Пресса Британии: Сын Трампа дал показания о связях с Россией

В обзоре британских газет:

Доверительная беседа с сыном Трампа

Старший сын Дональда Трампа рассказал американскому сенату, что в июне 2016 года организовал встречу с юристом из России Натальей Весельницкой, так как она, по всей видимости, располагала компроматом на Хиллари Клинтон, пишет Daily Telegraph со ссылкой на New York Times.

Дональд Трамп-младший объяснил специальной комиссии, расследующей возможное вмешательство России в американские выборы, что было просто необходимо проверить, насколько Хиллари Клинтон пригодна на роль президента страны.

Он также представил комиссии свою электронную переписку с разными людьми, в которой радуется перспективе заполучить компрометирующие материалы на Клинтон.

Однако он заверил, что встреча в Trump Tower ничего не дала, и настаивал, что не имеет ничего общего с кремлевской кампанией (если таковая велась) по вмешательству в выборы.

Беседа с Трампом-младшим проходила за закрытыми дверями. Один из членов специальной комиссии демократ Ричард Блументал сказал позднее, что атмосфера была очень доверительной, и у следователей не осталось сомнений, что им предстоит узнать еще многое, пишет DT.

Блументал также сказал, что ожидает от Трампа-младшего показаний под присягой в ходе будущих публичных слушаний.

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Жертвы Первого канала

Кто бы мог подумать, что претензии России в отношении Крыма, совсем недавно возмущавшие всю Европу, лягут в основу предвыборной гонки в Германии, пишет Times.

Два миллиона русских немцев отвернулись от Ангелы Меркель в пользу популистов, впервые получивших реальный шанс занять место в парламенте страны. Это одна из самых больших этнических групп в Германии, и за их голоса идет нешуточная борьба.

Родившиеся и выросшие в Советском Союзе, эти люди по привычке получают информацию из российских средств массовой информации, главным образом - из телевизора, рассуждает издание. Ужасающие сообщения о распоясавшихся мигрантах и фейковые новости, штампуемые кремлевскими троллями - вот, что они слышат о жизни в Германии.

На западе страны, в земле Баден-Вюртемберг, где проживает одна из самых больших русскоговорящих общин, правая партия "Альтернатива для Германии" провела встречу с "русским" электоратом. В огромном зале Пфорцхайма яблоку было негде упасть. Завоевывать публику партийцы решили не обещаниями снизить налоги и создать больше рабочих мест, а твердо декларируемым намерением покончить с санкциями в отношении Москвы.

В отличие от турецкой общины, голосующей в основном за социал-демократов, русские немцы всегда поддерживали Христианско-демократический союз Ангелы Меркель, но это была своеобразная дань уважения и благодарности Гельмуту Коллю, разрешившему сотням тысяч этнических немцев вернуться на их историческую родину после падения железного занавеса.

Но теперь эта лояльность проходит серьезный тест. Миллион мусульманских мигрантов, принятых в страну правительством Меркель, а также легализация однополых браков очень огорчают крайне консервативное общество выходцев из СССР.

"Крым для России - это как если бы потеряли Ахен или Кёльн. Мы должны попытаться понять, что чувствуешь, когда такое происходит", - сказал на встрече консультант по международным делам партии AfD и сорвал аплодисменты 1200 человек в зале.

"Мы не хотим санкций - они вредят нам, разрушают Россию, и они не помогут вернуть Крым в состав Украины", - сказал спикер, и снова гром аплодисментов. Он также ввернул, что Крым стал российским в 1783 году при императрице немецкого происхождения Екатерине Великой.

Жители Баден-Вюртемберга пойдут голосовать 24 сентября, и "Альтернатива для Германии" с ее национал-патриотическим курсом считает, что их голоса уже у нее в кармане.

