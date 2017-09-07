Фото: ураган "Ирма" сметает все на своем пути
Сильнейший ураган несет смерть и разрушения жителям Карибских островов
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Facebook/ Kevin Barrallon
Ураган "Ирма", промчавшийся по островам Карибского архипелага, разрушил дома, оборвал линии электропередач и убил как минимум девять человек. Так выглядит сейчас Густавия, столица Сен-Бартелеми, заморской территории Франции на Малых Антильских островах
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Ron Gurney/Handout via REUTERS
На Британских Виргинских островах ветер и волны вынесли прогулочные катера на берег
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Handout/ RCI Guadeloupe
Самый маленький в мире обитаемый остров Сен-Мартен в Карибском море в северной части гряды Восточных Карибских островов, как сообщают официальные лица, уничтожен на 95%
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Handout
Остров Сен-Мартен, несмотря на свои малые размеры, разделен между двумя государствами: северная часть острова — заморская община Франции Сен-Мартен, южная — самоуправляемое государство со значительной автономией Синт-Маартен в составе Королевства Нидерландов. На этой фотографии, опубликованной военным ведомством Нидерландов, видны разрушения в южной части острова.
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Getty Images
Половина домов в Пуэрто-Рико осталась без электричества, некоторые части острова затоплены водой.
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AFP/ Getty Images
В северной части Гаити местные жители готовятся к урагану, спасая свои пожитки, которые здесь принято хранить на крышах
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AFP/ Getty Images
Национальный центр США по слежению за ураганами призывает жителей тех мест, куда направляется "Ирма", готовится к встрече со стихией и позаботиться о спасении жизни и имущества.
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AFP/ Getty Images
Беднейшие жители столицы Доминиканской Республики Санто-Доминго опасаются, что ветер и вода разрушат их домики.
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AFP/ Getty Images
Жителей самого южного города США Ки-Уэста власти эвакуируют в обязательном порядке, консервируя их дома
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AFP/ Getty Images
В некоторых супермаркетах Флориды закончилась бутилированная вода и покупатели буквально дерутся друг с другом за необходимые на случай стихийного бедствия товары
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Reuters
За "Ирмой" идут ураганы "Хосе" и "Катя". Он угрожают побережью Мексики.
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AFP
В четвертом по величине городе Гаити Кап-Аитьен рыбаки спасают свои снасти перед приближающимся ураганом
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Фотогалерея: грозовая буря над Британией
- 19 июля 2017