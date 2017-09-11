Пресса Британии: Эстония предлагает создать "военный Шенген"

В обзоре британских газет:

НАТО пора объединиться перед российской угрозой

"Североатлантический союз должен крепить единство и сотрудничество в области безопасности перед лицом растущей напряженности с Россией". С таким призывом, сообщает Financial Times, министры обороны стран Балтии выступили накануне начала новых военных учений России.

А в политике ЕС, как заявил министр обороны Эстонии Юри Луйк, на передний план должно выйти создание так называемого "военного Шенгена", который позволит войскам свободно перемещаться через границы на случай кризиса в регионе, сильно обеспокоенном военным вторжением России в Крым в 2014 году.

На территории балтийских стран размещены дополнительные войска, военные корабли и самолеты накануне начала на этой неделе очередных российских военных учений "Запад-2017" - первых за последние четыре года.

Но даже повышенное военное присутствие союзников, заявил в интервью газете Луйк, бывший посол Эстонии в НАТО, Вашингтоне и Москве, все равно сильно меркнет перед аккумулированной Москвой на время учений военной мощью.

По оценкам некоторых западных специалистов, количество войск может в восемь раз превышать официально объявленную цифру в 12 700 человек из двух союзных армий России и Белоруссии.

"По сравнению с общей численностью российской армии это не так уж и много. Но завоевание Крыма создает совершенно иную атмосферу", - говорит Луйк.

"Балтийские страны и НАТО теперь лучше, чем раньше подготовлены к военным играм России - после ввода сюда значительных воинских контингентов и боевой техники", - считает министр иностранных дел Литвы Линас Линкеивчус.

В 2009 году в ходе учений "Запад" отрабатывался ядерный удар по Варшаве, а четыре года назад Россия тренировала воздушную бомбардировку Стокгольма.

НАТО заявил о "бдительности и готовности" в связи с учениями, но в то же время, в его заявлении говорится о "спокойствии, уравновешенности и соразмерности".

В регионе размещена усиленная - семь вместо четырех - эскадрилья боевых истребителей. Вашингтон также объявил об отправке дополнительных 600 военнослужащих.

С 8 по 21 сентября военные корабли НАТО принимают участие в ежегодных учениях в Балтийском море, хотя учения эти, как говорит руководство альянса, не связаны с маневрами "Запад".

В этом году три прибалтийских государства и Польша уже были укреплены международным батальоном НАТО.

"Это очевидная демонстрация солидарности, единства и решимости НАТО и готовности в случае необходимости ее повышать", - считает Свен Саккой, директор эстонского исследовательского Центра по обороне и безопасности. "Это вполне пропорциональный и даже менее чем пропорциональный ответ", - говорит он.

Москва отвергает утверждения о том, что проводимые в течение семи дней с 14 сентября учения "Запад-2017" - это прикрытие для военных действий или же подготовка к будущей кампании типа вторжения в Крым. А дополнительные меры НАТО - база передового базирования в Эстонии и воздушное патрулирование в Литве - Москва называет провокацией.

Заместитель министра обороны Литвы Витаутас Умбрасас считает, что НАТО должен быть настороже против "возможных провокаций, возможных ошибок" во время учений.

Альянс, говорит он, перешел от заверений и сдерживания к активной обороне, но в этом направлении требуется больше усилий. "Нам нужно крепить оборонное планирование НАТО, улучшить систему командования и контроля", - говорит он, добавляя также о необходимости усилить противовоздушную оборону Балтии.

Большая кооперация ЕС в области обороны была в повестке дня проходившей на прошлой неделе в Таллине неформальной встрече министров обороны стран альянса.

Идея военного Шенгена - ссылка на существующее в странах Евросоюза соглашение о свободном бесконтрольном передвижении людей по входящим в Шенгенскую зону странам.

"Всевозможные действующие разрешения и согласования "сильно затрудняют" передвижение войск и боевой техники между странами", - говорит Юри Луйк.

В числе других рассматриваемых на уровне ЕС мер - большая совместная вовлеченность в меры по предотвращению конфликтов в Европе, так же, как это уже делается в Ираке.

"У ЕС имеются для этого все возможности, в отличие от НАТО, который силен с точки зрения военной, но не располагает гражданскими институтами", - заявил один из принимавших участие в таллинской встрече дипломатов.

Некоторые государства Балтии и сами укрепляют свои вооруженные силы и усиливают сотрудничество с соседними северными странами в приобретении вооружений, которые им самим не по средствам.

Так, в частности, Эстония в этом году объявила о планах совместного с Финляндией приобретения артиллерийских систем.

