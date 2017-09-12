10 главных этапов развития смартфонов Apple

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption На презентации первого iPhone присутствующие могли на него смотреть, но не трогать

Через 10 лет после презентации самого первого в истории iPhone корпорация Apple представила его юбилейную версию - iPhone X.

Сейчас все привыкли к смартфонам - настолько, что мало кто помнит, насколько революционной была презентация Стива Джобса, когда он продемонстрировал первый iPhone, и какие тогда шли дебаты о том, приживется эта новинка или нет.

Вот 10 ключевых моментов развития iPhone.

1. 2004 год. Начало проекта Purple

Правообладатель иллюстрации Apple Image caption Дизайн iPhone был создан инженерами Apple в августе 2005 года

После успеха сначала iMac, а затем и iPod, Apple начала разрабатывать планшет.

Но в 2004 году состоялась важная беседа бывшего руководителя направления операционных систем iOS Скотта Форсталла с главой Apple Стивом Джобсом.

"Мы оба пользовались тогдашними телефонами, и они нам очень не нравились, - рассказал недавно Форсталл. - Мы посмотрели вокруг - у всех в руках был телефон, и никто из этих людей не выглядел довольным".

"И тут Стив говорит: "А можем ли мы взять за пример нашу работу над планшетом, и уменьшить его, чтобы его можно было просто положить в карман?"

Инженерам Apple удалось создать изначально довольно простое приложение со списком контактов, которое размещалась в углу дисплея прототипа планшета.

"Как только [Стив Джобс] это увидел, он сразу понял: это именно то, что надо, - говорит Форсталл. - Вопросов больше не было. Именно так и должен был работать смартфон".

Как выяснилось позднее, к августу 2005 года инженерам Apple удалось разработать конструктивное решение поставленной перед ними задачи. Проект назывался Purple, и именно на его базе был создан iPhone.

2. Июль 2008 года: выход первых приложений на iOS в AppStore

Правообладатель иллюстрации Erica Sadun Image caption Одно из первых приложений для iPhone, созданное независимым разработчиком

На данный момент создано более двух миллионов приложений для операционной системы iOS, и большинство пользователей имеет на своем смарфоне несколько экранов с подобными приложениями. Но в первое время ими невозможно было заполнить даже первый экран.

Это произошло из-за того, что сторонние разработчики изначально могли производить продукты, которые запускались только в браузере устройства. Стив Джобс считал, что создавать для этого отдельный магазин приложений было бы слишком сложно.

Но, спустя чуть больше года после появления самого первого iPhone, был запущен магазин приложений AppStore. Исторический момент наступил 9 июля, когда Apple запустила несколько собственных аппов в преддверии открытия виртуального магазина.

Среди прочих было приложение под названием Moo, имитировавшее мычание коровы. Его разработала базирующийся в Денвере девелопер Эрика Садун.

"Я из среды джейлбрейкеров [девелоперов, которые вводят изменения в микропрограммы устройства, не предусмотренные производителем], и мы оказали серьезное давление на Apple с тем, чтобы компания открыла свой магазин приложений", - говорит она.

"AppStore полностью изменил работу независимых девелоперов, то, как они могут монетизировать свои изобретения и представить их огромному числу людей, невообразимому раньше, - говорит она. - Началась практически золотая лихорадка, и я не думаю, что что-либо подобное повторится".

3. Сентябрь 2008 года: представление HTC Dream

Правообладатель иллюстрации HTC Image caption Первый смартфон ndroid

Сейчас это звучит почти невероятно, но в свое время глава Google входил в состав совета директоров Apple.

Эрик Шмидт вышел из состава совета директоров Apple лишь в 2009 году, но после выхода первого коммерческого телефона на базе Android всем было понятно, что в компании Джобса он долго не задержится.

У смартфона HTC Dream были функции, которых тогда не было в iPhone - возможность копирования и вставки, функция Street View и мультимедийный мессенджер.

И хотя первые отзывы на новый телефон не превозносили его до небес (некоторые предполагали, что он хорош лишь для "первопроходцев", которые первыми применяют новую технологию), всем было ясен серьезный потенциал более открытой по сравнению с iOS платформы.

