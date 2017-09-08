День выборов: как в Карелии "друг Путина" конкурировал с другом Медведева

На губернаторских выборах в Карелии мог бы воплотиться в жизнь сценарий фильма "День выборов": неизвестный кандидат, выставленный в качестве спойлера действующему губернатору, ведет агрессивную кампанию, и неожиданно, в том числе и для его команды, побеждает.

В ноябре прошлого года карельские СМИ называли главным претендентом на пост главы республики члена "Единой России", петербургского бизнесмена Игоря Алпеева, якобы сослуживца Путина по мэрии Санкт-Петербурга.

Однако в феврале, после отставки главы региона Александра Худилайнена, временно исполняющим обязанности губернатора стал возглавлявший до этого ФССП Артур Парфенчиков. Алпеева это не смутило: летом он подал документы в избирком, чтобы зарегистрироваться кандидатом в главы Карелии. Выяснилось, что ему 59 лет, работает он гендиректором "Северо-Западного финансового аудиторского агентства", живет в Санкт-Петербурге.

Алпеев направо и налево раздавал интервью местным СМИ. Так, например, в интервью газете "Вести Карелии" заявил, что "администрация президента в курсе происходящего". "Скажу больше: в Москве мне предлагали пять областей, в любую из которых были готовы рекомендовать меня на выборы главы", - заверял он.

Партия "Народ против коррупции", от которой Алпеев шел на выборы губернатора, выдвинула кандидатов еще в Севастополе и Свердловской области, и нигде их не зарегистрировали. "Никто не знает, зачем они это сделали", - признается источник Би-би-си в руководстве штаба Парфенчикова. И добавляет: "Хлестаковщина какая-то".

В итоге Алпеев не преодолел "муниципальный фильтр" и не вышел из "Единой России", прежде чем выдвигаться от другой партии. Зарегистрироваться кандидатом он не смог.

"Анекдотичная история, для меня совершенно мутная, - говорит карельский политолог Анатолий Цыганков. - На вопрос "зачем?" у меня нет ответа".

Политологи называют выборы Карелии стали самыми конкурентными из всех губернаторских кампаний 2017 года. Против врио главы республики Артура Парфенчикова, который идет от "Единой России", выдвинулись кандидаты от КПРФ, ЛДПР, "Справедливой России", "Родины", "Партии роста", "Патриотов России".

При этом губернаторских выборов в республике не было 15 лет, а последние громкие выборы - мэра Петрозаводска - закончились победой оппозиционера.

Близкие к Кремлю эксперты прогнозируют если и не второй тур, то самый низкий результат у кандидата от власти по сравнению с другими регионами.

Рыбник, Кобзон и песни под гитару

30 августа в Петрозаводске прошел концерт в честь 85-летия со дня рождения Роберта Рождественского. Почему юбилей поэта решили отметить в августе, хотя родился он в июне, неизвестно.

Image caption Людей на концерт памяти Рождественского пришло много

На концерт под открытым небом на площади Кирова собрались несколько тысяч человек. Люди в разговоре с корреспондентом Би-би-си говорили, что пришли послушать стихи и музыку - их привлекли обещанные выступления певицы Зары и Иосифа Кобзона. "Я в газете объявление увидела", - ответила Би-би-си одна из посетительниц на вопрос, откуда она узнала о концерте. "В интернете прочли", - ответила другая. "По радио объявили", - сказала еще одна. "Мне бабушка рассказала", - призналась девушка лет 17. О том, что мероприятие предвыборное, никто не упоминал. На вопрос, придет ли глава региона, люди пожимали плечами.

Магазины открывает, ленточки перерезает Политолог Анатолий Цыганков, об Артуре Парфенчикове

Парфенчиков не только пришел, но и открыл концерт. "Имя Роберта Рождественского - ярчайшая страница истории нашего города. Рождественский родился на Алтае, но, как поэт, он родился в городе Петрозаводске, здесь вышли его первые сборники стихов", - рассказал он со сцены, после чего пригласил дочь Рождественского, Екатерину. Та призналась, что рада делить сцену с "красивым мужчиной, с чувством юмора, военным". А певица Зара заявила, что "Артур Олегович - замечательный руководитель".

Когда на сцену вышел Кобзон, зрители вскочили со стульев, которые расставили на площади организаторы, и ринулись к сцене. Глава республики не остался в стороне: Кобзона он слушал, стоя в первых рядах, окруженный восхищенными жителями. Они аплодировали, подпевали, снимали Кобзона на телефоны. На стоявшего в гуще толпы Парфенчикова никто внимания не обращал. Он не выглядел расстроенным: слушал песни, улыбаясь и покачиваясь в такт музыке. Иногда даже глаза прикрывал от удовольствия.

