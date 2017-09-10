Она упала: что случилось с явкой на выборах

Правообладатель иллюстрации Alexander Ryumin/TASS Image caption Избирательные урны на большинстве участков остались полупустыми

В России закончился единый день голосования, последние выборы перед президентской кампанией-2018. Избиратели продемонстрировали снижение интереса к выборам.

10 сентября жители 16 регионов выбирали губернаторов - в некоторых областях выборы глав проходят впервые за последние 15 лет. В других регионах выбирали депутатов региональных и местных парламентов. В Москве избирали депутатов муниципальных собраний. Всего кампании разных уровней прошли в 82 регионах России.

В 15 регионах из 16, где проходили губернаторские выборы, явка оказалась ниже, чем на прошлых аналогичных выборах. Исключение - Свердловская область, но разница выражается в полутора процентах. В 2017 году на выборах губернатора проголосовали, 33,47%, в 2003 году - против 32,07%.

Даже в тех областях и республиках, где губернаторов не избирали по 14-17 лет, избиратели голосовали не слишком активно.

Рекорд по активности поставили жители Мордовии - проголосовали 71% избирателей. Мордовия славится своим аномально активным голосованием, процент тех, кто пришел на выборы, всегда оказывается выше среднего по стране. Но число проголосовавших на выборах главы республики сейчас оказалось ниже, чем на думских выборах 2016 года и на предыдущих губернаторских в 2003. В прошлые годы там голосовало по 83% избирателей.

Антирекорд поставили избиратели Карелии и Томской области - там, по предварительным данным, голосовали 23,5% и 22,56%, соответственно.

В среднем, предварительная явка на выборах губернаторов в 16 регионах 10 сентября составила 35,39%.

Ни в одном регионе, по предварительным данным, нет шансов на победу кандидата от оппозиции, второго тура также пока нигде не ожидается.

"Этот день прошел для нашей партии весьма благоприятно, - заявил лидер "Единой России", председатель правительства Дмитрий Медведев. - Но самое главное все равно впереди - и для высших должностных лиц субъектов федерации, то есть губернаторов, которые были избраны сегодня, и для депутатов различных уровней".

Явка не нужна

В Москве выбирали около полутора тысяч депутатов муниципальных советов. Эти выборы были важны как для власти, так и для оппозиции, так как от подписей муниципальных депутатов зависит выдвижение кандидатов на выборах кандидата в мэры Москвы в 2018 году.

На эти выборы выдвинулись кандидаты от оппозиционных сил. Чтобы противостоять им, мэрия Москвы решила скрыть информирование о выборах от избирателей, писала газета "Ведомости". Московские власти действительно почти не информировали горожан о предстоящих выборах, сообщали корреспонденты Русской службы Би-би-си, провал кампании по информированию горожан о выборах признала и Центральная избирательная комиссия.

В итоге явка избирателей на муниципальных выборах в Москве по данным на 18:00 по столичному времени составила 12,1%. Местные выборы традиционно привлекают немного внимания, но даже для локального уровня это довольно низкий результат. Для сравнения, за депутатов московской городской думы в 2014 году проголосовали более 21% избирателей.

"За явку никто не бился в этот раз, - пояснил Би-би-си руководитель региональных программ близкого к Кремлю Экспертного института социальных исследований (ИЭСИ) Андрей Колядин. - Если раньше одним из главных принципов было накачивание явки до предельного уровня, то теперь на всех встречах, конференциях, собраниях с начальством говорили, что главное - максимально честные выборы, без воровства голосов и фальсификаций".

В Москве явка оказалась чересчур высушенной, признает Колядин. "Наверное, у московских властей были планы, чтоб все прошло тихо и прошли свои, за которых спокойно проголосуют при помощи мобилизации. Насколько это получилось, не знаю, все зависит как проголосовали те 12 процентов, которые пришли", - говорит политолог.

Политолог, эксперт комитета гражданских инициатив Александр Кынев говорит, что искусственное снижение явки ведет к дискредитации власти и снижает ее легитимность: "В нормальной избирательной кампании нет никакого другого пути повышения явки, кроме агитации и интриги". Летне-осенняя кампания 2017 года показала, что "с этой системой не может быть никакого будущего", отметил Кынев. По его словам, выборы прошли по инерционному сценарию, никто не хотел рисковать. "Вопрос изменения правил игры возникнет неизбежно", - резюмировал политолог.

Это последние крупные выборы перед президентской кампанией 2018 года. Предыдущие федеральные выборы, депутатов Госдумы, почти не заинтересовали россиян, и явка не дотянула до 50%.

После этого в Кремле озаботились явкой избирателей на предстоящих президентских выборах, и нынешняя кампания должна была стать небольшой репетицией президентских выборов: власти разработали несколько способов привлечения электората на выборы, включая приложения в сервисе знакомств Mamba, сообщения в интернет-агрегаторах и так далее.

Сам Путин еще не объявил о своих планах на 2018 год, но в его намерениях мало кто сомневается. Российские СМИ пишут, что в Кремле хотели бы превратить выборы фактически в референдум о доверии Путину. Издание РБК сообщало, что замглавы кремлевской администрации по внутренней политике Сергей Кириенко ставит задачу получить 70% голосов за Путина при явке в те же 70%.

"Президентские выборы всегда проходят с более высокой явкой, относятся к главе государства как к самой действенной власти, - отметил Колядин. - Крайне важно, чтобы своем желании услужить территории не начали загонять под страхом казни и смерти различных бюджетников на участки". По его мнению, репетицию 10 сентября с этой точки зрения можно признать нормальной.