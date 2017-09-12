СМИ России: оппозиция дала бой "Единой России"

В обзоре российских газет:

"Ведомости", "Коммерсант" и "НГ": ничья в пользу "Единой России"

Центральные газеты подводят итоги муниципальных выборов в Москве.

"Оппозиции удалось дать бой "Единой России" в отдельно взятых районах Москвы", - пишет газета "Коммерсант".

"Ведомости" считают, что для власти и оппозиции выборы закончились ничьей.

"И те, и другие могут праздновать победу, - считает газета, - хотя на деле итоги кампании фиксируют статус-кво - раскол столицы на два лагеря с сохранением обеих сторон в границах своих идейных гетто".

Оппозиция, считают "Ведомости", имеет поводы для радости, так как оправдались надежды на ненулевую возможность победы даже при отсутствии громкой повестки, низкой явке и неудачном дне голосования.

В результате в Москве впервые за последние 10 лет появились районы, где в муниципальных собраниях нет ни одного кандидата от власти или же где их абсолютное меньшинство.

Психологически это не может не радовать победителей и их избирателей, пишет газета, но технологически такое доминирование не имеет принципиального значения.

И те, и другие могут праздновать победу, хотя на деле итоги кампании фиксируют статус-кво - раскол столицы на два лагеря с сохранением обеих сторон в границах своих идейных гетто. "Ведомости"

Безусловная удача столичной оппозиции в отдельных районах недостаточна для преодоления их кандидатом муниципального фильтра на выборах мэра Москвы, даже если подписи будут сообща собирать депутаты от КПРФ, ЛДПР и "Яблока" при поддержке самовыдвиженцев, считает газета.

А ведь именно эту стратегическую цель ставила перед собой оппозиция в борьбе за места в местных органах власти. Партия власти сохранила за собой блокирующий пакет, как пишут "Ведомости", более чем в 50 районах Москвы, где 100 процентов депутатов состоят в "Единой России".

А это значит, продолжает "Независимая газета" в статье на эту же тему, что партия власти по-прежнему держит муниципальный фильтр под контролем.

Если для мэрии Москвы результаты удовлетворительные, то для президентских выборов они чреваты проблемами, заметил в беседе с "НГ" глава Политической экспертной группы Константин Калачев: раз провластный электорат не пришел на муниципальные выборы, то он может проигнорировать и мартовскую кампанию.

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"Ведомости": "Судебный спор о кретинизме"

Необычную открытость суда над бывшим министром экономического развития Алексеем Улюкаевым, обвиняемом в получении взятки в 2 миллиона долларов, эксперты связывают с конфликтом российских элит, пишет в свежем номере газета "Ведомости".

В понедельник Улюкаев прокомментировал слова главного исполнительного директора "Роснефти" Игоря Сечина о "профессиональном кретинизме" прокуроров, огласивших в суде стенограмму их разговора.

"На зеркало неча пенять, коли рожа крива", - ответил Улюкаев эпиграфом к гоголевскому "Ревизору" на вопрос журналистов, не кажется ли ему, что у Сечина сдают нервы.

Действительно, соглашается газета, Сечин резко отреагировал на то, что сделанные в ходе оперативного эксперимента с его участием аудиозаписи были преданы гласности.

Политолог Евгений Минченко считает, что отчасти это можно объяснить тем, что публичность процесса для Сечина, в принципе, некомфортна, поскольку Сечин редко дает интервью и не любит привлекать к себе внимание.

Но и решение огласить стенограмму не может быть самодеятельностью прокуроров, уверен эксперт: понятно, что такие решения согласуются на самом верху. Минченко склонен видеть за происходящим действия элитных групп, которые считают экспансию Сечина чрезмерной и опасной для системы.

Упоминаются 10-20 персон, в числе которых немало конфликтогенных, а также ряд старожилов РБК

И реакция пресс-секретаря "Роснефти" Михаила Леонтьева на этот доклад также была довольно нервной, напоминает политолог Николай Петров.

Вряд ли процесс по делу Улюкаева шел бы так открыто, если бы на это не было молчаливого согласия главы государства, рассуждает он: такое решение явно принималось даже не на уровне генпрокурора Юрия Чайки, чей вес несопоставим с сечинским.

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РБК: осенние отставки и новое поколение управленческой элиты

В администрации президента считают, что итоги выборов 10 сентября, на которых победили все новые главы регионов, - это поддержка курса на изменение губернаторского корпуса и формирование нового поколения управленцев, рассказал газете РБК источник, близкий к Кремлю.

Газета считает, что сделав ставку на новых людей, прошедших сложную систему тестирования, президент дал сигнал, что начал формировать новое поколение управленческой элиты.

Поэтому, пишет РБК со ссылкой на свои источники в Кремле, омоложение и обновление губернаторского корпуса продолжится: этой осенью ожидается замена порядка десяти глав регионов.

Логично, если обновление губернаторского корпуса с учетом успешного опыта прошедших выборов продолжится, соглашается федеральный чиновник в беседе с РБК. Отставок запланировано много, сказал газете другой федеральный чиновник.

Если отставки глав регионов произойдут, то они должны будут "продемонстрировать очевидный процесс обновления власти и формирования новой команды Владимира Путина" перед президентскими выборами, считает экс-замначальника управления внутренней политики президента Алексей Чеснаков.

"Обсуждаемые в кулуарах лонг-листы губернаторов на выбывание в целом носят ожидаемый характер, - рассказал РБК президент Фонда петербургской политики Михаил Виноградов. - Упоминаются 10-20 персон, в числе которых немало конфликтогенных, а также ряд старожилов".

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"Независимая Газета": жизнь в кредит

"Независимая газета" пишет о росте количества банкротов в России.

Число россиян с долгом более полумиллиона рублей за последние два года выросло на 80 тысяч и достигло 660 тысяч человек. А более семи миллионов россиян не платят по меньшим кредитам три месяца и больше. Такие данные приводит Объединенное кредитное бюро.

Ситуация в экономике практически не улучшается, и должников-банкротов меньше не становится, считает финансовый омбудсмен Павел Медведев.

При этом легкомыленных новых должников-банкротов с началом кризиса становится все меньше. И люди попадают в долговую петлю не из-за новых гаджетов, а по более серьезным обстоятельствам.

"Я знаю о семье пенсионеров, где муж и жена получают пенсии примерно по 8 тыс. руб., а для отопления дома зимой требуется 7 тыс. У этой семьи был выбор - замерзнуть зимой или взять кредит, который они наверняка не смогут выплатить. Пенсионеры выбрали второй вариант", - рассказывает Медведев.

Примечательно, пишет "Независимая", что некоторое снижение ставок кредитов по ипотеке практически не помогает гражданам снизить налоговое бремя.

Многие крупные банки в ответ на тенденцию снижения кредитных ставок реализуют политику увеличения накруток, основную часть которой составляют страховые платежи. В результате, несмотря на номинальное снижение кредитных ставок, реальная стоимость денег не снижается, а увеличивается, констатирует "НГ".

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В статье "Яблоко" недалеко упало" газета РБК размышляет о том, к чему приведет успех оппозиции на выборах в Москве.

Обзор подготовил Олег Савин, служба Мониторинга Би-би-си

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