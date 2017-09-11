Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Почему некоторые люди отказываются от веганской диеты и снова начинают есть мясо?

Лидер британских лейбористов Джереми Корбин высказался в поддержку вегетарианского образа жизни. По его словам, все больше его друзей выбирают тип питания, исключающий продукты животного происхождения, - мясо, молоко, яйца.

"В последние годы веганская еда стала намного лучше", - считает Корбин.

И хотя сам он все еще не может отказаться от сыра, а потому и не может назвать себя полноценным веганом, лидер британских левых, по собственному признанию, находится в процессе принятия новой концепции питания.

Веганство - наиболее строгая форма вегетарианства, исключающая потребление любых продуктов животного происхождения: мяса, рыбы, яиц, молока, молочных продуктов и меда. Также они обычно не используют мех, кожу, шелк и шерсть животных.

Но пока одни готовы полностью следовать строгим правилам, некоторые веганы решают снова вернуться к мясу.

"Моральный выбор"

Джон Николсон с женой стали веганами в 1984 году, когда им было по 23 года и они жили на ферме на севере Шотландии.

Но 26 лет спустя пара решила снова начать есть мясо, так как, по их мнению, это полезно для здоровья.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption С точки зрения веганов, аморально употреблять не только мясо, но и молоко и молочные продукты, а также использовать любые изделия из материалов животного происхождения

"Живя на ферме, мы видели, как животных вели на убой, и мы оба думали, что это должно прекратиться. Тогда нам пришлось заняться исследованиями, что же нам можно есть", - говорит он.

"Мы начали изучать восточную и индийскую кухню и действительно расширили наши культурные горизонты. А вскоре после этого власти стали говорить о здоровом питании, чего они раньше никогда не делали. Мы подумали: здорово, и с точки зрения морали, и с точки зрения здоровья, мы сделали правильный выбор".

Возвращение к истокам

Но по прошествии многих лет пара заметила, что их здоровье ощутимо ухудшилось. Они задумались над тем, что могло послужить тому причиной.

"Я страдал от синдрома раздраженного кишечника в течение 17 лет", - говорит Джон.

"Каждый раз, когда я ел, у меня вспучивало живот. И он так выпячивался, хоть стакан ставь. Все, что я съедал, очень быстро выводилось из организма, и иногда мне было так плохо, что я не мог выйти из дома".

Он также начал набирать вес - при росте 1,78 метров он весил 95 кг - и имел самый высокий уровень холестерина в Северном Йоркшире.

Его жена при этом страдала от депрессии, ее щитовидная железа работала медленно, и оба захотели изменить ситуацию.

"Она сказала, что дело не в том, что мы едим, а в том, чего мы не едим. И если мы изменим характер питания, то изменится и наше самочувствие. Я был настроен скептически, но хотел поддержать ее", - говорит Джон.

Эффект был незамедлительным. Спустя всего 48 часов Джон почувствовал себя лучше, симптомы раздраженного кишечника почти полностью исчезли, и жене стало заметно лучше.

Правообладатель иллюстрации John Nicholson Image caption Джон Николсон в 2010 году, когда он был веганом (слева), и сейчас, когда он снова стал есть мясо

"За те 26 лет, что я был веганом, это стало частью моей личности. Я переживал, что, отказываясь от этого, я буду выглядеть пустозвоном, но мы с женой долго говорили об этом и пришли к выводу, что должны поставить наше здоровье превыше всего", - говорит он.

Пара по-прежнему выступает против методов промышленного животноводства и покупает мясо на фермах, отдавая предпочтение органическим продуктам.

"Я думаю, что сказала бы моя бабушка о веганах. Она назвала бы это самодовольной чушью. Но ее поколение знало, как прокормить себя. И кто я такой, чтобы идти против мудрости поколений? - размышляет Джон. - так что то, что мы сделали, - это всего лишь возвращение к корням - к тому положению вещей, которое царило до того, как мы начали шалить с едой и до появления переработанных продуктов".

Комок нервов

Эстель Сильвер была веганом в течение восьми лет, а потом снова стала есть мясо. Она и не подозревала, что это поможет решить ее проблемы со здоровьем.

