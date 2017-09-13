"Троянский конь": вернется ли Саакашвили в Грузию?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Михаил Саакашвили

После громкого возвращения экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили на Украину грузинские аналитики не исключают экстрадиции его на родину, но отмечают, что такое развитие событий в первую очередь невыгодно грузинскому руководству.

Грузинские власти называют экс-президента персонажем из политического прошлого, который сегодня интересует лишь правоохранительные органы.

Но происходящее вокруг бывшего лидера Грузии, в том числе его проникновение на территорию Украины, мало кого оставляет равнодушным, по-прежнему занимает первые строчки в новостях и служит темой для обсуждения в грузинских СМИ.

После прорыва Саакашвили в окружении сторонников через украинскую границу, соцсети запестрили эмоциональными комментариями грузинских пользователей, в которых часть ликовала, а часть выражала негодование по поводу происходящего.

Не менее радикально расходятся в своем мнении относительно политического будущего Саакашвили, который в Грузии является фигурантом сразу четырех уголовных дел, грузинские политики.

Сторонников и критиков бывшего президента объединяет лишь одно - надежда на то, что Саакашвили когда-то все же вернется в Грузию.

"Волна, которая достигнет Грузии"

"В первую очередь, я хочу поздравить всех патриотов Грузии и Украины… Провалилось соглашение Иванишвили-Порошенко, план, который они наметили за спиной грузинского и украинского народа", - так прокомментировал заместитель председателя политсовета партии Единое национальное движение Заза Бибилашвили приезд бывшего президента Грузии на Украину.

Происходящее на украинской границе 10 сентября Бибилашвили назвал "поражением Порошенко на Украине, Иванишвили в Грузии и Путина в Евразии".

"Эта волна, друзья, только набирает силу и обязательно достигнет Грузии", - уверил он.

Представители партии требуют от грузинских властей прекращения уголовного преследования бывшего главы государства, указывая на его политический характер и причастность к этому российских властей, а также немедленного возвращения Саакашвили гражданства Грузии, которого он лишился в декабре 2015 года после получения украинского паспорта.

Это даст возможность экс-президенту участвовать в политических процессах в Грузии, отмечают в Едином национальном движении, которое в 2001 году основал сам Саакашвили.

В начале этого года на съезде ЕНД было решено, что пост председателя партии, который занимал Саакашвили до потери грузинского гражданства, останется вакантным до его добровольного возвращения. Ряд лидеров и депутатов, не согласных с таким решением, покинули партию.

Image caption Вопрос о председателе партии стал причиной раскола в Едином национальном движении

Возвращения экс-президента в Грузию, правда, не в ранге политического деятеля, а в качестве подсудимого, также ждут представители правящей партии "Грузинская мечта".

"Саакашвили является обыкновенным авантюристом. Формы и методы, которые он выбирает в политике, нацелены, как правило, на беспорядки и конфликты. У него никогда не было и нет ни правовых, ни моральных рамок во время политической деятельности. Это факт. Я считаю, что сделать все, чтобы он предстал перед правосудием - это одно из наших - в этом случае я имею в виду государства Грузии - моральных обязательств", - заявил депутат Гедеван Попхадзе.

При этом он отметил, что экстрадиция Саакашвили в Грузию зависит не только от грузинской стороны, но и от правительства Украины, которое в свое время "допустило ошибку".

"Факт, что политический истеблишмент Украины в свое время совершил ошибку, затащив этого троянского коня к себе", - сказал Попхадзе журналистам.

Туманные перспективы

Прокуратура Грузии 1 сентября в очередной раз обратилась к украинской стороне с ходатайством о задержании и экстрадиции Саакашвили. На данный момент, по словам министра юстиции Теи Цулукиани, она и ее коллеги ожидают решения украинской стороны.

При этом, по ее словам, как политик Саакашвили уже никого в Грузии не интересует.

"Для нас как политик Саакашвили - прошлое. Единственные, кого он интересует сегодня в Грузии - это наша прокуратура и система грузинского правосудия", - заявила Цулукиани.

Это не первая попытка грузинской стороны добиться экстрадиции Саакашвили. Тбилиси уже дважды обращался к Киеву, но получал отказ украинской стороны.

