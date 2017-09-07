Фото: ураган "Ирма" сметает все на своем пути

  • 7 сентября 2017

Сильнейший ураган несет смерть и разрушения жителям Карибских островов

  • Так выглядит сейчас Густавия, столица Сен-Бартелеми, заморской территории Франции на малых Антильский островах Facebook/ Kevin Barrallon

    Ураган "Ирма", промчавшийся по островам Карибского архипелага, разрушил дома, оборвал линии электропередач и убил как минимум девять человек. Так выглядит сейчас Густавия, столица Сен-Бартелеми, заморской территории Франции на Малых Антильских островах

  • На Британских Виргинских островах ветер и волны выбросили прогулочные катера на берег Ron Gurney/Handout via REUTERS

    На Британских Виргинских островах ветер и волны вынесли прогулочные катера на берег

  • Машины плавают на улице Handout/ RCI Guadeloupe

    Самый маленький в мире обитаемый остров Сен-Мартен в Карибском море в северной части гряды Восточных Карибских островов, как сообщают официальные лица, уничтожен на 95%

  • Остров Сен-Мартен, несмотря на свои малые размеры, разделен между двумя государствами: северная часть острова — заморская община Франции Сен-Мартен, южная — самоуправляемое государство со значительной автономией Синт-Маартен в составе Королевства Нидерландов. На этой фотографии, опубликованной военным ведомством Нидерландов, видны разрушения в южной части острова. Handout

    Остров Сен-Мартен, несмотря на свои малые размеры, разделен между двумя государствами: северная часть острова — заморская община Франции Сен-Мартен, южная — самоуправляемое государство со значительной автономией Синт-Маартен в составе Королевства Нидерландов. На этой фотографии, опубликованной военным ведомством Нидерландов, видны разрушения в южной части острова.

  • Половина домов в Пуэрто-Рико осталась без электричества, некоторые части острова затоплены водой. Getty Images

    Половина домов в Пуэрто-Рико осталась без электричества, некоторые части острова затоплены водой.

  • В северной части Гаити местные жители готовятся к урагану, спасая свои пожитки, которые здесь принято хранить на крышах AFP/ Getty Images

    В северной части Гаити местные жители готовятся к урагану, спасая свои пожитки, которые здесь принято хранить на крышах

  • Национальный центр США по слежению за ураганами призывает жителей тех мест, куда направляется "Ирма", готовится к встрече со стихией и позаботиться о спасении жизни и имущества. AFP/ Getty Images

    Национальный центр США по слежению за ураганами призывает жителей тех мест, куда направляется "Ирма", готовится к встрече со стихией и позаботиться о спасении жизни и имущества.

  • Беднейшие жители столицы Доминиканской Республики Санто-Доминго опасаются, что ветер и вода разрушат их домики. AFP/ Getty Images

    Беднейшие жители столицы Доминиканской Республики Санто-Доминго опасаются, что ветер и вода разрушат их домики.

  • Жителей самого южного города США Ки-Уэста власти эвакуируют в обязательном порядке, консервируя их дома AFP/ Getty Images

    Жителей самого южного города США Ки-Уэста власти эвакуируют в обязательном порядке, консервируя их дома

  • В некоторых супермаркетах Флориды закончилась бутилированная вода и покупатели буквально дерутся друг с другом за необходимые на случай стихийного бедствия товары AFP/ Getty Images

    В некоторых супермаркетах Флориды закончилась бутилированная вода и покупатели буквально дерутся друг с другом за необходимые на случай стихийного бедствия товары

  • Люди присматриваются к газовым баллонам Reuters

    За "Ирмой" идут ураганы "Хосе" и "Катя". Он угрожают побережью Мексики.

  • В четвертом по величине городе Гаити Кап-Аитьен рыбаки спасают свои снасти перед приближающимся ураганом AFP

    В четвертом по величине городе Гаити Кап-Аитьен рыбаки спасают свои снасти перед приближающимся ураганом