Image caption Выступлением Кобзона Парфенчиков остался доволен, как и большинство зрителей

"Я много лет знаю вашего… вот эта жуткая приставка, врио губернатора. И знаете, очень интересный человек, генерал-полковник, - рассказал зрителям Кобзон. - Его наш президент делегировал сюда, но он абориген, он местный, красивый, молодой, энергичный. Вам предстоят выборы, я не сомневаюсь, что вы захотите, чтобы такой честный, красивый человек возглавлял…" На этих словах на сцене с грохотом упал пюпитр. "Я думаю, что вы так не поступите с ним", - нашелся Кобзон.

А затем пригласил на сцену Парфенчикова: "Он сам переживает, как никогда, но я хочу, чтобы он спел. Приветствуйте своего главу!"

"Вы старше, я не могу перечить, я привык слушать старших", - с улыбкой признался Кобзону и зрителям врио главы региона. "Правильно!" - ответил Кобзон. С Парфенчиковым они спели "Мгновения". Затем Кобзон исполнил еще одну композицию, но карельский губернатор уже не подпевал - просто стоял на сцене, следя, чтобы пюпитр не упал снова.

На выборы Парфенчиков идет первый раз в жизни: и это его первые шаги в публичной политике.

Участвовать в совместных с главой региона мероприятиях в Петрозаводск также приезжали спортсмен и актер Олег Тактаров, боксер Александр Поветкин, фигуристка и депутат Госдумы Ирина Роднина, секретарь Общественной палаты и ведущий Первого канала Валерий Фадеев. С последним Парфенчиков 6 сентября провел круглый стол под названием #ЧТОНЕТАК с участием общественников.

Посещает врио главы региона и фестивали: в конце августа на рыбном празднике "Калакунда-старт" он испек пирог-рыбник.

"Магазины открывает, ленточки перерезает - находят информационные поводы со штабом, - резюмирует карельский политолог Анатолий Цыганков. - Он хороший кандидат, ему говорят, что надо ехать с молодежью на гитаре поиграть, он едет и играет". На молодежном форуме "Карелия 100" Парфенчиков сыграл и спел песню "Как здорово", сидя у костра с молодежью.

"Парфенчиков пляшет, танцует, и это может оттолкнуть людей, они серьезной работы ждут, а когда ему вообще работать, если у него столько дел", - иронизирует знакомый губернатора.

Неочевидный губернатор

Правообладатель иллюстрации Mikhail Klimentyev/Russian Presidential Press and Image caption Президент сделал Парфенчикову предложение, от которого тот не смог отказаться

Парфенчикова Путин назначил руководить Карелией полгода назад. В сухой протокольной стенограмме встречи Путина с новым врио неожиданно появился трогательный диалог о малой родине.

- Артур Олегович, вы родом из Карелии? - поинтересовался президент.

- Из глубокой, - ответил Парфенчиков.

- Что значит - из глубокой?

- Из глубинки, с хутора.

- С хутора? Как он называется?

- Куркиёки.

Парфенчикову 52 года, и всю жизнь он работал в силовых структурах. Однокурсник Медведева на юрфаке Ленинградского университета, после учебы он вернулся в Карелию и работал в прокуратуре. Из Карелии уехал в 2006, спустя два года возглавил ФССП.

Со службой судебных приставов Парфенчиков расставался тяжело. "Любимое дело оставлял", - сказал он в интервью ТАСС. По словам давнего знакомого Парфенчикова, пообщавшегося с Би-би-си на условиях анонимности, для него отъезд в Карелию стал ударом: "Ты такой генерал, ездишь на машине с мигалками, у тебя в подчинении столько человек, работаешь по всей стране. И тут тебя отправляют в этот богом забытый регион".

"Люди со встреч разочарованные уходят, а губернатор в недоумении"

Правообладатель иллюстрации Petr Kovalev/TASS Image caption Общение с жителями у Парфенчикова не всегда идет гладко

Вернувшемуся в Карелию Парфенчикову пришлось сначала повышать узнаваемость. "Было много идиотской рекламы", - отметил политолог Цыганков. Например, по региону развесили билборды с поздравлениями ветеранам с Днем победы. Визуализацию, по словам Цыганкова, придумали неоднозначную: фотография улыбающихся ветеранов войны, пожилых людей с медалями, а по центру -довольный глава региона. "И одна подпись - "спасибо вам, ветераны". Как будто Парфенчиков сам ветеран ВОВ", - смеется политолог.

