Нежданный овердрафт: на что жалуются владельцы карт Сбербанка

Правообладатель иллюстрации Peter Kovalev/TASS Image caption Некоторые клиенты Сбербанка заявили, что с их дебетовых карт списываются деньги за овердрафт

Несколько клиентов Сбербанка заявили, что банк снимает с их дебетовых карт средства за овердрафт (перерасход средств). В банке утверждают, что никаких изменений в обслуживании карт не вводилось.

Клиенты госбанка жалуются, что их дебетовые карты теперь отображаются в мобильном приложении как овердрафтные, то есть допускающие перерасход средств за плату.

Русская служба Би-би-си разбиралась в ситуации.

Что такое карта с овердрафтом

Как правило, дебетовые карты допускают снятие только собственных средств. Такие карты используются как зарплатные, на них перечисляются пенсии и стипендии. Если деньги кончились, карта не сработает ни в магазине, ни в банкомате.

Отличие карты с овердрафтом состоит в том, что она допускает перерасход средств, то есть это своего рода мини-кредит у банка на короткий срок - "до зарплаты".

Комиссия за пользование таким кредитом может составлять в среднем 0,1-1,4% в день, говорит ведущий эксперт по банковским продуктам Banki.ru Екатерина Марцукова.

"Если перевести это в годовой процент получится 36,5%-511% годовых", - подсчитала она.

Что говорят клиенты Сбербанка

11 сентября пользователи социальных сетей начали делиться информацией о том, что дебетовые карты Сбербанка могут допускать перерасход средств и с них взимается плата за пользование овердрафтом.

Многие клиенты обнаружили, что их карты в мобильном приложении начали отображаться как офердрафтные, хотя они были дебетовыми.

В банке подтвердили, что часть дебетовых карт отображаются как овердрафтные, причем давно. "Это техническая необходимость для корректной работы с платежами и переводами", - сообщила пресс-служба финорганизации.

В Сбербанке уверяют, что карты при этом остаются дебетовыми и списание платы за овердрафт по ним невозможно.

"Чтобы не путать наших клиентов, мы заменим описание в "Сбербанк Онлайн" до конца сентября - все дебетовые карты будут отображаться как дебетовые", - говорится в сообщении банка.

Можно ли потратить больше?

Есть такое понятие как техническая задолженность (неразрешенный овердрафт, технический овердрафт, теховер). Она может образовываться в двух случаях.

Во-первых, технический овердрафт иногда происходит при оплате в валюте, когда от даты операции до ее подтверждения проходит несколько дней, за которые курс может измениться.

"С карты спишется более крупная сумма в рублях, чем сумма, указанная в смс-сообщении, полученном в момент совершения покупки, - уточняет пресс-служба Сбербанка. - Если при этом на карте низкий остаток, баланс может оказаться отрицательным. В этом случае просто пополните карту и продолжайте совершать покупки".

Во-вторых, техническая задолженность может появиться при пополнении карты Сбербанка с карты другого банка, если средства с карты Сбербанка были сняты сразу же после пополнения.

"Как вы знаете, перевод с карты на карту происходит почти мгновенно, и после подтверждения операции средства сразу становятся доступны для использования, - сообщает пресс-служба банка. - Однако расчеты между банками занимают несколько дней, и поэтому, если снять все переведенные деньги, возможно возникновение технической задолженности до момента фактического осуществления перевода из стороннего банка".

В Сбербанке уверяют, что не берут процент за технический овердрафт. В ответе службы поддержки сотруднику Би-би-си говорится об обратном.

Image caption Копия ответа службы поддержки Сбербанка сотруднику Би-би-си

У корреспондента Би-би-си дважды происходило списание средств за технический овердрафт по второму сценарию - при пополнении карты Сбербанка с карты другого банка и последующего снятия всех переведенных средств.

В обоих случаях сумма перевода составляла 20 тыс. рублей. Плата за овердрафт в первом случае составила 43,78 рубля, а во втором - 37,52 рубля. После обращения в службу поддержки банк вернул деньги и извинился.

При этом в ответе службы поддержки сообщалось, что банк выдал "неразрешенный овердрафт" и за пользование этими средствами был списан процент. "За использование овердрафта предусмотрено начисление 40% годовых", - говорилось в сообщении службы поддержки.

Там же указывалось, что исключить повторение такой ситуации не представляется возможным: "Для предупреждения возникновения овердрафта в будущем необходимо учитывать период обработки зачислений денежных средств на счет вашей банковской карты при совершении расходных операций по карте".