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Обязательный военный призыв как ступенька в карьерной лестнице

Продолжая тему сплоченности и боеготовности стран НАТО перед лицом российской угрозы, Financial Times публикует статью старшего научного сотрудника американского аналитического центра Atlantic Council Элизабет Броу.

Автор, специализирующийся на военном сотрудничестве стран Северной Европы и Балтии в рамках НАТО, посвящает свой материал преимуществам службы в армии по призыву, возобновление которой в странах Северной Европы выгодно не только армии, но и экономике в целом.

В понедельник, напоминает Броу, в Швеции начинаются крупнейшие за 23 года военные учения, которые проводятся в связи с растущей военной угрозой со стороны России.

А уже в следующем месяце начнется проверка 4 тысяч 18-летних молодых людей и девушек, которым в следующем году предстоит быть призванными на срочную военную службу.

Срочная служба в шведской армии была отменена 7 лет назад, но весной этого года при поддержке всех парламентских партий было принято решение обязательный призыв возобновить.

Министр обороны Швеции Питер Хултквист считает, что польза от грядущего возобновления призыва не только в обеспечении армии персоналом, но и в повышении навыков управления в кризисных ситуациях, а также в формировании большей вовлеченности граждан в защиту Швеции.

По мнению автора статьи, граждане тех стран, где обязательная служба в армии действует давно, имеют массу преимуществ. Она цитирует слова Питера Вестербака, финского предпринимателя, создателя игры Angry Birds, который считает, что военная служба в финской армии ему очень помогла, так как он благодаря службе встретился с людьми, которых иначе никогда бы не встретил. Армейская служба, по его мнению, учит работать с людьми из разных слоев общества.

Сегодня около 80 процентов всех молодых финских мужчин проходят срочную военную службу - примерно столько же, сколько и в разгар холодной войны.

А по данным исследования социальных последствий призыва в Израиле профессора социологии Техасского университета Ори Шведа и его коллеги Джона Сибли Батлера, служба в Армии обороны Израиля "культивирует новые навыки (человеческий капитал), новые социальные связи (социальный капитал) и новые социальные нормы и правила поведения (культурный капитал)".

К аналогичным выводам пришел и финский ученый Юкка Мяатта. Он выяснил, что военная служба развивает общие навыки, полезные "в любом секторе, такие как адаптация, управление и социальные навыки".

Автор статьи в FT отмечает, что в Финляндии и Израиле, где воинский призыв сохраняется десятилетиями, навыки бывших призывников высоко ценятся в обществе.

Особенно характерно это для прошедших службу в элитных подразделениях. Элитные дембели используют наработанные дружеские связи в дальнейшем для бизнеса и карьерного роста. Также процветающие в обеих странах стартапы как минимум частично развились в целую отрасль именно благодаря полученным в армии навыкам и налаженным там связям. Так по данным исследований, 90 % работников израильского технологического сектора служили в армии, а полученные ими навыки, пишет FT, так ценны, что за ними охотятся гиганты Силиконовой долины.

По мнению автора статьи, другие страны должны взять на вооружение пример Израиля, Финляндии и других стран, которые сохраняют или возвращают обязательную воинскую обязанность. По данным Элизабет Броу, резюме прошедших службу в армии Норвегии девушек (призыв начался в прошлом году) теперь выглядит куда более впечатляюще. Как и у молодых мужчин в Литве, где призыв возобновился после семилетнего перерыва два года назад.

Общество, признает профессор Швед, должно признать, что навыки, полученные на военной службе, вполне переносимы и нужны в мирной жизни. В некоторых странах к призыву относятся как к повинности, отмечает социолог, а в Израиле этот опыт ценится.

"Конечно, некоторые 19-летние видят в военной службе повинность, - говорится в заключение статьи в FT. - Но что, если она поможет им сделать карьеру? Вооруженные силы выиграют от воодушевленных призывников, как и экономика".

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Политтехнолог Берни Сандерса перешел на московский муниципальный уровень

Times обращается к теме муниципальных выборов в Москве и рассказывает о Виталии Шклярове, 41-летнем политконсультанте, приехавшем в Москву из США помогать движению "Объединенные демократы" во главе с экс-депутатом Госдумы Дмитрием Гудковым провести в местные советы максимально возможное количество депутатов.

До того, как заняться муниципальными выборами в Москве Шкляров, как пишет газета, работал в избирательных штабах Барака Обамы в 2012 году и Берни Сандерса в 2016.

Шкляров называет примененную им технологию "политический Убер", по аналогии с сервисом заказа такси, поскольку успех кампании независимых кандидатов базировался на синхронизированных действиях в социальных сетях прежде всего.

Шкляров надеется, что проект "Объединенных демократов" вдохнет энергию в оппозиционную политику, пишет Times.

Обзор подготовила Анна Белевская, bbcrussian.com

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