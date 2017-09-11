В Москве на выборах независимые кандидаты обошли "Единую Россию"

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Это последние крупные выборы перед президентскими выборами 2018 года

Независимые кандидаты успешно выступили на муниципальных выборах в Москве. В нескольких районах оппозиционным кандидатам, по предварительным данным, удалось выиграть абсолютное большинство мест в местных советах.

Окончательные результаты станут известны в понедельник-вторник.

У муниципальных депутатов мало полномочий, но есть одна важная функция: каждому кандидату в мэры Москвы нужно будет собрать 110 их подписей.

В этом году оппозиция пошла на муниципальные выборы при поддержке штаба Дмитрия Гудкова, который в следующем году собирается на выборы мэра. Его выдвижение зависит в том числе от голосов муниципальных депутатов.

Среди поддержанных Гудковым кандидатов были как самовыдвиженцы, так и те, кто выдвигался от "Яблока", ПАРНАСа и КПРФ.

Единый день голосования - последние выборы перед президентской кампанией-2018 - прошел при низкой явке - в Москве, по данным председателя Мосгоризбиркома Валентина Горбунова, она составила 14-15%.

Несмотря на такой показатель явки, независимые кандидаты своей победе рады.

"Впечатляет! Чувствуется свежий ветер впервые за долгое время, - говорит Илья Яшин, который стал муниципальным депутатом от Красносельского района (выдвигался от "Солидарности"). - Результат свидетельствует о том, что в обществе есть запрос на перемены".

По его словам, в целом оппозиция выступила успешно, и в некоторых районах получила 100% мест в муниципальных собраниях.

Политический Uber

По словам Гудкова, его команде удалось создать "серьёзную историю", которая помогла вовлечь в политику новых людей.

"Мы создали новую технологию, наш политический Uber и позволили людям стать депутатами", - сказал Русской службе Би-би-си Гудков.

Политик затруднился сказать, достаточно ли его команда получила мест в муниципальных собраниях Москвы, чтобы преодолеть в 2018 году муниципальный фильтр на выборах мэра столицы.

Все устали от бессмысленных политиков и соскучились по районным активистам, живущим по соседству. Это стало такой игрой - поддержи своего

"Точно пока сказать нельзя [сколько прошло депутатов из 1045 выдвинутых - bbcrussian], но по динамике пока от нас проходит около 100 депутатов", - оценивает успех Дмитрий Гудков.

"Порядка 10 районов где мы взяли большинство, а единороссы не проходят, например, это Хамовники, Академический, Гагаринский, Пресненский, Красносельский", - добавил политик.

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption Дмитрий Гудков организовал штаб по подготовке кандидатов в муниципальные депутаты. В следующем году политик хочет участвовать в выборах мэра Москвы

Кто где победил (предварительные результаты)

"Солидарность", по словам Яшина, получила в его Красносельском районе семь из 10 мандатов в совете депутатов. Остальные три мандата достались представителям "Единой России".

В Басманном районе в муниципальный совет попала тройка кандидатов, выдвигавшаяся при помощи Дмитрия Гудкова, - Людмила (Люся) Штейн, Илья Морозов и Виктор Котов.

Журналист Илья Азар одержал победу в первом округе в Хамовниках. По его словам, в этом округе все мандаты получили независимые кандидаты.

Пропустить Twitter пост , автор: @A3AP ну что. по протоколам с УИКов наша команда в 1-м округе Хамовников прошла целиком, я первый. ЕР не проходит вообще, в тч глава совета Гущина — бартлби (@A3AP) 10 сентября 2017 г.

В этом же округе выдвигалась действующая глава муниципального совета от "Единой России", но не набрала необходимого числа голосов.

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption У муниципальных депутатов мало полномочий, но есть одна важная функция: каждому кандидату в мэры Москвы нужно будет собрать 110 их подписей. Поэтому места в районных собраниях стратегически важны и для оппозиции, и для власти.

По словам директора кампании Дмитрия Гудкова Максима Каца, наибольшего успеха оппозиционные кандидаты добились в центральных районах. В нескольких из них, в том числе, Тверском, где находится Кремль, оппозиции удалось получить большинство мандатов.

Пропустить Twitter пост , автор: @mitrokhin поздравляю с победой Андрея Бабушкина в Отрадном, команду в Тверском районе. Остальных пока боюсь поздравлять) — Сергей Митрохин (@mitrokhin) 10 сентября 2017 г.

На Арбате голоса разделились поровну: по предварительным данным, пять из них выиграли представители "Единой России", пять - выдвиженцы от "Яблока" и независимые кандидаты.

Хорошие результаты оппозиция показала и на юго-западе Москвы: в Академическом, Гагаринском и Ломоновском районе ей удалось добиться большинства. В том округе Гагаринского района, где голосовал российский президент Владимир Путин, победу одержали кандидаты от "Яблока".

