Пресса Британии: Трамп и Путин могут уничтожить друг друга

В обзоре британских газет:

Перезагрузка российско-американских отношений возможна лишь с уходом и Трампа, и Путина

Financial Times публикует статью своего главного обозревателя по международным вопросам Гидеона Рахмана под красноречивым заголовком "Дональд Трамп и Владимир Путин могут уничтожить друг друга". По мнению издания, "поддержка американского президента может выйти Кремлю боком".

Если Путин и в самом деле помог Трампу попасть в Белый дом, то это, безусловно, большой успех российских спецслужб, пишет FT.

Однако в долгосрочной перспективе этот впечатляющий гол может оказаться голом в собственные ворота.

Операция, ставившая своей целью снизить давление на Путина путем установки в Белом доме дружественного ему лица, привела вместо этого к усилению антироссийских санкций и опасному повышению давления на Путина внутри самой России.

Что же до Трампа, то вменяемые ему в вину связи с Россией могли на самом деле способствовать его победе на выборах - ценой риска и вовсе уничтожить его президентство, говорится далее в статье.

Будет странной иронией судьбы исход этой ситуации, при которой она, в конечном счете, приведет к концу политической карьеры обоих президентов. Конечно же, и российское правительство, и закоренелые сторонники Трампа по-прежнему отвергают даже саму возможность такого сговора. Американские спецслужбы, однако, твердо уверены во вмешательстве России в президентские выборы.

В течение всей кампании Трамп высказывался в адрес Кремля с откровенной симпатией. Руководствовался он при этом идеологией, инвестициями или же каким-то постыдным для него тайным знанием Кремля, нам пока неизвестно. Однако его связи с Россией породили целую череду событий, которые в конечном счете могут привести к его отставке.

Безжалостный прогресс расследования комиссии Мюллера может привести к целой череде обвинений и отставок. В долгосрочной перспективе оно может привести и к импичменту Трампа, полагает издание.

Что же касается Путина, то опасность срыва всей его игры стала очевидной еще в тот момент, когда Трамп был вынужден уволить генерала Майкла Флинна, своего первого советника по национальной безопасности, за сокрытие им контактов с представителями Москвы.

С этого момента любая поддержка Трампом России в направлении смягчения санкций стала политически невозможной, отмечает FT.

Наоборот, ответной реакцией на вмешательство России в американские выборы стало еще большее ужесточение санкций наряду с принятием потерявшим доверие к президенту конгрессом закона, лишающего Трампа возможности в одностороннем порядке эти санкции отменить.

Ужесточение политики республиканского конгресса по отношению к России стало суррогатом ужесточения его политики по отношению к Трампу.

Вместо улучшения российско-американских отношений при Трампе они оказались на самой нижней точке со времен разгара холодной войны.

Понимая, что снять санкции трамповская администрация не сможет, Кремль пошел на массовое изгнание американских дипломатов в ответ на высылку российских, произведенную еще администрацией Обамы. Перспектива поставки американского оружия Украине стала намного реальнее.

Сейчас Россия готовится к крупным военным учениям на востоке Европы, которые еще больше усилят опасения США.

Ирония для Путина состоит в том, что позволь он событиям развиваться своим ходом, антироссийские санкции могли бы быть смягчены естественным путем - даже в случае прихода в Белый дом Хиллари Клинтон.

Она уже однажды в бытность госсекретарем совершила попытку провести "перезагрузку" отношений с Россией, могла бы совершить и вторую. В Европе к этому времени многие тоже уже устали от антироссийских санкций.

С публикацией доклада Мюллера можно ожидать очередного всплеска антироссийской риторики в Америке.

Самая большая угроза направлена непосредственно на самого Трампа. Однако расследование Мюллера косвенным образом грозит и Путину. В марте ему предстоят президентские выборы, и, хотя мало кто ожидает его поражения, пропутинская эйфория последних лет явно идет на спад.

И главное, самые могущественные игроки российской экономики теперь понимают, что света в конце санкционного тоннеля не видно. Наоборот, ситуация может только ухудшиться.

