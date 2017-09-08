Чем чреваты сильные вспышки на Солнце

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Одна из вспышек на солнце стала самой сильной за последние 12 лет

7 сентября на Солнце произошли две самых мощных вспышки за поcледние 12 лет. Что представляет собой солнечная вспышка и какое влияние она окажет на Землю?

Солнечные вспышки происходят в процессе выделения энергии в атмосфере Солнца.

"Выброс сильной солнечной вспышки связан с магнитными полями Солнца, - рассказала в интервью Би-би-си профессор лаборатории по космическим исследованиям Университетского колледжа Лондона Люси Грин.

"Сейчас Солнце находится в состоянии минимальной активности 11-летнего цикла. Обычно в это время на некоторых участках звезды появляются сильные и комплексные магнитные поля, в которых образуются резервуары с большим количеством энергии", - добавила профессор.

Вспышек на солнце было две, причем одна из них получила самый высокий балл по классификации мощности - 9,3 X.

Индекст измеряется в ваттах на квадратный метр и уточняет интенсивность вспышки, а буква - класс, к которому она принадлежит: A, B, C, M, или X - в порядке возрастания мощности.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Солнечные вспышки могут оказать незначительное влияние на работу авиации, считает профессор

В настоящее время самая сильная вспышка была зафиксирована в 2003 году, она имела мощность 27 X.

По словам профессора, значимый эффект на Землю может оказать корональный выброс массы - извержение огромного количества вещества из внешних слоев Солнца, которое достигает земной атмосферы в течение нескольких дней.

"Корональный выброс может вызвать магнитную бурю, приводящую к сбоям в работе спутников, распределении электроэнергии, изменениям в атмосфере", - рассказывает Люси Грин.

"Ее влияние [магнитной бури] может продолжаться от нескольких часов до нескольких дней, в то время как эффект от солнечных вспышек относительно короткий ", - добавляет она.

Однако достигнет ли извержение Земли и насколько сильным будет его влияние, - пока остается неизвестным.

По словам профессора, вспышки такой мощности - необычное явление, однако солнечные выбросы не окажут сильного воздействия на здоровье и самочувствие человека.

"Ведется большая работа для того, чтобы обезопасить людей от влияния солнечных выбросов".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption По словам профессора, явление стало причиной сбоя в работе коротковолных радиостанций на освещенной Солнцем стороне Земли

По словам Люси Грин, солнечные вспышки могут оказать незначительное влияние на работу авиации: "Самолеты могут сознательно изменить траекторию движения или высоту полета, однако вы можете даже не узнать о том, что происходит".

Профессор Люси Грин отмечает, что солнечная вспышка уже стала причиной сбоя в работе коротковолновых радиостанций на освещенной Солнцем стороне Земли.

"Если вы использовали этот радиодиапазон для передачи информации или радиовещания, вероятнее всего сигнал был потерян", - добавляет Грин.

По данным Центра прогнозирования космической погоды США при Национальном управлении океанических и атмосферных исследований (NOAA), неблагоприятные условия для прохождения радиосигналов на некоторых участках планеты продолжались около часа.