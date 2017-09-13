СМИ России: НАТО получит ракетный комплекс С-400

В обзоре российских газет:

"Ведомости": Госдума уберет "информационный мусор"

К открытию осенней сессии Госдумы седьмого созыва фонд ИСЭПИ подготовил рейтинг законодателей, пишут "Ведомости". Самым плодовитым депутатом, предложившим наибольшее число законопроектов, стал единоросс и председатель комитета по законодательству Павел Крашенинников.

В рейтинг попали 282 депутата из 447, набравшие в ходе сессии баллы за активность и результативность. Более трети депутатов (165 человек) не внесли ни одного законопроекта. Сильный отрыв Крашенинникова от других депутатов связан с тем, что он единолично курирует темы повышения качества законодательного процесса, наследственного права, регулирования авторских прав, анализирует издание.

"У нового руководства есть тренд на уборку информационного мусора и улучшение репутации Госдумы, сейчас все законодательные ноу-хау стал озвучивать Совет Федерации Александр Кынев, "Ведомости"

В исследовании отмечается, что в предыдущую сессию выросла доля одобренных законопроектов (почти 30%, как и у Госдумы прошлого созыва). Вырос уровень консенсусного голосования за принимаемые законопроекты: в первом чтении показатель увеличился до 74% от числа одобренных инициатив (в предыдущие сессии был на уровне около 62%).

В первом полугодии 2017 года ведущими темами законотворчества стали ЖКХ, капремонт, жилищные права граждан и поддержка отдельных категорий населения. Таким образом, парламентарии вернулись к наиболее социально значимым вопросам, которые ставят перед ними избиратели в регионах, объясняет председатель совета директоров ИСЭПИ Дмитрий Бадовский.

"У нового руководства есть тренд на уборку информационного мусора и улучшение репутации Госдумы, сейчас все законодательные ноу-хау стал озвучивать Совет Федерации, - говорит политолог Александр Кынев. - Но и раньше, и сейчас принимаются проекты, исходящие от исполнительной власти, - ситуация радикально не изменилась", - считает он.

Понятно, что многие законопроекты, которые вносят депутаты, все равно приходят через правительство, а депутаты выполняют роль почтальона, хотя их собственный авторитет растет. Стремление улучшить имидж не означает, что депутаты стали самостоятельными, законопроектная деятельность остается сложным межведомственным процессом согласования, заключает Кынев.

"Независимая газета": от организаторов митингов потребуют подробностей

Законодатели предлагают ужесточить правила согласования протестных акций. Поправки в закон о митингах внесены в Госдуму сенатором от Новосибирской области Владимиром Лаптевым. "Независимая газета" пишет, что сенатор предлагает обязать организаторов сообщать властям "вопросы, являющиеся причинами проведения" того или иного массового мероприятия.

По убеждению Лаптева, это позволит усовершенствовать механизм реализации конституционных прав граждан. Сенатора беспокоит "устойчивый рост публичной гражданской активности населения". Он приводит такие данные МВД: за прошлый год в сравнении с 2015-м количество публичных мероприятий выросло с 32 тыс. до 72 тыс. А число их участников - с 6,9 до 8,2 млн человек.

"Конечно, эта инициатива направлена против оппозиции. Иначе для чего еще это делается? Илья Шаблинский, "Независимая газета"

Кроме того, Лаптев предлагает "уточнить права" организаторов митинга по приглашению граждан на участие в нем. Как предположили эксперты, речь может идти о том, чтобы обязать организаторов разъяснять причины проведения митинга и по ходу предварительной агитации.

Член президентского Совета по правам человека Илья Шаблинский раскритиковал эту инициативу, отметив, что таким образом власти получают очередной законный повод для отказа в согласовании той или иной акции. "Конечно, эта инициатива направлена против оппозиции. Иначе для чего еще это делается? Сомневаюсь, что чиновники самостоятельно не могут догадаться о причинах того или иного митинга", - возмутился он.

