От могилы до песни "Битлз": путь "Элинор Ригби" - реальной и вымышленной

Image caption Могильная плита семьи Ригби на кладбище при церкви Св. Петра в ливерпульском районе Вултон

На ливерпульском кладбище лежит могильная плита с именем Элинор Ригби. Купчая на нее выставлена на этой неделе на торги, где продается прочие связанные с "Битлз" предметы, в частности партитура песни "Eleanor Rigby". Но какова история возникновения этого хита легендарной ливерпульской четверки?

Известно, что Джон Леннон познакомился с Полом Маккартни в 1957 году на церковной ярмарке в Вултоне, а всего в нескольких метрах от них находилась могила посудомойки Элинор Ригби, умершей в 1939 году в возрасте 44 лет.

Спустя девять лет после этой знаменательной встречи Маккартни напишет текст песни, которая станет одной из самых знаменитых битловских композиций.

Ее часто называют плачем о судьбе всех одиноких сердец или даже своего рода зарисовкой жизни послевоенной Британии, поскольку в ней рассказывается о женщине, которая "умерла в церкви и была похоронена вместе со своим именем".

Так и хочется представить себе, как юные Леннон с Маккартни с грустью созерцают эту могильную плиту, представляя себе жизнь Элинор, а позднее сочиняют песню.

Но в действительности мало кто знал о существовании этой могилы вплоть до начала 1980-х, да и сам Маккартни отрицал, что на песню его вдохновил этот надгробный камень.

Это, впрочем, никак не повлияло на то, что купчая на могилу сейчас выставлена на торги по предварительной цене в 4 тыс. фунтов (5300 долларов). Аукцион начался в понедельник и должен завершиться в четверг 14 сентября.

Правообладатель иллюстрации Omega auctions Image caption Купчая на могилу Ригби была найдена родственниками и выставлена на торги на аукционе в городе Уоррингтоне, графство Чешир

По словам автора нескольких книг о "Битлз" Дэвида Бедфорда, странно, что женщина, по-видимому, никак не связанная с песней, вызывает такой интерес.

"Партитура песни - это я бы понял, но могила - это, мне кажется, очень странно, - говорит он. - Я не представляю себе, кто мог бы захотеть купить право собственности на эту могилу, но мне будет интересно посмотреть, кто ее в конце концов купит и за какую цену".

Вместе с тем, Бедфорд полагает, что если действительно эта могильная плита никогда не попадала в поле зрения Маккартни, пусть даже на подсознательном уровне, то это было бы слишком уж большим совпадением.

"Мифология вокруг этой могилы растет год от года", - признает он.

Фактология песни

Написанная в основном Маккартни, "Eleanor Rigby" была выпущена в 1966 году на двойном сингле, где также была записана "Yellow Submarine"

Песня также вошла в альбом "Revolver", а сингл был выпущен в один день с выходом пластинки

Этот сингл продержался на первом месте в британском хит-параде в течение четырех недель

В США песня достигла 11-го места в хит-параде и была номинирована на три "Грэмми"

Песня прошла через разные стадии доработки.

Маккарти рассказывал, что когда он впервые стал над ней работать и сел за фортепиано, то в голове у него крутилось имя "Дейзи Хокинс" (Daisy Hawkins). Потом он заменил имя на "Элинор" в честь актрисы Элинор Брон, которая снималась вместе с битлами в фильме "Help!"

По свидетельству Спенсера Ли, автора книги о "Битлз" "Love Me Do to Love Me Don't", в какой-то момент у героини песни была фамилия "Байгрейвс" ("Bygraves"). Однако позднее Маккартни переменил ее на "Ригби", позаимствовав эту фамилию с вывески магазина оптовых поставщиков спиртного в Бристоле - "Rigby & Evens Ltd, Wine & Spirit Shippers".

"Мне просто понравилась эта фамилия, - сказал он в 1984 году. - Я искал имя, которое бы звучало естественно. "Элинор Ригби" звучало очень естественно".

Image caption Маккартни как-то признал, что надгробье с именем Элинор Ригби могло повлиять на его подсознание

Правообладатель иллюстрации Google Image caption Церковь Св. Петра в Вултоне - место паломничества многих битломанов

В 2008 году на торги было выставлено свидетельство о рождении женщины, похороненной на кладбище при церкви Святого Петра в Вултоне.

В ответ на это Маккартни сказал так: "Элинор Ригби - от начала и до конца выдуманный мной персонаж. Если кто-то хочет потратить деньги, купив документ, чтобы доказать, что этот выдуманный персонаж существует, то я не против".

В то же время Маккартни как-то признал, что это надгробье могло неосознанно повлиять на него. Спенсер Ли уверен, что походы в детстве на это церковное кладбище в Ливерпуле не могло не повлиять на Маккартни.

"Джон Леннон был связан с этой церковью и даже пел там в хоре. Его дядя умер в 1955 году, когда он был еще маленький. Его звали Джордж Тугуд Смит. Джон любил это имя и очень часто приводил своих друзей на кладбище, чтобы его им показать", - рассказывает Ли.

"Вполне возможно, что Маккартни видел могилу Ригби и запечатлел это в своей памяти. Очень может быть, что он просто хранил это имя в голове, но мы этого не знаем наверняка, как и сам Маккартни этого не знает", - говорит биограф "Битлз".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption "Eleanor Rigby" была написана Полом Маккартни (крайний слева), а записана музыкальным продюсером "Битлз" Джорджем Мартином (второй справа)

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Ноты песни с пометкой, сделанной Маккартни, о том, что здесь должны звучать четыре скрипки, два альта и две виолончели

Представитель аукционного дома Omega Auctions Карен Феруэзер согласна с тем, что связь между настоящей Элинор Рибги и песенной - это городской фольклор, не основанный на конкретных фактах.

"Конечно, такое надгробие существует, и [супруги] Ригби действительно жили на улице, которая выходила на улицу, где жил Джон Леннон", - отметила она.

Но какова бы ни была история возникновения этого имени, "Элинор Ригби" остается важной составляющей истории как самой группы, так и связанной с "Битлз" туристической индустрии Ливерпуля.

Эту могилу часто посещают группы туристов, а на Стенли-стрит можно увидеть памятник "Элинор Ригби" - героине песни.

Спенсер Ли называет эту песню совершенством - как в плане мелодии, так и изображения типичной жительницы Ливерпуля того времени.

Правообладатель иллюстрации John Driscoll/Geograph Image caption Памятник героине песни Элинор Ригби на Стенли-стрит в Ливерпуле

"Настоящая Элинор Ригби работала чем-то вроде посудомойки. Всё прекрасно сходится", - говорит он.

По его словам, лучше все охарактеризовал эту песню другой выходец из Ливерпуля - джазовый певец, арт-критик и автор Джордж Мелли, сказав, что "Элинор Ригби" была рождена из битловского жизненного опыта, приобретенного в Ливерпуле: "Ливерпуль всегда присутствовал в их песнях, но именно эта [песня] была о немолодой женщине, каких я помню со времен своего детства и даже позднее: очень уважаемые ливерпульские дамы, живущие на улице с типичными домами - две гостиные внизу, две спальни наверху, - с надраенными ступеньками крылечка и церковью - единственной неизменной вещью в их жизни. Если вы прочтете [слова] "Love Me Do" без музыки, то там не будет особого смысла, но если вы прочтете "Элинор Ригби", то это поэма о некоем человеке, что для популярной песенки было делом неслыханным".