Парфенчиков, как и другие его коллеги - врио губернаторов, делает вид, что никаких выборов 10 сентября не планируется. На публичных мероприятиях он не пытается агитировать за себя и не зовет людей голосовать. "У нас слишком много проблем, чтобы тратить силы на политическую борьбу", - говорит сам Парфенчиков со страниц своей агитационной газеты.

Эффективность он демонстрирует по-своему: однажды на встрече с избирателями позвонил министру связи Николаю Никифорову и попросил решить вопрос с сотовой связью в одном из районов Карелии.

Впрочем, по словам политолога Цыганкова, люди со встреч все равно уходят разочарованные, поскольку сразу все проблемы Парфенчиков решить не может. Губернатор, соответственно, в недоумении: он привык всеми командовать, говорит эксперт.

Предвыборной агитации за главу региона в Карелии немного. Билборды есть, но мало. На баннерах нет фотографии кандидата - только лозунг: "За порядок! За развитие! За Парфенчикова!". В агитационном буклете врио главы Карелии кроме "порядка" и "развития" упоминается еще и "результат".

Есть и ТВ-реклама: в 30-секундном ролике Парфенчиков, не двигаясь в кадре, говорит, что вернулся на родину по поручению Путина и "знает все проблемы". "Не оставайтесь равнодушными, приходите на выборы", - просит он. За его спиной проплывают виды на Петрозаводск, карельские леса и реки. Символики "Единой России", от которой выдвинулся на выборы глава Карелии, на его агитации нет.

Как Парфенчиков конкурента себе создал

Image caption Петеляева считает, что за Парфенчикова агитирует даже ЦИК и демонстрирует листовку с галочкой напротив фотографии врио

Главного оппонента Парфенчиков на выборах - главы карельской "Справедливой России" - на выборах быть не должно было. Планировалось, что Петеляева пойдет в Совет федерации, как раз от Парфенчикова. Сама она рассказывает, что ей об этом в начале лета объявил лидер партии Сергей Миронов.

Собеседник Би-би-си, близкий к Парфенчикову, говорит, что замглавы администрации президента Сергей Кириенко и Миронов договорились так: справедливороссы не выдвигают сильного кандидата в губернаторы Ярославской области Анатолия Грешневикова, а взамен получают кресло в СФ. Миронов решил отправить в сенаторы Петеляеву. Это, по словам источника Би-би-си, не понравилось ни Парфенчикову, ни его команде, ни карельской "Единой России": "Вся партия саботировала бы кампанию, зная, что избирая Парфенчикова, они избирают в СФ Петеляеву".

"На каком-то этапе Парфенчиков решил, что не хочет с ней работать. И убедил федеральный центр, что есть возможность обойтись без нее в команде. Что проблем на выборах она ему не создаст", - объясняет политолог Цыганков.

Договоренности сорвались. Петеляева вовсе утверждает, что решение о ее выдвижении в сенаторы принимал Путин: "А Парфенчиков отказался его исполнять!"

Image caption Петеляева расставила по городу кубы

Она рассказала, что, в итоге, ей позвонил Миронов и сказал "все рушится, ты идешь на выборы". "Я единственный кандидат, который активно ведет избирательную кампанию, он только и делает, что перерезает ленточки и занимается самопиаром, а не рассказывает людям, как регион из кризиса вывести", - говорит Петеляева. На выборы она идет под лозунгом "Единственное верное решение", его кандидат использует, и в газетах, и на билбордах, и в ТВ-рекламе.

Главу региона она считает "временщиком", который ждет здесь, когда его назначат генпрокурором. "Он здесь полгода, что он сделал? У нас ни одной котельной нет подготовленной, у нас в школах туалеты на улицах. Он чем занимается?" - негодует Петеляева.

То, что по опросам она сильно отстает от Парфенчикова, кандидата не пугает. Карелия, по ее словам, своеобразная территория: "Здесь люди говорят одно, думают другое, а сделать могут третье. Тут грамотные люди, очень умные, самостоятельные. На территории Карелии никогда не было крепостного права".

При этом Петеляева опасается фальсификаций на выборах. Она уверена - результат Парфенчикову "собираются рисовать".