"Я стала веганом, потому что мне сказали, что у меня повышенная чувствительность к лактозе. К тому моменту я уже была строгим вегетарианцем на протяжении 20 лет и все равно собиралась стать веганом, потому что я против жестокого обращения с животными и нынешних методов ведения сельского хозяйства. Поэтому для меня это стало удачным предлогом сделать последний шаг", - говорит она.

Поначалу Эстель была довольна результатом: ее кожа очистилась впервые с 20-летнего возраста. Но со временем она стала быстрее уставать, ей было всё труднее справляться со стрессом, начала развиваться повышенная тревожность и мнительность.

"Я превращалась в комок нервов каждый раз, как выходила из дома, я едва могла разговаривать с людьми, все время цеплялась за моего тогдашнего парня", - говорит она.

"Я не связывала это со своим питанием и продолжала быть веганом, потому что с этической точки зрения чувствовала себя намного лучше, понимая, что не поддерживаю убийство животных. Я убедила себя, что это здоровое питание".

Правообладатель иллюстрации Estelle Silver Image caption Эстель Сильвер стала веганом, когда ей сказали, что у нее повышенная чувствительность к молочным продуктам

Восемь лет спустя Эстель снова потянуло к рыбе и мясу, и она начала иногда баловать себя животной пищей.

"Казалось, что мое тело мне благодарно, и я чувствовала себя лучше всякий раз, когда съедала кусочек мяса", - говорит Эстель.

В том же году ей поставили дигноз - синдром хронической усталости и миалгический энцефаломиелит. В группе поддержки ей сказали, что симптомы будут проявляться не так явно, если начать употреблять мясо и рыбу.

"С тех пор мое здоровье улучшилось, а тревожность полностью исчезла. С этической точки зрения я бы, конечно, хотела жить без продуктов животного происхождения. Но я больше не верю, что веганское питание является здоровым - мое тело просто не принимает это".

Все дело в планировании

По данным британской службы здравоохранения NHS, веганы могут получать все необходимые питательные вещества, если они придерживаются разнообразного и сбалансированного питания и планируют его заранее.

Это означает принимать пищу пять раз в день, а в основе меню должны быть крахмалистые углеводы - картофель, рис и макароны. В качестве альтернативы молочным продуктам предлагаются соевые напитки.

Но веганы, не контролирующие свое питание, могут испытывать дефицит важнейших элеметнов - кальция, железа и витамина B12.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Тем, кто не готов вернуться к мясоедению, диетологи рекомендуют тщательно планировать свой рацион и следить за сохранением баланса веществ и микроэлементов

Хизер Рассел, диетолог в британском Обществе веганов, поясняет, что их группа в сотрудничестве с Британской ассоциацией диетологов пытается донести до людей важность планирования своего рациона.

"Как веган вы можете наслаждаться вкусной и питательной едой, делая при этом правильный с точки зрения гуманности выбор. Это вполне реально - получать все питательные вещества, необходимые вашему телу, придерживаясь веганской диеты. Если вам необходима индивидуальная поддержка в вопросе веганского питания, попросите своего врача направить вас к диетологу", - говорит Рассел.

"Стала спокойнее"

Кэрри Эддинс уверена, что изменения в питании улучшили ее жизнь. Она была вегетаринкой с 10 лет, но полтора года назад, в возрасте 40 лет, она решила стать веганом.

"Я решила изменить питание, потому что принципы работы молочной промышленности разбивают мне сердце. И я чувствовала себя постоянно вялой из-за молока и яиц", - говорит она.

Правообладатель иллюстрации Carrie Eddins Image caption Кэрри Эддинс говорит, что стала спокойнее, когда перешла на веганское питание

После того, как молоко и яйца исчезли из ее рациона, Кэрри, по ее словам, стала чувствовать себя как никогда хорошо: улучшилось пищеварение, ей стало легче думать, она стала спокойнее.

Теперь Кэрри должна больше думать о своем рационе, а под рукой у нее всегда должно быть кокосовое масло.

Правда, когда она только перешла на новую диету, она признавалась, что чувствовала себя все время уставшей и была вынуждена носить пластыри с витамином B12, чтобы поддерживать правильный баланс микроэлементов в организме.

"Но это работает как магия - намного лучше кофе", - признается Кэрри.