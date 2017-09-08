Граница на замке: пустят ли Саакашвили на Украину?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption По своему украинскому паспорту Михаил Саакашвили приезжал в августе в Польшу

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявляет, что в это воскресенье, 10 сентября, он предпримет попытку вернуться на Украину.

Представители официального Киева заявляют, что считают украинские документы политика недействительными и не допустят его на территорию страны. Ранее на этой неделе стало известно, что грузинские власти прислали в Киев запрос на экстрадицию Саакашвили.

Сам Саакашвили заявляет, что имеет легальные основания въехать на территорию Украины. Он призвал своих сторонников приехать на пункт пропуска "Краковец" на украинско-польской границе, чтобы содействовать его возвращению. О готовности присутствовать на границе заявили и ряд депутатов украинского парламента.

Би-би-си разбиралась, чем может закончиться появление Михаила Саакашвили на границе Украины.

"Нацелены спокойно ждать"

Точную дату возвращения на Украину и место пересечения ее границы Михаил Саакашвили назвал на специально проведенной онлайн-конференции три недели назад.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о лишении Саакашвили гражданства когда тот находился в США

Уже тогда было понятно, что политик собирается превратить свое появление на пункте пропуска в максимально публичное мероприятие. Саакашвили заявил, что вернется на Украину в сопровождении "журналистов, депутатов и простых людей", а также назвал в прямом эфире номер горячей линии для своих сторонников, желающих помочь ему пересечь границу.

Незадолго до предполагаемой даты пересечения Саакашвили границы специальную аккредитацию на это мероприятие объявила не только пресс-служба политика, но и пограничная служба Украины.

Параллельно партия Саакашвили "Рух (движение) новых сил" открыла на своей интернет-странице специальный раздел "Штаб возвращения Михаила Саакашвили на Украину" для мобилизации потенциальных участников встречи политика.

"Мы не знаем, сколько времени будет длиться встреча. Если вы готовы приехать на один день, приезжайте на собственном автомобиле, берите с собой воду, еду, флаги Украины. Если вы готовы приехать больше, чем на один день, берите с собой палатку, спальный мешок, каремат (туристический коврик - ред), еду и воду. Мы нацелены спокойно ждать, пока Михаила пропустят", - писали на этой странице.

Организаторы встречи Саакашвили рассчитывают, что в организованном ими вблизи пункта пропуска "Краковец" палаточном городке в воскресенье поселятся до пяти тысяч человек, рассказал Би-би-си источник в штабе политика.

"Жить на границе"

Оговорки организаторов - мол, неизвестно, сколько времени может продлиться встреча, - не случайны.

Наблюдатели в Киеве называют наиболее вероятным исходом воскресных событий недопуск Михаила Саакашвили на территорию Украины.

Представители официального Киева заявляют: после того как в конце июля президент Петр Порошенко издал указ о лишении Саакашвили украинского гражданства, его паспорт с трезубцем на обложке автоматически стал недействительным.

"Основанием для того, чтобы лицо пересекло границу, являются действительные документы. Если у человека нет действительных документов, значит, у него нет оснований для пересечения государственной границы. Точка", - говорит Би-би-си помощник главы государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Что именно произойдет на польско-украинской границе, никто не знает

Пограничники объясняют, что если во время прохождения пограничного контроля человек предъявляет недействительный документ, этот документ конфискуется, а его обладателя отправляют в ту страну, откуда он пытался выехать.

Что будет делать Саакашвили, если его не пустят на территорию Украины, - вопрос открытый.

Один из ближайших соратников политика, депутат украинского парламента Юрий Деревьянко, например, заявил изданию "Апостроф", что Саакашвили в таком случае "планирует жить на границе, ожидая увольнения пограничников, нарушивших закон".

"Все равно приеду"

Сам Саакашвили демонстрирует - по крайней мере, на словах - больший оптимизм, уверяя во время регулярных интернет-включений, что украинская власть не имеет законных оснований не пустить его на территорию Украины.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Михаил Саакашвили организовал украинское движение борьбы с коррупцией

"Саакашвили остается гражданином Украины, несмотря на незаконный указ (о лишении его гражданства). Даже если исходить из позиции власти, считающей его не гражданином Украины, он должен считаться лицом без гражданства, постоянно проживающим на территории Украины, поскольку любого другого гражданства у него нет, вида на жительства или любого другого правового статуса в другом государстве он не имеет", - говорит адвокат Саакашвили Назар Кульчицкий.

Другими словами, сторонники политика утверждают, что пограничники должны пропустить его хотя бы потому, что другого места проживания у него попросту нет.