"Для отмены санкций должны произойти радикальные перемены. Этими переменами может быть смещение Путина из Кремля, - говорится в заключение статьи. - И в самом деле, реальная перезагрузка российско-американских отношений возможна лишь с уходом и Трампа, и Путина".

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Россия и Китай не дали заморозить личные активы Ким Чен Ына

"Китай и Россия вынуждают США смягчить санкции против Северной Кореи", - пишет Times.

В понедельник вечером Совет Безопасности ООН ввел новые санкции против Северной Кореи, однако на этот раз США не удалось убедить Китай и Россию поддержать меры, которые включали бы и замораживание личных активов Ким Чен Ына, отмечает издание.

За введение санкций проголосовали все 15 членов Совбеза, но лишь после того, как США сняли требование о полном нефтяном эмбарго против Пхеньяна, опасаясь вето со стороны Москвы или Пекина.

Резолюция предусматривает запрет на продажу Северу природного газа и ограничение импорта нефти на нынешнем уровне.

Она также запрещает экспорт текстильных изделий и выдачу разрешений на работу гражданам Северной Кореи - два важнейших источника твердой валюты для самой изолированной в мире экономики. Это уже девятая резолюция о санкциях, единодушно принятая Советом Безопасности с 2006 года.

Однако предложенная администрацией Трампа мера по принудительному досмотру всех прибывающих в северокорейские порты кораблей была отклонена, что только усилило сомнения в возможности соблюдения санкций.

Прошлые подобные карательные меры нисколько не повлияли на сокращение Пхеньяном программ по испытанию ядерного и ракетного оружия, напоминает газета.

Вынужденный отказ от более жестких мер - поражение и для президента Трампа, и для решительно настроенного посла США в ООН Никки Хейли, пишет Times.

Введение новых санкций стало для Хейли приоритетом после утверждения КНДР о проведении в сентябре испытания водородной бомбы, годной для установки на межконтинентальной ракете.

Еще до голосования Северная Корея пообещала ответить на блокаду нефтяного импорта угрозой причинить США "самые серьезные боль и страдания, которые они когда-либо испытывали в своей истории".

"США разоблачили свою природу кровожадного зверя, одержимого идеей повернуть вспять развитие [Северной Кореи]. Ни при каком развитии ситуации мы не станем ждать и не позволим США нас уничтожить", - говорится в заявлении северокорейского правительства.

Россия и Китай призывают к переговорам между США и Северной Кореей при условии замораживания Пхеньяном разработки ядерного и ракетного вооружения и прекращения Вашингтоном военных учений на территории Южной Кореи.

Китай выступает против любых санкций, которые могут привести к краху режима в Северной Корее.

Американские официальные лица повторяют, что дипломатия остается для них приоритетным выбором, но в то же время не исключают и военного решения конфликта. На минувших выходных глава НАТО Йенс Столтенберг назвал "безрассудное поведение" Северной Кореи глобальной угрозой.

В заявлении северокорейского МИДа говорится: "В том случае, если США, в конечном счете, добьются принятия незаконной и необоснованной резолюции об ужесточении санкций, КНДР в обязательном порядке заставит США заплатить за этот шаг свою цену".

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Ностальгия - это всеобщее заблуждение

Тема растущей популярности лидера лейбористов Джереми Корбина и его идей среди британской молодежи не сходит со страниц прессы уже несколько месяцев.

Политики из другого лагеря, как и немолодые резонеры, пытаются разобраться в природе неожиданного интереса молодежи к радикальному социализму и найти способ их "распропагандировать".

Постоянный колумнист Daily Telegraph историк Тим Стэнли предлагает тори, как это ни покажется на первый взгляд странным, воспользоваться уроками Михаила Горбачева.

Когда-то много лет назад, пишет автор, были времена, когда старики ностальгировали, а молодежь с оптимизмом смотрела в будущее. Теперь все наоборот. По данным соцопросов, британцы считают, что жизнь ухудшается, а треть молодежи хотела бы жить в эпоху, когда их родители были детьми.

Такое мировосприятие, на взгляд Стэнли, и является корнем проблемы Терезы Мэй.

Лейбористы снова в моде отчасти потому, что многие люди забыли, как расти под красным флагом. Но тори не должны пытаться привлечь таких людей, дав им немного социализма. Вместо этого они должны убедить их в достоинствах капитализма.