В отдаленных районах, напротив, заметно успешнее выступили единороссы. В Марьино, по словам Каца, им удастся получить 20 из 20 мест. В Митино пробиться в муниципальный совет смог один независимый кандидат - Николай Баландин.

В Печатниках независимые кандидаты смогли получить три места из пятнадцати - остальные достались представителям "Единой России".

В Ново-Переделкино единороссы, по данным на 0:30 мск, завоевали все мандаты. В этом районе накануне выборов разразился скандал: в интернет попало видео, на котором глава управы раздает членам избирательный комиссий конверты с "вознаграждением" и предположительно обсуждает с ними способы фальсификаций. Чиновницу в тот же день уволил мэр Москвы Сергей Собянин.

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption Всего после выборов будут распределены почти 1,5 тысячи депутатских мандатов

"Получились настоящие выборы"

"Больше 110 человек от "Яблока" становятся депутатами, есть районы, где большинство за "Яблоко", и все вопреки стараниям МГИК, который не информировал о выборах", - сказал в ходе онлайн-марафона "Ночь выборов" зампред "Яблока" Николай Рыбаков.

На участки 10 сентября в Москве, по его словам, пришли люди, которые "хотят, чтобы страна развернулась к Европе".

Собеседник Би-би-си, близкий к управе района Ясенево на условиях анонимности, поскольку не уполномочен выступать с комментариями СМИ по этому вопросу, рассказал, что за несколько дней до выборов руководство управы "сильно напряглось из-за "Яблока".

"Во всем это выражалось: в разговорах, в общей нервозности обстановки; дали указание срывать всю агитацию оппозиционеров".

Яшин называет прошедшие выборы "настоящими" и говорит, что получился результат, "которого мало кто ожидал", несмотря на все усилия снизить явку и ограничить конкуренцию.

"Попыток переписать результаты в ТИКе мы уже не видим. Теперь есть все основания добиваться конкурентных мэрских и президентских выборов", - убежден Яшин.

"Поддержи своего"

С политиком согласен и кандидат от "Яблока" Артем Боженов, прошедший в муниципальный совет Тверского района.

По его словам, ключевое в победе - поддержка на местном уровне: "Было тотальное содействие и со стороны ТИК, и со стороны жителей - все устали от бессмысленных политиков и соскучились по районным активистам, живущим по соседству. Это стало такой игрой - поддержи своего. В моей победе решающую роль сыграла соседская группа в "Фейсбуке".

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption На участке, где голосовал Путин, заявило о своей победе "Яблоко"

Недооценили потенциал?

Московские власти критиковали за то, что те плохо информировали горожан о предстоящих выборах. Провал кампании по информированию горожан признала в четверг и Центральная избирательная комиссия.

Политолог Евгений Минченко предполагает, что явку "целенаправленно сушили", и не было кампании, чтобы ее повысить. Близкий к Кремлю политолог Андрей Колядин говорит, что "за явку никто не бился, а власти ставили на "максимально честные выборы, без воровства голосов и фальсификаций"

"Какой-то идеи до меня как до москвича, с чем они идут на выборы, "Единая Россия" не донесли. Впрочем как и ее соперники", - говорит Минченко.

"Единая Россия", видимо, недооценила степень (угрозы), плюс была жесткая установка от администрации президента России не подтасовывать результат, предполагает Минченко.

Оппозиция, продолжает политолог, смогла точечно завлечь на участки своих сторонников, которые в условиях низкой явки в ряде территорий оказались большинством.

"Явку сушат [намеренно не привлекают внимание к выборам - bbcrussian] обычно, чтобы прошли свои. Наверное, у московских властей были планы, чтобы все прошло тихо и прошли свои, за которых спокойно проголосуют при помощи мобилизации", - сказал Русской службе Би-би-си руководитель региональных программ близкого к Кремлю Экспертного института социальных исследований (ИЭСИ) Андрей Колядин.

"За явку никто не бился в этот раз. Если раньше одним из главных принципов было накачивание явки до предельного уровня, то теперь на всех встречах, конференциях, собраниях с начальством говорили, что главное - максимально честные выборы, без воровства голосов и фальсификаций", - говорит Колядин.

"Выдумками оппозиции" называет политолог Олег Матвейчев обвинения в малой информированности населения о выборах. В Москве, по его словам, установки на максимальное снижение явки в том числе за счет отсутствия информации о выборах не было.

"Власти Москвы наоборот волновались и хотели, чтобы явка была выше", - настаивает он. Успех оппозиционных кандидатов в нескольких районах точно не обеспокоит администрацию президента, убежден политолог.

"Будут с ними работать, будут их приглашать и объяснять политику и экономическую, и социальную. Убедят, значит, хорошо. Не убедят, значит, вечно будут иметь у себя оппозиционных депутатов. В 1990-е годы много было оппозиционеров, но как-то ж выжили", - подытоживает Матвейчев.