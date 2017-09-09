Facebook и проказы российских троллей в Америке

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На этой неделе Washington Post вышла с шапкой "Русская фирма, которую связывают с прокремлевской пропагандой, во время выборов размещала рекламу в "Фейсбуке".

Имелось в виду санкт-петербургское "Агентство интернет-исследований", известное как "фабрика троллей" и неоднократно описанное в прессе США.

New York Times в тот же день поместила пространную статью, озаглавленную "Фейковые русские аккаунты купили у Facebook политическую рекламу на 100 тысяч долларов".

Одновременно главный специалист соцсети по безопасности Алекс Стамос вывесил в ее блоге сообщение, из которого следовало, что в связи с разговорами о российском вмешательстве в американский избирательный процесс компания Facebook провела расследование закупок у нее политической рекламы, которое обнаружило злоупотребления.

Оказалось, что с июня 2015 по май 2017 года владельцы примерно 470 липовых аккаунтов и страниц истратили вышеуказанную сумму на закупку рекламы, поместив в соцсети более 3 тысяч объявлений.

"Наш анализ приводит к выводу, - продолжал Стамос, - что эти аккаунты и страницы были связаны друг с другом и, скорее всего, находились в России".

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Поскольку Facebook не признает недостоверных аккаунтов, соцсеть закрыла те из них, которые еще продолжали действовать.

По словам Стамоса, оплаченные их владельцами политические объявления в массе своей не содержали комментариев по поводу американских выборов и не упоминали имен конкретных кандидатов.

Вместо этого они касались тем, вызывающих раздоры в Америке, таких как положение ЛГБТ, расовые проблемы или право на оружие.

Примерно четверть объявлений была нацелена на жителей конкретных географических районов США. В 2015 году такая географическая привязка наблюдалась гораздо чаще, чем в 2017-м.

Эксперты Facebook также изучили политическую рекламу, которая теоретически могла иметь российское происхождение. Например, это были объявления, оплаченные с аккаунтов, имеющих американские IP-адреса, но настроенных на русский язык. Они не нарушили никаких правил Facebook и поэтому не были закрыты соцсетью.

Ими была оплачена политическая реклама объемом примерно в 2200 объявлений и стоимостью 50 тысяч долларов.

Вместе со 100 тысячами, которые потратили для этой цели тролли в России, в общей сложности речь идет о 150 тысячах долларов.

Многие комментаторы не понимают, зачем было огород городить из-за такой суммы, которую один назвал "смехотворной", а несколько охарактеризовали как "каплю в море".

СМИ напоминают, что штаб Дональда Трампа истратил на цифровую агитацию ни много ни мало 90 млн долларов, и что доход Facebook от рекламы составил в прошлом квартале 9 млрд долларов.

Однако в пятницу разом появилось несколько публикаций, доказывающих, что даже за такую сумму можно разместить в соцсети политическую пропаганду, которая охватит буквально миллионы людей. Комментаторы расходились лишь в том, сколько миллионов.

Например, Аарон Саари, консультирующий компании по вопросу наиболее оптимального использования рекламы в "Фейсбуке", написал на сайте Business Insider, что реклама, купленная у этой компании за 100 тысяч долларов, может в конечном итоге охватить 100 млн американцев.

Если россияне истратили за два года 100 тысяч, то они тратили около 140 долларов в день. В результате несложных калькуляций Саари заключает, что если бы они целились во все 320-миллионное население США, то, тратя по 140 долларов в день, они сумели бы охватить от 12 до 73 млн американцев.

Но, продолжает эксперт, тролли "Агентства интернет-исследований", скорее всего, не стремились охватить американцев вообще - они, видимо, рассчитывали достучаться до каких-то конкретных групп населения. Например, они могли бы обрабатывать афроамериканцев возмущенными постами о нашумевших случаях, когда полиция открывала огонь по чернокожим.

По выкладкам Саари, 10 тысяч долларов хватило бы на то, чтобы донести эти посты до 7 млн афроамериканцев. За те же деньги можно было бы охватить пропагандой более миллиона американцев, дорожащих второй поправкой к конституции США, которая ограждает их право на оружие.

Автор приходит к выводу, что Россия, вполне вероятно, могла за 100 тысяч долларов прямо или косвенно повлиять своей пропагандой на 100 миллионов или более американцев.

А популярный сайт Daily Beast заявляет, что, по выкладкам его экспертов, "русские фейковые новости в "Фейсбуке" могли охватить 70 млн американцев".

Эта цифра вынесена в заголовок статьи, а в ее тексте говорится, что пропагандистские посты, скоре всего, видели в соцсети как минимум 23 млн человек.

Как считают американские комментаторы, цель этой кампании вряд ли состояла в том, чтобы кого-то всерьез преубедить: идея, по всей видимости, была в том, чтобы посеять смуту, усугубить идеологические раздоры и обострить в США расовые противоречия.

Анализ российской пропаганды осложняется тем, что соцсеть закрыла подозрительные аккаунты и не оглашает имена их владельцев или содержание оплаченной ими политической рекламы. Соцсеть ссылается при этом на свои внутренние правила и на федеральный закон, хотя не указывает, на какой именно.

В СМИ несколько раз мелькало мнение, что вышесказанное - это лишь верхушка айсберга, и предсказывают, что конгресс или спецпрокурор Роберт Мюллер, расследующий предполагаемый сговор Трампа с Кремлем, рано или поздно затребуют у Facebook информацию повесткой, которую компании, скорее всего, придется уважить.

Предположение, что Россия помещает рекламу в "Фейсбуке", первым высказал в мае журнал Time. Как замечает The Daily Beast, сейчас соцсеть впервые официально признала, что "неосознанно сыграла роль в кремлевской кампании активных мероприятий".

Сайт The Verge ехидно напоминает, что не далее как 20 июля соцсеть уверенно заявила: "Мы не видели никаких признаков того, чтобы русские деятели покупали в связи с выборами рекламу у Facebook".

Закон США запрещает иностранным правительствам, компаниям и гражданам участвовать в американских избирательных кампаниях деньгами или агитацией.