Стэнли напоминает, что "благословенные семидесятые", о которых многие говорят с ностальгией и в Британии, и в России, - это синдром ложной памяти. И в Британии не было того благоденствия 1970-х, закончившегося якобы с приходом Тэтчер. И уж тем более не были эти годы, стоящими ностальгии в СССР.

Тэтчер выиграла парламентские выборы в 1979 году, потому что профсоюзы, безработица и инфляция вышли из-под контроля, напоминает историк, а процентная ставка по ипотечным кредитам в 14% препятствовала покупке жилья.

И страшилки левых о сходящем с ума мире в 2017 году, болтающемся между Трампом и Ким Чен Ыном, это тоже мы проходили, пишет Стэнли. В те самые 1970-е ядерное противостояние было настолько жестким, что его даже называли безумным. И между прочим одним из игроков этой опасной ядерной игры был Советский Союз, который как раз строил социализм.

Именно СССР и разрушил, правда, не имея прямой цели, Михаил Горбачев своими демократическими реформами, приведшими к болезненному и унизительному для гордой сверхдержавы переходному периоду. Сам Горбачев считал, что социализм еще может быть спасен, а потому из его неудач сегодня можно извлечь некоторые полезные уроки.

Один из них: не обвиняйте людей в недостатках системы. Причина, по которой в Советском Союзе так остро стояла проблема алкоголизма, по мнению Стэнли, заключалась в том, что людям не за чем было оставаться трезвыми: система, где не было ни свободы самовыражения, ни возможности улучшить материальное положение, провоцировала отчуждение и депрессию.

Сейчас в британском обществе бьют тревогу из-за проблем наркомании, плохого психического здоровья, ожирения, отказа людей экономить деньги и делать накопления и т.д. Искушение, как это было и у руководства СССР, заключается в том, чтобы регулировать людей, чтобы они чувствовали себя лучше или вели себя лучше.

Не нужно этого делать, считает автор статьи. Добейтесь роста экономики, постройте дома и эффективные больницы, улучшите школы - а в остальном оставьте человека в покое.

"Наше правительство пытается вывозить мусор с улиц раз в две недели. Каким образом это исцелит нашу экзистенциальную тоску, я не знаю".

Опыт Советского Союза, продолжает свои наблюдения историк, также должен показать опасность уничтожения духа свободного предпринимательства.

И это действительно дух. Автор статьи цитирует только что вышедшую в Британии биографию Михаила Горбачева, написанную известным американским историком Уильямом Таубманом, где объясняется, почему Горбачев не взял на вооружение опыт китайских экономических реформ в сельском хозяйстве.

Таубман пишет в своей книге, что одно из объяснений робости Горбачева состоит в том, что, хотя китайцы с самого начала 1950-х годов давили свое сельское хозяйство, Россия начинала разрушение частного сельского хозяйства намного раньше, в 1920-е годы, и у правительства Горбачева были серьезные и обоснованные опасения, что русские крестьяне просто забыли, как заниматься фермерством для прибыли.

Да, можно разучиться работать на себя, разучиться работать на собственный капитал и даже разучиться пробовать добиться благосостояния, пишет Стэнли в заключение статьи.

Поэтому-то разочарование британской молодежи в капитализме вызывает такое беспокойство.

"Я искренне верю, что большинство из нынешних молодых людей, когда вырастет, поймет ценность капиталистической системы, которую их родители предпочли социализму, и от которой, в конечном счете, выиграла и Восточная Европа, потому что именно капитализм свалил "советизм", - пишет автор статьи. - Но задача тори сейчас не только правильно управлять экономикой, но и объяснить людям, как эта экономика работает.

Объяснить, что капитализм, да, может означать жадность и эксплуатацию, но в то же время именно капиталистическая этика сделала мир лучше. Право собственности, благоразумие, доверие, уверенность в себе и инновации помогли справиться с голодом и победить болезни.

И если Британия собирается преодолеть свои нынешние проблемы, то это можно сделать, лишь возрождая те капиталистические добродетели, которые прошли проверку на дорогах истории".

Обзор подготовила Анна Белевская, bbcrussian.com

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