В прокуратуре Грузии заявили, что препятствием для экстрадиции Саакашвили в Грузию с правовой точки зрения является украинское гражданство экс-президента, так как конституция Украины не позволяет выдавать своих граждан иностранному государству.

Если прежде экстрадиция Саакашвили была маловероятной, то сейчас исключать такое развитие событий, по мнению грузинских политологов, нельзя.

"Я не думаю, что это выгодно грузинскому правительству. Но Порошенко может посчитать, что уже на данном этапе эту проблему (а для него Саакашвили - это проблема) лучше переложить на плечи грузинского правительства", - сказал политолог Гиа Нодиа в интервью Би-би-си.

Экстрадиция Саакашвили может привести к протестам в Грузии сторонников экс-президента и, скорее всего, негативно отразится на репутации обеих стран - как Грузии, так и Украины, отмечает политолог.

Такой шаг будет серьезной головной болью для властей, соглашается независимый эксперт Гия Хухашвили. Но, по его словам, экстрадиция - это длительный процесс и не приоритетный вариант развития событий на данном этапе.

"После экстрадиции его арест будет довольно проблематичным, потому что, как правило, президентов до суда не арестовывают. У Саакашвили хватает друзей в западном мире, которые представят определенные гарантии, чтобы он не был под арестом до судов. Перед выборами Саакашвили на улицах Грузии - это проблема, конечно же, для власти", - говорит Хухашвили, добавляя, что нахождение Саакашвили за решеткой в Грузии во время следствия может иметь еще более тяжелые последствия для страны.

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption Сторонники Михаила Саакашвили на митинге в Грузии

Несмотря на то, что для Петра Порошенко экстрадиция Саакашвили может быть наилучшим вариантом развития событий, по словам эксперта, за такой шаг придется заплатить определенную политическую цену.

"С одной стороны, платить эту цену ему немного боязно. Другой вопрос, хватит ли ему ресурсов довести эту операцию до конца? Мы видим, что сейчас есть попытка формирования альтернативного политического центра во Львове, и эта история уже не только Саакашвили, но и довольно внушительной части оппозиции", - говорит Хухашвили.

Запасной вариант

Лишение украинского гражданства Саакашвили эксперт считает ошибкой украинского президента, так как особых дополнительных проблем бывший губернатор Одессской области Порошенко не доставлял.

"Порошенко, видимо, подумал, что это все легко пройдет в координации с грузинскими властями, что пригрозив Саакашвили экстрадицией в Грузию, он испугает того и заставит уйти в кусты. Здесь была допущена тактическая ошибка, которой Саакашвили воспользовался максимально", - отмечает эксперт.

Саакашвили, по его словам, со своей стороны совершает пока правильные политические ходы.

"Когда он говорит, что он не имеет собственных амбиций ни на президентство, ни на премьерство, он этим как бы дает карт-бланш той же Тимошенко, Гриценко и другим. Это дополнительная мотивация для других политиков принять участие в проекте", - говорит Хухашвили.

Делать прогнозы относительно политического будущего Саакашвили и развития событий на Украине политологи затрудняются. Еще более туманными им кажутся перспективы политического будущего экс-президента в Грузии.

По словам Нодиа, оптимистичные ожидания бывшего главы государства перед парламентскими выборами, которые прошли в Грузии в прошлом году, не сбылись.

В настоящий момент сам Саакашвили, судя по всему, сфокусирован на Украине и отошел от политической жизни в Грузии, говорит он.

ЕНД, партия основанная экс-президентом, для него на сегодня является запасным вариантом, так как на данном этапе шансов на победу у нее нет, отмечает политолог.

"Саакашвили рассчитывал, что политические акции "Грузинской мечты" быстро упадут, и народ не увидит другой альтернативы, как вернуться к Национальному движению. Это ожидание оказалось напрасным. "Грузинская мечта" в каком-то смысле потеряла популярность, но это не означает, что эта непопулярность достигла критической отметки. Людям не нравится власть, но они недостаточно сердиты на нее для того, чтобы вернуться к Единому национальному движению", - говорит Нодиа.