской городской думы и корпорации Ростех, сообщает сайт РВИО.

Ранее Российское военно-историческое общество объявляло о сборе средств на создание монумента стоимостью 35 миллионов рублей. На сайте организации размещен список жертвователей. Судя по нему, частные лица, сочувствующие идее установки памятника, покрыли расходы в размере примерно 26 тысяч рублей.

Правообладатель иллюстрации Mikhail Klimentyev/TASS Image caption В сентябре 2016 года проект памятника Михаилу Калашникову представили Владимиру Путину во время поездки в Ижевск

Многие москвичи сочли проект памятника Калашникову в Оружейном переулке неуместным. "Я не могу представить ни одного города мира, где в центре возводится гомерический памятник орудию убийства", - написала в "Фейсбуке" москвичка Вера Дорофеева.

Юрист Дмитрий Шабельников, живущий недалеко от нового монумента, считает, что инициаторы создания памятника неудачно выбрали и место, и время.

"Ставить памятник конструктору оружия в Оружейном переулке, который так называется с XVII века, — все равно что ставить памятник Анастасу Микояну на Мясницкой", - говорится в письме Шабельникова на сайте издания "Афиша Daily". По его мнению, "монумент Щербакова совершенно однозначно читается как символ имперских комплексов и агрессии, советских и постсоветских, особенно вместе с "силуэтом земного шара" и святым Георгием, поражающим "некие силы зла".

Стена скорби на проспекте Сахарова

Бронзовый двусторонний горельеф длиной 30 и высотой 6 метров установлен на пересечении проспекта Академика Сахарова и Садового кольца. Монумент состоит из множества человеческих фигур, тянущихся к небу.

Image caption Длина Стены Скорби - 30 метров

В стене из тел - редкие просветы. По задумке скульптора Георгия Франгуляна, люди могут пройти сквозь эти промежутки и ощутить, что жертвой репрессивного механизма может стать каждый.

"Это не совсем обычная работа. Здесь не изображения, к которым привыкли наши зрители, обычное репрезентативное искусство. Это выражение чувства, выражение состояния. Это страх, это тревога. Это состояние безжалостно выцарапанной жизни", - объяснял Франгулян.

С двух сторон от фигур будут стоять плиты с высеченным на 22 двух языках словом "Помни". Площадь перед стеной выложат камнями, привезенными из регионов, на территории которых находились гулаговские тюрьмы и лагеря.

Рядом с памятником будут установлены семь прожекторов. Их направленные в небо лучи, по задумке скульптора, должны символизировать души погибших во время массовых политических расправ людей.

Строительство монумента частично оплачивается московским правительством, частично ведется за счет пожертвований.

Предполагается, что установка монумента завершится к концу сентября. Откроют же стену скорби 30 октября - в день памяти жертв политических репрессий.

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