Забавно, что HTC Dream имел возможность распознавать мультитач, то есть то, сколько именно пальцев дотрагиваются до экрана, но позднее эта функция была деактивирована. Вероятно, это было сделано из-за того, что патент на технологию принадлежал Apple.

Когда HTC вернула эту функцию в следующую модель 2010 года, Стив Джобс был разъярен.

"Я уничтожу Android, потому что это украденная технология, - сказал он позднее своему биографу Уолтеру Айзаксону. - Я готов начать термоядерную войну из-за этого".

4. Февраль 2010: запуск приложения Siri компанией SRI

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Siri обошлась Аpple в более чем 200 миллионов долларов

Apple регулярно рекламирует своего виртуального помощника Siri, но когда это приложение было запущено, произошло это достаточно скромно. Siri разработал малоизвестный калифорнийский исследовательский институт, частично на деньги Пентагона.

Изначально компания надеялась брать плату с ресторанов каждый раз, когда у них бронировали столик при помощи Siri. Компания также собиралась выпустить версии своего приложения для Android и Blackberry.

Но через два месяца после запуска Siri все изменилось. Насколько известно, Apple купила компанию за более чем 200 миллионов долларов.

Приложение просуществовало в AppStore до октября 2011 года, после чего была выпущена новая версия, которая была сделана специально для iPhone 4S.

5. Июнь 2010 года: первое селфи на iPhone

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption iPhone 4 мог делать снимки с обеих сторон

Когда на рынке появился iPhone 4 с камерой на передней панели, то считалось, что она будет использоваться для видеосвязи, а не для селфи.

Хотя к тому времени слово селфи уже существовало, оно еще не вошло в обиход.

И хотя iPhone 4 не был первым смартфоном с камерами по обе стороны девайса (Sony Ericson сделали это еще в 2003 году), его создатели имеют полное право утверждать, что именно они и создали массовый феномен селфи.

"iPhone сыграл важную роль - этим смартфоном легко пользоваться, а кроме того огромное число тинэйджеров могли себе позволить его купить, и все это совпало со стремительно растущим числом приложений", - говорит Чарльз Артур, автор книги "Цифровые войны".

"Это классический пример непредвиденных последствий. Теперь селфи заменяют собой автографы. "Посмотрите на любое место, где люди сталкиваются со звездами или знаменитостями - они всегда пытаются сделать с ними селфи", - говорит он.

6. Октябрь 2011 года: смерть Стива Джобса

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Стив Джобс придумал и представил первый айфон

Когда 4 октября 2011 года 4S был представлен широкой публике Тимом Куком, а не Стивом Джобсом, его выступление подверглось критике - Би-би-си даже обвинила его в том, что он очень "скучный".

Тогда никто не знал, что Тим Кук, скорее всего, был в курсе того, что его ментор и друг Стив Джобс был при смерти. Джобс скончался на следующий день.

Вполне вероятно, что компания Apple перестала бы существовать, если бы Джобс не вернулся в 1997 году вновь возглавить компанию, в которой он был одним из основателей. Если бы этого не произошло, мы, возможно, никогда бы не увидели iPhone.

А если бы он не остался в Apple после своего возвращения, возможно, инженеры компании разработали бы совсем другой телефон на основе технологии iPod.

После кончины Джобса Apple пока не удалось запустить столь же успешный продукт, как iPhone. Некоторые даже сомневаются, что Apple это когда-либо удастся.

Последний раз Стив Джобс появлялся на публике в июне 2011 года, когда он убеждал муниципальный совет города Купертино в Калифорнии позволить Apple построить новую штаб-квартиру.

Новый iPhone был во вторник представлен именно в этом новом здании, в театре имени Стива Джобса.

7. Апрель 2012 года: Facebook покупает Instagram за миллиард долларов

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Когда Facebook купила Instagram, там работали всего 13 человек

Если кому-то хотелось доказательств, что iPhone привел к серьезным изменениям в экономике, то посмотрите на покупку Instagram.

На момент покупки это приложение существовало всего полтора года. В компании работали всего 13 человек, и вплоть до объявления сделки она работала исключительно на iOS.

В результате инвесторы в Instagram разбогатели, а другим стартапам стало легче привлекать инвесторов.