77-летняя Ирина, с которой журналисты Times познакомились в "русском" супермаркете Пфорцхайма Mix Markt, объясняет свой выбор в пользу "Альтернативы" так: "Я всегда голосовала за ХДС, но теперь я против Меркель. Все эти мигранты… Я не люблю мусульман".

Ирина приехала в Германию из Казахстана в 1990 году. Теперь ее семья и тысячи таких, как они, поддерживают единственную в стране антииммигрантскую партию.

"Я считаю, что у AfD есть что предложить русским немцам, эта партия ближе к России. С Россией и с Путиным надо разговаривать. И с Трампом в Америке - тоже. Хуже войны ничего нет. Я знаю, что такое война", - цитирует слова Ирины Times.

Антииммигрантский настрой среди русской общины достиг апогея после так называемого "дела Лизы", когда российский Первый канал рассказал о том, как 13-летняя девочка была похищена тремя мужчинами арабской наружности.

Эта история стремительно обрастала подробностями, и вскоре русская община Германии была убеждена в том, что девочку не только похитили, но и жестоко изнасиловали. 10 тысяч русских немцев вышли на демонстрацию вслед за призывами к действию, звучавшими в соцсетях. Российское телевидение очень подробно освещало это событие.

Вскоре следствие установило, что девочка вовсе не пропала, а осталась ночевать у подружки. Страсти улеглись, но этот случай наглядно показал немецким политикам разных мастей, насколько большое влияние на русскую общину оказывают российские СМИ.

Смена преференций русских немцев, конечно, никак не отразится на шансах партии Ангелы Меркель победить на выборах, но будет играть ключевую роль в борьбе за третье место - после ХДС и социал-демократов.

"Альтернатива для Германии" и Левая партия, основанная бывшими коммунистами, будут биться не на жизнь, а на смерть. Ставки очень высоки. Если предположить, социал-демократы войдут в коалицию с Христианско-демократическим союзом, то благодаря русскому электорату AfD может стать не только третьей по величине силой в парламенте, но и основной оппозиционной партией, заключает Times.

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"Богатая мамочка"

Ни одна британская газета не прошла мимо истории грандиозного мошенничества на испанском курорте Пальма-де-Майорка. 37-летнюю британку на восьмом месяце беременности Лору Джойс подозревают в том, что посредством преступного сговора она "наказала" ряд испанских отелей более чем на 10 миллионов евро.

По версии обвинения, пишет Daily Mail, Джойс руководила группой людей, которые вступали в контакт с постояльцами отелей, предлагали им деньги в размере стоимости их отдыха в Испании, а в обмен просили о маленькой услуге - пожаловаться на пищевое отравление, полученное в ресторане отеля.

Жулики брали на себя все дальнейшие хлопоты и переговоры с представителями отелей, а также учили туристов, как вести себя по возвращении домой. Как правило, туристы были из Британии.

По словам следственной группы, эта схема работала на протяжении трех лет, и в период с 2014 по 2016 год испанские отели выплатили около 10 миллионов евро в качестве компенсаций якобы пострадавшим постояльцам.

Лора Джойс родилась в Британии, но с детства живет на Пальме-де-Майорке. Ее арестовали дома, а заодно прихватили в участок и ее маму, которую вскоре отпустили, сообщает Daily Mail.

Times добавляет подробностей о маме, Деборе Кэмерон, которая, оказывается, хорошо известна в среде экспатов своим блогом Rich Mum ("Богатая мамочка"), в котором она дает полезные советы о жизни на острове и делится своим жизненными достижениями и планами.

В одном из блогов она написала, что цель ее жизни - "веселиться, делать деньги и совершать хорошие поступки".

По этому делу арестованы еще несколько человек. У главной подозреваемой Лоры Джойс суд постановил изъять паспорт и отпустил ее до суда под залог, приняв во внимание то, что она беременна, а дома ее доживаются еще двое детей. Муж Джойс по делу не проходит.

Обзор подготовила Анастасия Успенская, Русская служба Би-би-си

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