"Денег нету, кандидатов нету"

Image caption На столе у коммуниста Ульянова бюст его более известного однофамильца

Кандидат от КПРФ, лидер карельских коммунистов Евгений Ульянов признался Би-би-си, что выиграть выборы не рассчитывает. Его цель - донести свои идеи до максимального числа избирателей. "У нас альтернативная позиция, мы предлагаем не ждать мифического инвестора, а делать все самим", - рассказывает он. Ульянов гордится своей программой и утверждает, что он единственный кандидат, кто действительно ее придумал. Программу, по сведениям Би-би-си, Ульянову написала главред карельского издания "Столица на Онего" Наталья Захарчук, которую в регионе называют близким к Парфенчикову человеком.

На выборы коммунист идет под лозунгом "Альтернатива есть!" В ТВ-ролике к нему зачем-то добавили слоган, который на протяжении последних лет использовала ЛДПР - "хватит это терпеть!"

Правообладатель иллюстрации ВВС Image caption Кандидат от ЛДПР Евгений Беседный понимает, что не выиграет выборы

Кандидат от ЛДПР, депутат заксобрания республики Евгений Беседный в интервью Би-би-си признался, что второе место на выборах будет для него отличным результатом. На вопрос, зачем выдвигаться, если нет шансов победить, Беседный отвечает, что "ЛДПР всегда участвует в выборах и стремится к победе", а то, что партия выдвинула его - "большая честь и большое доверие".

ЛДПР и КПРФ деньги на кампанию, по его словам, тратят незначительные. Самые большие избирательные фонды у Парфенчикова и у Петеляевой - 24 млн руб и 15 млн руб, соответственно.

Остальных кандидатов, а именно Николая Тараканова от "Родины", Ольгу Ильюкову от "Патриотов России" и Елену Гнетову от "Партии Роста" политологи называют спойлерами. Би-би-си попыталась пообщаться и с ними. Тараканов предварительно согласился на интервью, а затем перестал отвечать на звонки. Гнетова сказала по телефону, что она не в Карелии, после чего также перестала брать трубку. Ильюкова вовсе заявила, что не дает интервью. За десять дней до дня голосования все трое снялись с выборов - кандидатов в главы Карелии осталось четверо.

Местный привел варягов

Image caption Призывов прийти на выборы в Петрозаводске много - агитацию клеят и на автобусах

Почти пятилетнее правление Худилайнена ознаменовалось поражением на выборах мэра Петрозаводска действующего главы города, единоросса Николая Левина. Двухлетняя работа на посту градоначальника Галины Ширшиной, избранной от "Яблока", запомнилась ее противостоянием с главой региона и последующим увольнением мэра. В рейтинге социально-экономического положения регионов-2016 агентства "РИА Рейтинг" Карелия занимала 72 место из 82. В июньском рейтинге эффективности губернаторов Фонда развития гражданского общества Худилайнен занял последнее место.

Претензии Худилайнену высказывал и Путин: 17 февраля 2016 года он объявил главе Карелии выговор в связи с нарушением губернатором "обязательств по организации переселения граждан из аварийного жилищного фонда". На следующий день Худилайнен отправил правительство республики в отставку. Спустя год в отставку отправили его.

"Нельзя к нему (Парфенчикову) предъявлять требований, полгода всего - он только команду сформировал", - отметил в разговоре с Би-би-си глава карельского Центра политических и социальных исследований Анатолий Цыганков. Впрочем, тут же добавил - команду все критикуют: "Не потому что она плохая, а потому что они все приезжие: есть подозрения, что они все временщики".

"Конечно, он (Парфенчиков) предпринимает все усилия, чтобы вернуться в Москву", - считает знакомый Парфенчикова.

Карелия - протестный регион. На выборах в Госдуму 2011 года "Единая Россия" при явке избирателей в 50% получила там один из худших результатов по стране - 32,3%. В 2016 году снова не самый высокий процент - явка 39,6%, у "Единой России" 37,3%.

Власти, по словам политолога Цыганкова, стараются повысить явку и по максимуму привести бюджетников на участки, но сделать это в Карелии тяжело. "Жесткое директивное управление не работает, люди замкнутся и поступят прямо противоположным образом. Заставлять нельзя, надо убеждать - хотим, мол, чтобы Карелия развивались, нужен президентский кандидат".

"Говорить уверенно, что Парфенчиков успешнее Худилайнена, я бы не стал. Первое очарование одних и ностальгия других могут смениться разочарованием, если стиль власти принципиально не поменяется", - отмечает политолог Константин Калачев. В Карелии, по его словам, хотят "человека не просто местного, а способного не ломать, но договариваться".

"Интриги с выборами там серьезной нет. Интрига, что будет после, - утверждает он. - Насколько Парфенчиков демократичнее и прогрессивнее Худилайнена - вопрос открытый. В республике есть запрос на то, чтобы перестали давить на оппозицию".