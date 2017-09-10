Ураган "Ирма" затопил центр Майами и угрожает Санкт-Петербургу

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Центр Майами затоплен, многие улицы финансового района превратились в реки

Некоторый районы города Майами в штате Флорида оказались затопленными в результате удара тропического шторма "Ирма".

В настоящее время ураган достиг западного побережья штата, неся с собой ливни и наводнения.

К 19:00 по Гринвичу категория урагана была понижена до третьей. Скорость ветра достигает 192 км в час.

Финансовый район Майами Брикелл затоплен, высота подъема воды составила там около 60 см. Многие улицы города превратились в реки. Более миллиона жилых домов остались без электричества.

Власти штата ранее распорядились об эвакуации около 6,3 миллиона жителей, предупредив, что их жизни угрожает опасность.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Южное побережье штата Флорида с его курортами пострадало более всего

Ураган "Ирма" ранее привел к значительным разрушениям в странах Карибского бассейна, где погибло не менее 27 человек.

Вице-президент США Майк Пенс сообщил, что президент Дональд Трамп весьма обеспокоен дальнейшим продвижением урагана вдоль побережья Флориды и внимательно следит за этим.

Что именно происходит во Флориде?

На юге штата в районе известного курорта на острове Ки-Уэст отмечены сильный ветер и штормовые волны, которые заливают побережье. Высота волн достигает 4,6 метра. Всем жителям курортного города приказано эвакуироваться.

Как сообщают местные средства информации, в субботу в городе погиб водитель грузовика, под напором ветра врезавшегося в дерево.

Ураган медленно сдвигается на север. Более 1,4 млн семей остались без электричества и более 100 тысяч человек укрылись в специальных убежищах.

Особая опасность угрожает городам Тампа и Санкт-Петербург. Район Тампа-Бэй, где проживает около трех миллионов человек, не видел такой бури с 1921 года.

В Майами начальник полиции сообщил Би-би-си, что центр города покрыт слоем воды глубиной 60-90 см и что ветер порвал множество высоковольтных линий.

Ураган "Ирма" стал самым мощным тропическим ураганом на атлантическом побережье США за десятилетие. Он причинил огромные разрушения на территории нескольких островных государств Карибского бассейна:

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60% всех жилищ на острове Сен-Мартен, разделенном на две части между Францией и Нидерландами, непригодны для жизни, заявили французские власти. На французской части острова погибли девять человек, семь человек пропали без вести. На голландской территории острова погибли четыре человека. Теркс и Кайкос, британская заморская территория: значительные разрушения

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95% зданий этого небольшого острова разрушены; премьер-министр Гастон Браун сообщил, что восстановление обойдется в 100 млн долларов. Погиб один человек. Ангил ья : значительные разрушения, погиб один человек

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Что известно об ураганах "Хосе" и "Катя"?

Ураган "Хосе", который следовал за ураганом "Ирма", имеет четвертую категорию и скорость ветра по его периметру достигает 190 км в час.

Первоначально он угрожал тем же территориям, по которым ударил ураган "Ирма", но к настоящему времени он отклонился к северу в сторону открытого океана.

Острова Сен-Мартен, Сен-Бартелеми и Барбуда, жители которых были эвакуированы, избежали удара этого урагана.

Ураган "Катя", который возник в Мексиканском заливе, имеет первую категорию тропического шторма. Он ударил по мексиканскому штату Веракруз вечером в пятницу, а затем превратился в тропический антициклон.