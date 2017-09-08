Чьи виллы попали и еще могут попасть под ураган "Ирма"

Правообладатель иллюстрации Mark Greenberg / ZUMA Wire Image caption Ричард Брэнсон купил остров Некер почти 40 лет назад всего за $180 тысяч - больше он себе тогда позволить не мог.

Самый мощный ураган в Атлантике за последнее десятилетие продолжает разрушать острова Карибского бассейна - излюбленные места отдыха богачей. Многие из них рискуют потерять свои особняки под ударом стихии.

По данным международного комитета Красного Креста, уже более миллиона жителей Карибов пострадали от "Ирмы" и еще 26 миллионов остаются под угрозой.

Ураган "Ирма" бушует уже несколько дней, но скорость ветра по-прежнему не снижается.

По данным Красного Креста, ураган разрушил почти все здания на Барбадосе и оставил без электричества жителей Пуэрто-Рико, а также принес значительные разрушения на Британские Виргинские острова, острова Сен-Мартен, Сен-Бартелеми и Сент-Китс и Невис.

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На пути урагана лежат владения таких звезд, как Эдди Мерфи, Кит Ричардс, Брюс Уиллис, Опра Уинфри, Мик Джаггер и Джонни Депп. "Ирма" также обрушилась на особняки бизнесменов Ричарда Брэнсона, Романа Абрамовича и Дональда Трампа, президента США, который ранее в этом году объявил о выходе своей страны из Парижского соглашения по климату.

Брэнсон, который уже пережил "Ирму" в подвалах своего особняка на Британских Виргинских островах, написал в блоге на сайте своей компании Virgin Group: "Если "Ирма" - это предзнаменование еще больших катастрофических погодных явлений, то не дешевле и разумнее ли нам поддержать Парижское соглашение и перейти на чистую энергию?"

На острове Некер, помимо особняка семьи Брэнсона, располагаются дома для гостей курорта - всего там может разместиться 34 туриста. Снять домик на острове основателя Virgin Group стоит $80 тысяч за ночь.

Правообладатель иллюстрации Mark Greenberg / ZUMA Wire Image caption Брэнсон и теннисист Бьорн Борг играют в шахматы.

На своем острове Брэнсон регулярно проводит теннисный турнир Necker Cup. Остров Некер не раз принимал именитых гостей: среди тех, кто посещал Брэнсона на Британских Виргинских островах, числятся Барак и Мишель Обама.

О подготовке к удару стихии Брэнсон рассказал в блоге: "Мы ожидаем того, как примерно через пять часов на нас со своей своей силой обрушится ураган, и тогда спрячемся в бетонный винный погреб в Большом доме. Зная то, какая у нас замечательная команда, я подозреваю, что после нашего освобождения вина в подвале останется немного".

Сын Брэнсона Сэм написал в своем "Инстаграме", что все на Некере остались живы, но "многие дома разрушены".

Правообладатель иллюстрации Virgin Limited Edition Image caption Ричард Брэнсон отказался покидать свою виллу, узнав о приближении урагана "Ирма".

Вилла другого бизнесмена, владельца футбольного "Челси" Романа Абрамовича, также попала под удар "Ирмы". Владение Абрамовича расположено на острове Сен-Бартелеми в заморском департаменте Франции Гваделупе. Бизнесмен приобрел его в 2009 году почти за 90 млн долларов - на тот момент это была самая крупная сделка по недвижимости на островах Карибского бассейна.

Правообладатель иллюстрации CYRIL FOLLIOT/AFP/Getty Images Image caption До Абрамовича виллой у пляжа в бухте Гувернёр владел банкир Дэвид Рокфеллер.

Вилла Абрамовича у пляжа в бухте Гувернёр широко обсуждалась в 2010 году, когда СМИ стало известно о том, что бизнесмен собирается привезти на Сен-Бартелеми хип-хоп-группу Black Eyed Peas, чтобы те выступили на его вечеринке в честь нового 2011 года.

По оценке Государственной страховой компании Франции CCR на 8 сентября, разрушения на Сен-Бартелеми и во французской части острова Сен-Мартен превышают 200 млн евро, сообщает агентство Франс пресс.

К Гваделупе относится и часть острова Сен-Мартен, на котором находится роскошное пятиакровое владение Дональда Трампа - Chateau des Palmiers ("Пальмовый замок"). В данный момент особняк выставлен на продажу, и недавно его цена резко упала с 28 млн до 16,9 млн долларов. Остается только гадать, какова будет его судьба после "Ирмы".

Как рассказал Франс пресс министр внутренних дел Франции Жерар Коллон, уже известно, что в ходе урагана самые прочные здания на Сен-Мартене были разрушены, что заставляет полагать, что более хрупкие постройки стихия сровняла с землей.

Так выглядела до наступления "Ирмы" вилла Трампа на острове Сен-Мартен:

Аманда Миллер, представитель Trump Organization, заявила, что компания пристально следит за ситуацией на Сен-Мартене. "Мы реализовали все надлежащие меры предосторожности и защиты и сейчас молимся за всех, кто находится на пути урагана "Ирма" в Карибском море и за его границами", - цитирует заявление Миллер Washington Post.

В своем твиттере Дональд Трамп призвал всех, на кого надвигается ураган, прислушиваться к указаниям местных властей. Президент США уже ввел чрезвычайное положение в Пуэрто-Рико и штате Флорида. В последнем находится еще одно его владение - роскошная резиденция Мар-а-Лаго, а также принадлежащие ему три гольф-клуба.

Остров Антигуа в Карибском бассейне, на котором располагается вилла Опры Уинфри, сумел избежать серьезных повреждений. Соседний с ним остров Барбуда был разрушен "Ирмой" настолько, что, как заявил премьер-министр Антигуа и Барбуда Гастон Браун, на его перестройку уйдут годы. Объем разрушений на острове оценивается в 90%.

Эпицентр "Ирмы" в пятницу находился в районе островов Теркс и Кайкос и приближался к Багамам. Туристов, находящихся на этих территориях, эвакуировали. На островах ожидали волн высотой до шести метров, но точно оценить ущерб на Теркс и Кайкос пока не представляется возможным - коммуникация на островах прервана.

Остров Паррот Кей (входит в Теркс и Кайкос) известен своими звездными постояльцами: среди владельцев его вилл - дизайнер Донна Каран, актер Брюс Уиллис и гитарист Rolling Stones Кит Ричардс.

На Багамах удар стихии ожидают владения, принадлежащие Джонни Деппу и Эдди Мерфи. Деппу принадлежит небольшой остров Литл Холс Понд Кей, который актер приобрел в 2004 году за 3,6 млн долларов. Мерфи же является обладателем другого острова - Рустер Кэй, который стоил актеру и комику 15 млн долларов 10 лет назад.

Вслед за "Ирмой" к Карибскому бассейну приближается ураган "Хосе". К западу от "Ирмы", над Мексиканским заливом шторм "Катя" усилился и достиг уровня урагана.