Пресса Британии: Путин готовит ловушку для Меркель

В обзоре британских газет:

Ловушка для Меркель

Times публикует статью, рассказывающую как с помощью бывшего немецкого канцлера Герхарда Шредера Путин намеревается поссорить Европу с США.

В немецком языке есть понятие Männerfreundschaft - мужская дружба, пишет издание. Четырежды женившийся и разводившийся Герхард Шредер построил свою политическую и деловую карьеру на связях с такими же мачо, как он сам. Самый верный из таких его друзей - Владимир Путин.

Русский друг отправил на празднование дня рождения Шредера в Ганновер хор бравых донских казаков, помог в усыновлении двух русских сирот и предложил теплое местечко в руководстве газопровода "Северный поток-2" вскоре после того, как бывшего канцлера лишила работы победившая его на выборах Ангела Меркель. Вот это настоящая дружба.

Теперь Шредер готовится занять место в совете директоров "Роснефти", против которой США ввели санкции этим летом. Во главе российского нефтяного гиганта стоит Игорь Сечин, закаленный боец с опытом работы в спецслужбах и ближайший соратник Владимира Путина. Другими словами, Шредер принят в кремлевский двор.

Это назначение - не просто работа для старого друга. Это личная ось, призванная гарантировать повышенное российское влияние в Евросоюзе на фоне разлада отношений с администрацией Трампа и утраты всяческих надежд на ее помощь в смягчении санкций.

Политика России в области энергетики всегда зиждилась на укреплении стратегических партнерских отношений с такими странами как Германия, Франция и Италия. В ее основе было отбрасывание конкурентов и использование энергоресурсов, в первую очередь газа, как политического рычага влияния на небольшие страны Центральной Европы и Балкан.

Сегодня картина сильно изменилась, и для Путина, который в ближайшее время, судя по всему, объявит о своем намерении баллотироваться на очередной президентский срок, выглядит она весьма тревожно. Цены на нефть удерживаются на низком уровне - сегодня за баррель сырой нефти марки Брент дают 53 доллара.

Более того, активно продолжается поиск альтернативных источников энергии. Как свидетельствует проходящая на этой неделе во Франкфурте автомобильная ярмарка, автопроизводители пока еще держатся за дизель, но время двигателей на углеводородном топливе подходит к концу, и Россия нервничает.

"Газпром" пока удерживает 34% газового рынка в Европе, но сталкивается с растущей враждебностью со стороны Европейской комиссии, которая в качестве приоритетной обозначила задачу надежности поставок. Начинающий поступать в Польшу и Нидерланды сжиженный газ из США не вытеснит российский, но вынудит "Газпром" снизить цены.

Путин видит два пути в решении этой проблемы. Во-первых, он хочет расколоть Европу и США по вопросу антироссийских санкций. После скандала вокруг предполагаемого вмешательства России в американские выборы надежды на администрацию Трампа в качестве локомотива смягчения санкций рухнули, и американский президент теперь не осмелится даже улыбнуться в сторону Москвы.

Рекс Тиллерсон в бытность свою главой нефтегазового гиганта Exxon был ярым противником санкций, но, вступив в должность госсекретаря, радикально изменил свою позицию. В ЕС, однако, поддержка антироссийских санкций постепенно ослабевает.

Во-вторых, Путин намерен убедить Европу в том, что энергобезопасность означает стабильные и надежные поставки по доступным ценам, а не попытку Москвы использовать энергоресурсы как инструмент политического давления. Такую страну, как Польша, убедить ему в этом будет непросто.

Зависимость балканских стран от российского газа и не такое уж тонкое давление, которое Москва оказывает на процесс принятие решений в этих странах, очевидны западным аналитикам уже более десятилетия.

В каждом из этих двух путей Шредер может сыграть свою роль. Ведь его дружба с Путиным восходит еще к 2003 году, когда, будучи канцлером, он занял твердую позицию против развязанной Джорджем Бушем-младшим войны против Саддама Хуссейна. Откровенный антиамериканизм помог ему тогда выиграть выборы, завоевал презрение Буша и восторг и восхищение тогда еще малоискушенного Путина.

