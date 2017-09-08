7 тем недели, которые вы могли пропустить

В этом списке мы собрали семь популярных публикаций, которые напомнят вам о событиях уходящей недели и расскажут о том, что вы могли пропустить.

1. "Беспредел творится на Земле!": как прошел митинг мусульман в Москве

Около тысячи мусульман собрались на несанкционированный митинг у посольства Мьянмы в Москве. Они недовольны гонениями на своих единоверцев в этой азиатской стране - по их мнению, там происходит геноцид мусульман.

2. Почему в СССР не праздновали победу над Японией?

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Недовольство тем, что противник сдался слишком быстро, а результаты кампании оказались скромнее ожидаемых, обусловило прохладное отношение Иосифа Сталина и к процедуре подписания Акта о капитуляции, и вообще к победе над Японией.

3. "Я - непокорный сектант": рокер Федор Чистяков объяснил, почему не вернется в Россию

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Лидер рок-группы "Ноль" Федор Чистяков, месяц назад на гастролях в США объявивший, что не собирается возвращаться в Россию, пока от гражданства и паспорта отказываться не собирается. Однако жить в стране, где запрещена религия "Свидетелей Иеговы", которую он исповедовал, больше, по его словам, не может.

4. Эльбрус и его хозяин: может ли гора кому-то принадлежать?

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Во время подготовки к восхождению я представляла себе, что Эльбрус - это уголок первозданного мира, пишет фотограф Юлия Лилишенцева. Оказалось, здесь много людей и бурлит лихой бизнес. Но кто здесь хозяин: предприниматель, альпинист или только природа?

5. "Леша, не задерживаю тебя": знал ли Улюкаев, что в сумке Сечина?

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В расшифровке разговоров Игоря Сечина с Алексеем Улюкаевым ни разу не упоминается "Башнефть" и взятка, в получении которой обвиняют экс-министра. А место, где случилось вымогательство, обвинение назвало другое. Би-би-си следит за новыми поворотами в процессе по делу Улюкаева.

6. Карьер на линии фронта: как добывают песок на месте боев под Ленинградом

На месте жестоких боев в Ленинградской области ведется добыча песка. Разработчики карьера говорят, что у них есть все документы. Поисковики обвиняют их в уничтожении останков погибших солдат.

7. Блог Страна Russia. Давать ли деньги попрошайкам?

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Природный инстинкт помогать людям, у которых ничего нет, есть у большей части нормальных людей. Когда ты не можешь этого делать из-за того, что ты совсем никому не доверяешь, что-то явно не так, пишет блогер Нил Мартин, преподаватель из Санкт-Петербурга.