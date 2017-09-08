СМИ России: молодежь завлекают на выборы смартфонами

В обзоре российских газет:

"Ведомости": всеобщая мобилизация

Более 6000 выборов пройдут в эти выходные в регионах России, в том числе будут избраны 16 губернаторов, шесть региональных парламентов и 11 городских собраний региональных столиц. Несмотря на лозунг, что законность выборов важнее явки, из некоторых регионов приходят сведения о мобилизации избирателей, сообщают "Ведомости".

Объектом таких акций чаще всего является молодежь. Так, пришедшим на участки избирателям 18-35 лет в Пермском крае обещают флаеры, которые можно обменять на билеты в кино, а для молодежи из Омска после выборов выступит популярный рэпер L'One. За селфи на избирательном участке в Томске, Калининграде, Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Перми и других регионах также обещают планшеты, смартфоны, наушники и пиво.

При этом эксперты "Ведомости" отмечают, что такие подарки закон о выборах не нарушают, так как понятие подкупа относится только к подкупу избирателей, а понятия "подкуп явки" не существует.

Другая проблема - аномально высокое досрочное голосование. Коммунисты фиксируют его в Барнауле, Находке и Владивостоке. В то же время в Москве досрочно голосовать позволяют лишь некоторым категориям избирателей, отмечает газета.

Власти делают все возможное, чтобы не пришли независимые избиратели, но хотят нагнать тех, кто поддается давлению, или конформистов, которых могут мобилизовать спецтехнологии, считает политолог Александр Кынев: "Люди, готовые идти на выборы за лотерейный билет, ориентированы на патерналистские отношения с властью".

Он напоминает, что весной обсуждалось повышение явки в том числе через проведение референдумов, но от них отказались, "поскольку не нашли темы, гарантирующие приход лояльных избирателей".

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"Коммерсант": начало бюджетного консерватизма

Рекордным в 2018 году называет "Коммерсант" расхождение заявок министерств на бюджетные расходы с реальными планами минфина по тратам. И скорее всего, по данным газеты, большая часть этих расходов уже не сможет получить финансирование.

В отличие от 2017 года, когда бюджетный дефицит можно было покрыть остатками Резервного фонда, в следующем году такой возможности уже не будет, как не будет и емкости рынка госдолга для роста займов, пишет издание.

Главные недополучатели средств - военные, дорожные строители и здравоохранение в Федеральном медико-биологическом агентстве. По состоянию на 6 сентября несогласованными остаются заявки следующего года на 1,8 трлн рублей (около $31,5 млрд), на 2019 год - на 2,2 трлн рублей (примерно $38,5 млрд), на 2020 год - 2,4 трлн рублей (около $42 млрд), уточняет газета.

Следующая бюджетная трехлетка принципиально отличается от предыдущих, отмечает "Коммерсант", - даже задействовав объединенные Резервный фонд и Фонд национального благосостояния, минфин не сможет удовлетворить и 50% заявок. В результате "бюджетный консерватизм, проповедуемый министром финансов Антоном Силуановым, наступает сам собой - силой вещей, а не политическим решением", - пишет издание.

При этом структура не обеспеченных финансированием заявок противоречит обычным представлениям о запросах ведомств. Как правило, поясняет газета, неудовлетворенные заявки - это не госпрограммы, а непрограммная часть. Так, у военных проблемы с финансированием могут возникнуть не на вооружения, а на индексации разного вида довольствия.

На образование не хватает 95 млрд рублей (около $1,6 млрд) в 2018 году, из них 60 млрд рублей - на ремонт школ и новые ставки учителей. Транспортной системе нужно еще 112 млрд рублей (примерно $2 млрд), в основном РЖД.

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Znak.com: Ходорковский о будущем Путина и Навальном

Существующий политический режим в России себя практически исчерпал, а на следующем сроке Путина он, скорее всего, себя исчерпает полностью. Об этом в интервью порталу Znak.com заявил экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский.

"Смена режима - это не столько уход Путина, хотя его уход важен. Это еще и отход от персоналистской, самодержавной модели, которая явно не соответствует реальному этапу в развитии страны", - пояснил он, уточнив, что в этой ситуации переход к парламентской модели - тот вариант, который мог бы быть для Путина "наиболее защищенным".

По мнению Ходорковского, переходный период к новой модели и подготовка к честным выборам могут занять до двух лет. При этом выборы в этот период проводить надо, а "параллельно заниматься политической демонополизацией через СМИ", чтобы "предоставить возможность равного доступа к политической трибуне".

Цель же, которую сейчас ставит перед собой Навальный, недостижима, считает экс-глава ЮКОСа. "При этом, делая то, что он делает, можно достичь другой цели. Она в том, что Навальный в принципе в России не должен быть один", - уточнил он.

А задача общества - сделать так, чтобы наряду с молодым и амбициозным Алексеем Навальным был молодой и амбициозный Дмитрий Гудков, не такой молодой, но тоже амбициозный Лев Шлосберг и так далее, - заявил Ходорковский.

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РБК: 742 млн на инсталляции и фейерверки

Не менее 741,9 млн рублей (примерно $13 млн) потратит Москва на празднование своего юбилея. Это на 160 млн рублей больше, чем в 2016 году, подсчитал РБК на основе данных с сайта госзакупок.

По информации издания, больше всего средств пошло на праздничное оформление - 360,1 млн рублей (примерно $6,3 млн). Вторая по величине статья расходов - организация мероприятий (229,9 млн рублей). На разгон облаков над столицей пойдет 97,4 млн рублей. Еще 31,4 млн рублей московские власти выделили на фейерверки, 22,9 млн рублей - на концерты.

Юбилей Москвы станет самым дорогим Днем города за последние несколько лет, отмечает РБК. В прошлом году Москва потратила на празднование 580 млн рублей. В 2015 году День города обошелся столице в 500 млн рублей, а в 2014 году - в 250 млн рублей.

РБК отмечает, что траты столичного бюджета на празднование Дня города в десятки раз превышают расходы других городов-миллионников. В частности, Екатеринбург в этом году выделил на празднование дня города 30 млн рублей, Санкт-Петербург - 15,6 млн рублей, а Новосибирск - 15,3 млн рублей.

Если соотнести расходы с численностью горожан, то получится, что на развлечение одного москвича во время Дня города мэрия потратит чуть больше 60 рублей. В Екатеринбурге затраты составляют 20,8 рубля на человека, а самый низкий показатель в Санкт-Петербурге - 2,9 рубля.

Расходы на день Москвы не окупятся, особенно учитывая, что на массовых мероприятиях ограничена продажа алкоголя, считают эксперты, добавляя, что идея проводить в Москве каждый год праздник в сложной экономической ситуации "слишком амбициозна и не оправдана".

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Обзор подготовила Марина Долматова, служба Мониторинга Би-би-си

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