Для Шредера, как, впрочем, и для нынешнего германского правительства, американские идеи о вооружении Украины неприемлемы. Такие шаги, по мнению Берлина, дестабилизируют всю Восточную Европу. Германия тихо солидаризируется с путинским скептицизмом относительно намерений и непредсказуемости Белого дома.

Трамп, таким образом, сближает Германию и Россию. Иностранные пугала в ходе нынешней предвыборной кампании в Германии - Трамп и турецкий президент Эрдоган. Путина почти никто не вспоминает.

В июне Шредер вместе с министром иностранных дел Германии Зигмаром Габриэлем был гостем Путина на роскошном обеде в Санкт-Петербурге. Неизвестно, обсуждали ли они там Украину, но вскоре Габриэль заявил, что к российскому мирному плану нужно отнестись серьезно. Захват Россией Крыма он назвал неконституционным - самое мягкое из всех возможных определений аннексии.

План, о котором идет речь, подразумевает использование миротворцев ООН и ставит своей целью не более чем замораживание конфликта на благо Москвы и выбивание почвы из-под позиции Украины, которая, впрочем, воспользуется открывающейся на этой неделе Генеральной Ассамблеей ООН для выдвижения собственной инициативы.

Путин - германофил еще со времен своего пребывания в качества офицера КГБ в Дрездене - похоже, рассчитывает на возобновление особых партнерских отношений между двумя странами после вероятного переизбрания Меркель уже в нынешнем сентябре и своего собственного повторного воцарения в следующем году.

В этих отношениях скорее всего не будет той же близости, которая существовала во времена Шредера, но это, тем не менее, будет попытка перезагрузки. Он предложит сворачивание украинского кризиса в обмен на снятие санкций ЕС против российского энергетического сектора. Шредер и его друзья социал-демократы в Берлине считают, что это будет разумная и равноценная сделка. Меркель, однако, надо быть осторожной, чтобы не угодить в ловушку.

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Стратегия "Фейсбука" по борьбе с фальшивыми новостями не работает

Times рассказывает, что, по мнению ученых из Йельского университета, стратегия "Фейсбука" по борьбе с фейковыми новостями может принести больше вреда, чем пользы.

По мнению группы психологов, проведших специальное исследование, отметка о сомнительности той или иной публикации может на самом деле скорее заставить некоторых пользователей социальной сети поверить недостоверным статьям. Информация, что данные в той или иной публикации поставлены под сомнение независимыми "факт-чекерами", по замыслу "Фейсбука" должна останавливать людей от дальнейшего распространения данных публикаций.

Но в реальности только 3,7% пользователей осознают, что это сомнительные статьи.

Также психологи отмечают, что отметка "нуждается в проверке" может производить неожиданный эффект: читатели будут считать, что все, что не отмечено как сомнительное, является достоверным. Особенно склонны к такой реакции, по данным исследователей, молодые люди до 26 лет.

Автор исследования профессор Дэвид Рэнд объясняет, что создавать липовые новости гораздо проще, чем их отслеживать, поэтому непомеченных фейковых новостей всегда будет больше, чем пойманных на лжи. Так что для борьбы с фальшивками таких отметок о сомнительности совершенно недостаточно.

"Фейсбук" не согласился с данными исследования.

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Уровень депрессии зависит от уровня образования

Британцы - одни из самых депрессивно настроенных людей среди жителей развитых стран. К такому выводу пришли аналитики, проанализировав данные Организации по экономическому сотрудничеству и развитию, пишет Daily Mail. И основная проблема жителей острова - недовольство своей работой.

Жители Британии склонны к деструктивным состояниям в два раза больше, чем граждане Польши, Греции и Словакии. Депрессивные настроения и расстройства более характерны для тех, кто остановил образование в 16 лет, чем людям, закончившим университет. А женщины более охотно жалуются на свои проблемы, чем мужчины.

На депрессию жалуются только 4% жителей Чехии, Словакии, Италии, Польши и Греции. А чаще всего эти проблемы есть у жителей Исландии (14%).

В целом Британия вошла в первую семерку депрессивных стран из 25, в которых собирались данные для анализа.

Обзор подготовила Анна Белевская, bbcrussian.com

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