Ректор ВШЭ: четверть россиян - "неуспешные" люди

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Доля "неуспешных" людей в России составляет 25-28% - это люди, которые вносят нулевой или негативный вклад в ВВП, рассказал ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов.

"До сих пор огромные потери человеческого капитала [происходят] в результате того, что доля так называемых "неуспешных" [остается большой]", - сказал ректор, выступая на Московском экономическом форуме, передает корреспондент Русской службы Би-би-си.

"Это люди, которые вносят нулевой или негативный вклад в ВВП, то есть на которых общество тратит больше, чем от них получает, - это 25-28%", - пояснил он.

"Это примерно то же самое, что в Бразилии, Мексике и так далее. Но все эти страны трудоизбыточны", - добавил Кузьминов. В России ситуация другая - в ней ощущается дефицит трудовой силы.

Россия демографически ближе к европейским странам, где доля "неуспешных людей" - 6-10%. Финляндия, по словам Кузьминова, стала страной, которая наиболее эффективно сокращает долю "неуспешных": она составляет около 5-6%.

Есть два инструмента, которые нужно создать, чтобы достичь европейского уровня, полагает ректор ВШЭ. Во-первых, это патронажная система работы с молодыми родителями, во-вторых, индивидуальная помощь детям в школах.

Расходы бюджета на подобную систему Кузьминов оценил в дополнительные 0,7% ВВП. Он также предлагает сделать старшую школу более профильной.

Эта идея перекликается с предложением экс-министра финансов Алексея Кудрина, который написал стратегию развития для президента Владимира Путина. Ее содержание не раскрывается, но часть предложений стала известна из стати в журнале "Вопросы экономике": Кудрин предлагает ввести обязательную подготовительную школу для дошкольников и профильное образование для старшеклассников.

Демографический вызов и бедность

Помимо большого числа "неуспешных" в России экономисты указывают на еще одну проблему - людей в трудоспособном возрасте становится все меньше.

За последние 15 лет экономика России получила двойную подпитку: рабочая сила становилась моложе и образованнее, но в следующие 15 лет все будет с точностью до наоборот, считает директор Центра трудовых исследований ВШЭ Владимир Гимпельсон.

Общая занятости сократится к 2030 году на 8% примерно на 6 млн человек, прогнозирует ученый. Это вернет Россию примерно в середину 2000 годов, объясняет он. Будет значительно меньше молодых работников до 40 лет, к 2030 году их численность сократится на 25%, что станет настоящим шоком для экономики, предупреждает эксперт.

Директор Научно-исследовательского финансового института Владимир Назаров на форуме говорил о еще одной проблеме - по его словам, в бедности в России живет около четверти детей в стране. Некоторым семьям, по словам Назарова, пришлось брать кредиты, чтобы собрать детей в школы.

Светлана Гашкина из министерства финансов России на другой сессии форума это отчасти подтвердила: по данным Росстата, самый большой риск оказаться в бедности у семей с двумя детьми.

Проблемы с качеством человеческого капитала в России во время конференции отмечали и представители МВФ и Всемирного банка. Вице-президент Всемирного банка Сирил Муллер говорил, что именно человеческий капитал мешает расти экономике России.

Зачем бюджетный маневр?

Кузьминов и другие эксперты, участвовавшие в форуме, критиковали распределение бюджетных средств. Они считают недостаточными траты из бюджета на человеческий капитал - здравоохранение и образование.

Кузьминов был одним из авторов "Стратегии-2020" - это представленная в 2012 году программа реформ, которые должны были оживить российскую экономику.

Правообладатель иллюстрации Spencer Platt / GETTY Image caption Эксперты видят причины того, что некоторые люди не могут реализовать себя, в плохой системе образования

Стратегия предполагала, что расходы на образование и здравоохранение должны вырасти на 1% ВВП каждый, а вместо этого на 1,5-2% выросли расходы на те сферы, которые эксперты предлагали сократить. В бюджете акцент делается на военные расходы и расходы на правоохранительную систему, которые не создают основу для роста экономики.

Кудрин в своей статье "Вопросах экономики" так описал возможный бюджетный маневр: сокращение военных расходов и трат на правоохранительную систему и перераспределение этих средств в пользу вложений в "человеческий капитал".

Министр финансов России Антон Силуанов на форуме напомнил, что сейчас правительство дорабатывает бюджет на следующий год. Проекта закона должны внести в Госдуму до конца месяца.

Власти планируют, что доходы бюджета в следующем году вырастут примерно на 100 млрд рублей больше, чем предполагалась ранее - благодаря более сильному, чем прогнозировалось, росту экономики. Эти деньги, по словам Силуанова, пойдут на социальные расходы, а также помощь регионам, в том числе аннексированному в 2014 году Крыму.

Представители минфина о каком-либо бюджетном маневре, который предлагает Кудрин, не говорили. Кузьминов полагает, что бюджетный маневр возможен не раньше 2020-2024 годов.