"Коммерсант": "Триумфу" сказали: НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о подписании контракта на поставку армии страны российской зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 "Триумф". "Коммерсант" пишет, что соглашение подразумевает передачу туркам четырех дивизионов системы на сумму более 2 млрд. долларов. Газета называет контракт крупнейшим и сообщает, что в случае успеха Турция станет третьей страной в мире (вслед за Россией и КНР), имеющей на вооружении С-400, и первым государством-членом НАТО, заключившим столь крупный контракт с Россией.

Российско-турецкое сотрудничество продолжалось на уровне соглашений на обслуживание техники, поставленной в 1990-х годах (в частности, бронетранспортеров БТР-80 и вертолетов Ми-17), и продажу запчастей. После 24 ноября 2015 года, когда истребители ВВС Турции сбили на сирийско-турецкой границе фронтовой бомбардировщик Су-24М, сотрудничество по военно-технической линии между Москвой и Анкарой было прекращено.

В случае успеха Турция станет третьей страной в мире, имеющей на вооружении С-400, и первым государством-членом НАТО, заключившим столь крупный контракт с Россией "Коммерсант"

Военно-дипломатические источники признают контракт следствием "политических договоренностей на высшем уровне между президентами Путиным и Эрдоганом".

Вместе с тем подписанное соглашение оставляет несколько открытых вопросов. Во-первых, в контракте турецкая сторона не упоминает выделение кредита на закупку оружия, этот аспект придется отдельно проговаривать. Во-вторых, Турция рассчитывает наладить производство С-400 на своей территории (причем с высокой степенью локализации).

Против выступают российские спецслужбы, считающие нецелесообразным открывать стране-члену НАТО доступ к трансферту технологий.

РБК: Москва как главный инвестиционный риск

Украина начала встречи с международными инвесторами - потенциальными покупателями новых еврооблигаций страны, которые она не размещала с 2013 года. Газета РБК пишет, что момент выбран удачно, в то же время украинский минфин насчитал более 20 рисков, связанных с экономикой страны, и главный из них - невыплаченный долг перед Россией.

Инвесторов предупреждают, что Украина может проиграть спор в английском суде о выплате 3 млрд долларов. И тогда Киев вынужден будет платить эту сумму с процентами. В случае невыплаты возникнет риск ареста зарубежных активов Украины.

Поскольку речь идет о решении английского суда, то исполнение такого решения возможно в иностранных государствах на основании двусторонних договоров между Великобританией и соответствующим государством, а также на основании многосторонних международных договоров с участием Великобритании, говорит партнер международной юридической компании Herbert Smith Freehills Алексей Панич.

К тому же вокруг России концентрируются и другие риски потенциальных инвесторов в экономику Украины. Например, минфин Украины предупреждает, что украинская экономика традиционно зависела от торговых отношений с Россией и "продолжительный кризис в отношениях" может негативно сказаться на экономике и политической стабильности Украины.

Помимо долга в 3 млрд. долларов, который Украина не признает, также существует межгосударственный долг перед Россией, который Киев оценивает в 606 млн. долларов. Еще 500 млн. долларов Украина должна Газпромбанку, по данным украинского минфина.

Минфин Украины 7 сентября объявил, что готовит выпуск еврооблигаций в долларах, бумаги могут быть размещены на срок от 10 до 15 лет. Доходность украинских бумаг с погашением в сентябре 2019 года находится на рекордных минимумах (ниже 5%), рейтинговое агентство Moody's недавно повысило суверенный рейтинг Украины, а инвесторы охотно скупают новые размещения рисковых эмитентов - от Ирака до Таджикистана. В то же время ряд крупных УК, опрошенных РБК, неофициально сказали, что не планируют покупать евробонды Украины ввиду политических рисков.

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Обзор подготовила Ольга Караулова, Служба мониторинга Би-би-си.