Тогда многие думали, что Facebook заплатил за Instagram слишком много денег. Но сейчас, когда Instagram привлекает все больше и больше рекламы, и, соответственно, доходов, в то время как остальным СМИ все труднее заинтересовать собой рекламодателей, сделка кажется чрезвычайно выгодной.

Другие компании, которые были созданы благодаря самому существованию iPhone - от Uber до Deliveroo и Airbnb - также привели к кардинальным изменениям в разных секторах экономики.

Согласно одной из оценок, общая стоимость глобальной индустрии мобильных приложений в 2016 году достигала 1,3 триллиона долларов.

8. Июль 2012: Apple покупает AuthenTec

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Сканер отпечатков пальцев позволяет не вводить постоянно совй пароль

Покупка Apple в 2012 году компании AuthenTec, производившей чипы, способные различать отпечатки пальцев, создала серьезную проблему для Samsung.

Южнокорейская компания уже использовала в своих ноутбуках компоненты, производимые этой флоридской компанией, и Samsung уже объявил, что добавляет еще один уровень защиты для своих смартфонов Android.

Безусловно, идея помешать своему главному сопернику была весьма привлекательной для Apple, но главным достижением этой сделки все-таки стало включение сканера отпечатков пальцев в iPhone 5S 2013 года.

Как отметили тогда специалисты, все предыдущие попытки создать подобную систему отличались "ненадежностью и создавали слишком много проблем для пользователя", однако функция Touch ID работала бесперебойно.

Запуск Touch ID также позволил Apple создать систему платежей Apple Pay, а также добавить ее к приложениям, созданным независимыми разработчиками, избавляя тем самым пользователя от необходимости постоянно вводить свой пароль.

Одним из последствий этой технологии стало то, что на дисплее iPhone сохранилась физическая кнопка "Домой". В представленном во вторник iPhone X ее нет. Разблокировать телефон можно будет с помощью функции распознавания лиц Face ID.

9. Август 2013 Стив Балмер объявляет о своем уходе с поста главы Microsoft

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Смартфону Windows Phone так и не удалось догнать iPhone

В 1997 году Microsoft спас Apple, купив часть акций находящейся на грани краха компании за 150 миллионов долларов.

В ответ Apple создала продукт (iPhone), важность которого в Microsoft не сразу поняли, а затем довольно безуспешно пытались с ним конкурировать.

Всем известно, что генеральный директор Microsoft громко смеялся, когда впервые услышал об iPhone.

"Это самый дорогой в мире телефон, и он не понравится бизнесменам, потому что у него нет клавиатуры", - сказал о в 2007 году.

Шесть лет спустя он объявил, что покупает производящее смартфоны отделение Nokia за 5,4 миллиарда евро - в попытке догнать Apple.

Microsoft пришлось списать эту сумму в 2015 году, после того, как Балмер ушел в отставку, а его преемнику пришлось признать, что Windows Phone оказался провальным телефоном.

Ирония состоит в том, что если бы в свое время тот же Балмер не решил продать акции Apple, то сейчас эта доля оценивалась бы в более чем 40 миллиардов долларов, и успех Apple пошел бы Microsoft на руку.

"Как и многие другие, Стив Балмер полностью недооценил значимость iPhone", - говорит Бен Вуд из консалтинговой компании CCS Insight.

10. Июль 2016 года: запуск Pokemon Go

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Игра Pokemon Go была безумно популярна в 2016 году

Популярность Pokemon Go сейчас уже не та. Но игра наглядно продемонстрировала, что приложения дополненной реальности могут пользоваться массовой популярностью.

Впервые AR был применен в 2009 году на iPhone, когда французский разработчик создал приложение, показывающее находящиеся неподалеку от пользователя парижские магазины и прочие достопримечательности.

По-настоящему дополненная реальность раскроется после запуска iOS 11, которая включает в себя ARKit - программное обеспечение для разработчиков, позволяющее объединять графику и окружающий мир.

Некоторые пробные образцы того, на что способно ARKit, выглядели впечатляюще, в особенности версия игры PacMan, позволяющая пользователям ходить по виртуальным лабиринтам.

Сейчас никто не знает, согласятся ли пользователи использовать свои iPhone для приложений дополнительной реальности, или Apple придется также производить специальные шлемы, чтобы пользователи могли играть без использования рук.