СМИ России: Навальный пообещал президентским выборам всероссийский бойкот

В обзоре российских газет:

"Независимая газета": "логично, но не осуществимо"

Оппозиционер Алексей Навальный пообещал устроить президентским выборам всеобщий бойкот в случае, если его к выборам не допустят.

Об этом, как рассказывает "Независимая газета", он заявил, обращаясь к координаторам своих региональных штабов. Навальный отметил, что нужно обработать общественное мнение таким образом, чтобы люди сами выступили за регистрацию Навального на выборах.

По словам Навального, о его кампании знает 60% россиян.

Как пояснил "НГ" глава Политической экспертной группы Константин Калачев, цифры, названные Навальным, о 60-процентной известности выглядят слишком оптимистичными: "Я видел ряд региональных исследований, там были другие данные. Но все-таки узнаваемость Навального в регионах растет", - приводит его слова газета.

Стратегию бойкота Калачев назвал ожидаемой, но и власти ее ожидаемо не боятся.

Расширять дальше некуда, да и узнаваемость вовсе не означает поддержку. У них отношение такое: есть Навальный - хорошо, нет его - и ладно "Независимая газета"

Первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин заявил "НГ", что цифры поддержки выглядят внушительно.

Но даже если Навальный и оповестил о своей кампании 60% граждан, то, во-первых, вряд ли получится их всех мобилизовать, а во-вторых, оставшиеся 40% либо вообще не интересуются политикой, либо поддерживают только Путина.

"Расширять дальше некуда, да и узнаваемость вовсе не означает поддержку. Даже если эти 60% поддержат его выдвижение в президенты, то большинство из них никаких усилий для этого предпринимать не готовы, у них отношение такое: есть Навальный - хорошо, нет его - и ладно", - подчеркнул он.

Победе кандидатов власти низкая явка не помешала "Ведомости"

Объявленный план Навального заставить власть общественным давлением зарегистрировать его на выборах Макаркин назвал "логичным, но неосуществимым".

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"Ведомости", "Коммерсант" и "НГ": "засушенная" явка

В России подводят итоги единого дня голосования. В воскресенье были избраны главы 16 губернаторов, 6 региональных парламентов и большое количество муниципальных органов. СМИ, которые пишут на эту тему отмечают, что в целом интереса у избирателей кампания не получила. И почти везде победила партия власти.

"Главным результатом прошедших выборов стала рекордно низкая активность избирателей, - пишет в статье на эту тему газета "Ведомости". - Но победе кандидатов власти это не помешало".

"Независимая газета" отмечает, что, хотя в некоторых субъектах активность оказалась и не столь низкой, но они представляют собой скорее исключение из правила.

"Засушенная" до такой степени явка может сослужить плохую службу на предстоящих президентских выборах, - не исключает "НГ". - Если там тоже не окажется никакой интриги, то на них избирателей придет меньше, чем положено по традиции, а именно - 65-70%".

Правительство хочет узаконить еще одну "запятую", из-за которой при необходимости можно будет отказать в проведении митинга "Коммерсант"

Впрочем, издание отмечает, что это не отнимет у победителя формальной легитимности, но серьезно ударит по ее моральной составляющей.

Победа большинства кандидатов-единороссов оказалась неизбежной из-за отсутствия сильных конкурентов от оппозиции, пишет газета "Коммерсант" в статье на эту же тему.

Впрочем, газета добавляет, что теперь губернаторам, победившим с разгромным счетом, предстоит доказать свой авторитет на территории, добившись таких же результатов в 2018 году для основного кандидата в президенты.

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"Коммерсант": вопросы протестующих

Организаторы митингов должны называть властям не только цели, ради которых они выводят людей на улицу, но и "вопросы, являющиеся причинами проведения" митинга.

Такой законопроект внесло в Госдуму правительство, рассчитывая с его помощью усовершенствовать механизм реализации россиянами конституционного права на свободу собраний.

"От свободы собраний и так почти ничего не осталось", - прокомментировал газете "Коммерсант" зампред ЦК КПРФ Владимир Кашин, возглавляющий штаб протестных действий партии.

Он не видит смысла в этом законопроекте, потому что заявки подаются не позже, чем за 10 дней до проведения акций.

Москва теряет сакральный статус и вызывавшие раздражение провинции черты спецраспределителя, благами которого пользовались только москвичи "Ведомости"

"Правительство хочет узаконить еще одну "запятую", из-за которой при необходимости можно будет отказать в проведении митинга", - считает коммунист.

Зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов считает, что если правительство озаботилось тем, чтобы органы власти реагировали на вопросы митингующих, то поправки нужно вносить в совершенно другой закон - "О порядке рассмотрения обращения граждан".

И реагировать на резолюции митингов так же, как и на обращения граждан. Но тогда, считает Нилов, правительство утонет в резолюциях.

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"Ведомости": просто большой город

Российские социологи исследовали отношение россиян к Москве и условия жизни в ней. Сделано это было накануне Дня города.

Как рассказывает газета "Ведомости", Москва вызывает все меньше эмоций у остальной России. Она отчасти потеряла ореол города, где концентрируются пороки и добродетели.

При этом, отмечают "Ведомости", ненавидят Москву за то же, что и любят: плюсы Москвы в том, что здесь можно заработать и сделать карьеру, минусы - в том, что заработавшие и сделавшие слишком зажиточно живут.

Между тем, отмечает издание, мобильность россиян выросла: все больше людей работают в столичной агломерации постоянно или вахтовым методом, доля тех, кто недавно посещал Москву, выросла, по данным фонда "Общественное мнение", с 22% в 2004 году до 28% в 2017 году.

Кроме того, москвичей становится все больше, в 2004-2017 гг. число жителей Москвы и области выросло на 15%, с 17,2 млн до 19,8 млн человек, доля в населении страны - с 12 до 13,5%.

Несмотря на сохраняющуюся разницу в доходах, сегодня, в отличие от советских времен, жители провинции могут приобрести необходимые и статусные товары у себя дома, отмечает завотделом ФОМа Григорий Кертман.

"Москва теряет сакральный статус и вызывавшие раздражение провинции черты спецраспределителя, благами которого пользовались только москвичи", - считает газета.

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Glencore и катарский фонд QIA недолго были крупными акционерами "Роснефти", пишет на первой полосе газета "Ведомости". Большую часть их пакета - 14,16% - покупает китайская China Energy за 7,5 млрд евро.

"Независимая газета" не исключает, что геополитическое соперничество России и США на Ближнем Востоке может перерасти в военный конфликт.

Портал РБК публикует онлайн-трансляцию подсчета результатов единого дня голосования.

Обзор подготовил Олег Савин, служба Мониторинга Би-би-си

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