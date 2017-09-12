Снимок фламинго стал победителем конкурса на лучшее фото птиц

  • 12 сентября 2017

Самые яркие и необычные снимки, ставшие лауреатами конкурса "Фотограф-орнитолог года", который в этом году был посвящен теме разнообразия в поведении различных видов птиц.

  • Фламинго ALEJANDRO PRIETO ROJAS

    Алехандро Прието Рохас получил главный общий приз фотоконкурса "Фотограф-орнитолог года" за это снимок фламинго, занятых кормежкой птенцов в рыбачьей деревне Рио-Лагартос в Мексике.

  • усатая синица зимой Markus Varesvuo

    Фотографии Маркуса Варесвуо заслужили приза "Лучший портфолио". На снимке - усатая синица, освещенная зимним солнцем.

  • лица и чайки gabor kapus

    "Мы снимали чаек в карьере в Эссексе, и камера была установлена на земле прямо перед сетью, - рассказывает автор Габор Капус. - Я хотел запечатлеть тот момент, когда срабатывает пороховой заряд и сеть выбрасывается вверх. И тут перед объективом камеры появилась лиса, которая спугнула всех птиц, но снимок вышел отличным".

  • андский кондор Ben Hall

    Бен Холл был отмечен за этот снимок андского кондора над горными пиками в заповеднике Торрес-дель-Пане в Чили.

  • красный коршун JAMIE HALL

    "Пытаться получить новые фотографии красных коршунов - дело непростое, - рассказывает Джеми Холл. - Этот снимок был сделан после того, как я разместил камеру на земле рядом с мертвым червяком. Когда появился коршун, я сделал снимок с расстояния в 40 метров с помощью дистанционного пульта. Коршун был снят в полете в момент, когда он готовился к приземлению".

  • Журавли Piotr Chara

    В заводях реки Одра на западе Польше Петр Чара сделал этот впечатляющий снимок стаи журавлей, занятых поисками корма.

  • австралийский пеликан Bret Charman

    Брет Чарман поймал в объектив австралийского пеликана на берегу болотца в мангровых зарослях в тот момент, когда тот готовился к посадке. "Мне пришлось быстро менять установки камеры, так как я знал, что мне нужно поймать в кадр - четкое изображение птицы на фоне воды. К этому моменту пеликан уже коснулся воды, но еще не сложил крылья. К счастью, мне удалось поймать этот момент".

  • Две лысухи Andrew Parkinson

    В Дербишире Эндрю Паркинсон сумел запечатлеть двух лысух, вступивших в схватку.

  • утка-гага Pal Hermansen

    В бухте Тронделаг в Норвегии Пал Хермансен сфотографировал утку-гагу, плывущую по воде фьорда.

  • дятел kelvin dao

    В Сингапуре Келвин Дао поймал в объектив дятла, прихорашивающегося перед автомобильным зеркалом.

  • вьюрки Weber Marc

    Уэбер Марк запечатлел вьюрков, возвращающихся к гнездовьям. "Это было невероятное зрелище. Я снимал с длинной выдержкой, чтобы поймать эффект движения птиц. Свет, пробивающийся сквозь перья крыльев, создает необычный эффект".