Еще один вариант развития событий на границе, говорит в интервью изданию "Лига" депутат украинского парламента Виктор Чумак - к слову, бывший пограничник - у Саакашвили отбирают паспорт, и политик требует у пограничников документа о том, что он является лицом без гражданства. Чтобы оформить такую справку, продолжает Чумак, согласно штатной процедуре, его должны привезти в офис миграционной службы. Вуаля - Саакашвили на Украине.

Одним словом, что именно будет происходить на пункте пропуска "Краковец" днем в воскресенье, со стопроцентной вероятностью прогнозировать не берется никто.

Такими же неопределенными являются перспективы самого Саакашвили в случае, если ему все же удастся попасть на территорию Украины.

Он сам декларирует, что собирается продолжить на Украине политическую деятельность - в частности, сформировать команду новых лиц для участия в парламентских выборах, - а параллельно добиваться в судебном порядке отмены указа Порошенко о лишении себя украинского гражданства.

Однако на этой неделе стало известно о получении украинским министерством юстиции запроса об аресте и выдаче Саакашвили от грузинской прокуратуры. На "первой родине" политика против него ведутся четыре уголовных дела: там ему угрожает 11 лет лишения свободы.

Подобные запросы в Киев уже приходили, но ранее их оставляли без рассмотрения, ссылаясь на то, что грузинская власть занимается политическими преследованиями. Но тогда Саакашвили был в фаворе у украинских властей, сейчас же ситуация несколько изменилась. Результатов рассмотрения последнего на данный момент запроса грузин пока нет.

"Я все равно приеду… Я не боюсь шантажа", - прокомментировал сам Саакашвили вероятность своего ареста и выдачи в Грузию в случае возвращения на Украину.

"Стрелять без колебания"

А тем временем за считанные дни до решающего дня Саакашвили и украинская власть обвиняют друг друга в подготовке провокаций на границе.

Политик утверждает, что специально под его приезд на украинско-польскую границу подогнали военную технику, передислоцировали с зоны военных действий на востоке Украины части военной разведки и личный состав полка нацгвардии "Азов".

Пограничники не отрицают, что охрана рубежей государства в последнее время действительно существенно усилена, но речь идет не о конкретном участке границы, а обо всем ее периметре. Причина, утверждают они, - грядущие масштабные учения "Запад-2017" в Белоруссии.

В полку "Азов" отвергли заявление Саакашвили и потребовали от него официальных извинений.

В то же время, утверждают собеседники Би-би-си среди организаторов встречи Саакашвили, вовсю продолжается мобилизация сторонников политика для того, чтобы его попытка перехода границы превратилась в по-настоящему массовое мероприятие.

Первые несколько сотен участников встречи прибудут на приграничную территорию уже в субботу утром. В воскресенье, говорят источники Би-би-си, их число достигнет нескольких тысяч. Организаторы встречи собираются организовать неподалеку от "Краковца" полноценный палаточный городок.

"Любые действия в контролируемом пограничном районе в обязательном порядке должны быть согласованы с пограничной службой. Любые палаточные городки - это нарушение действующего законодательства", - сдержанно комментирует эти намерения Олег Слободян.

Тем временем градус противостояния вокруг предполагаемого возвращения Саакашвили накалился в украинских соцсетях.

"Только враги Украины или лохи могут повестись на истерические призывы Саакашвили помочь ему прорвать украинскую границу… Обращаюсь к нашим героическим пограничникам без любого колебания стрелять на поражение (в) каждого, кто прорывает границу!!" - написал в своем "Фейсбуке" лидер парламентской Радикальной партии Олег Ляшко.

Сразу несколько сторонников Саакашвили в ответ на этот призыв намекнули, что в числе активистов, встречающих политика, будут бывшие участники боевых действий на востоке Украины, применять силу против которых - себе же дороже.

"(Власть будет) максимально делать акцент на провокациях на месте, чтобы потом нас обвинить в провокации... Все наши действия будут законными", - говорит один из ближайших соратников Саакашвили, бывший замгенпрокурора Украины Давид Сакварелидзе.

Организаторы встречи Саакашвили настаивают: их акция на границе будет принципиально мирной, а все активисты, у которых найдут оружие или, к примеру, алкоголь, будут передаваться правоохранительным органам.

А что думают по поводу возможных конфронтаций в пограничной службе Украины?

"Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы не было никакого физического противостояния, потому что, скорее всего, именно этого от нас ждут люди, которые организовывают эти акции", - говорит Би-би-си ее функционер Олег Слободян.

Тем не менее, в пятницу украинская госпогранслужба в своем официальном сообщении рекомендовала путешественникам на протяжении 9-12 сентября выбирать для пересечения границы с Польшей маршруты, пролегающие не через пункт пропуска "Краковец", чтобы избежать возможных неудобств.