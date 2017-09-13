Саакашвили начинает всеукраинский тур: что это будет

Святослав Хоменко Би-би-си
  • 13 сентября 2017
Саакашвили Правообладатель иллюстрации UNIAN
Image caption Куда поедет Михаил Саакашвили после Черновцов в рамках своего всеукраинского тура, пока не сообщалось.

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили собирается провести встречу со своими сторонниками на центральной площади западноукраинского областного центра Черновцы, сообщает пресс-служба политика.

Эта встреча может стать первой в рамках тура по регионам Украины, анонсированного Саакашвили после того, как ему удалось попасть на территорию страны.

Украинская полиция заявила, что не будет предпринимать никаких дополнительных мероприятий в связи с поездкой Саакашвили, добавив, что расследование уголовных дел, открытых по результатам воскресных событий, продолжается.

В следующий понедельник Саакашвили должен предстать перед судом в Мостисках Львовской области: там будут рассматривать протокол о незаконном пересечении им границы. Защита политика отвергает эти обвинения.

Где ждать Саакашвили?

О начале тура "по многим городам и селам Украины" Михаил Саакашвили заявил утром во вторник, однако о месте первой встречи политика со сторонниками стало известно только поздним вечером того же дня.

Заявленная цель этой поездки - сбор требований людей к власти. Саакашвили обещает, что на основе собранного материала он и поддерживающие его политические силы разработают план действий.

Ранее партия Саакашвили "Рух (движение) новых сил" уже обнародовала план действий политика после его возвращения на Украину. Как будут соотноситься уже обнародованный план и тот, который предлагается разработать после тура, не сообщалось.

Куда отправится Саакашвили после Черновцов, также неизвестно. Действия политика, похоже, планируются в обстановке полной секретности: анонс его визита в Черновцы появился на сайте партии спустя полчаса после того, как в пресс-службе Саакашвили Би-би-си уверили, что на протяжении "следующих дня-двух" он не будет покидать пределы Львова.

Media playback is unsupported on your device
"Свобода Украины важнее моей": Саакашвили выступил во Львове

В окружении политика говорят, что опасаются провокаций со стороны украинских властей.

Спикер МВД Украины Артем Шевченко, комментируя намерения Саакашвили посетить Черновцы, заявил, что правоохранители не будут предпринимать никаких дополнительных мероприятий в связи с этой поездкой.

"Просто будем обеспечивать общественный порядок… И будем надлежащим образом, спокойно расследовать наши уголовные дела", - добавил он.

Накануне Михаил Саакашвили не исключил, что до конца текущей недели может появиться в Киеве - на международном представительском форуме "Ялтинской экономической стратегии".

Среди заявленных гостей мероприятия - в частности, экс-премьер Великобритании Дэвид Кэмерон и бывший госсекретарь США Джон Керри. В пятницу утром участников форума планирует лично поприветствовать президент Украины Петр Порошенко.

Ранее Михаил Саакашвили заявлял, что не общался с Порошенко после того, как тот подписал указ о лишении его украинского гражданства.

Выдача в Грузию?

Тем временем украинский министр юстиции Павел Петренко прокомментировал ход рассмотрения запроса Грузии на экстрадицию Михаила Саакашвили, полученный Киевом в начале сентября.

По его словам, ныне грузинские документы проверяются генеральной прокуратурой Украины.

Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Михаил Саакашвилди заявил, что во время воскресных событий у него украли украинский паспорт, но власти это не подтверждают

"Когда эти процедуры будут выполнены, мы будем принимать соответствующие решения в четком соответствии с украинским законодательством и международным правом", - заявил Петренко.

О сроках, на протяжении которых должна закончиться эта проверка, пока не сообщалось.

Ранее Грузия дважды направляла в Киев запросы на арест и выдачу Саакашвили, однако Киев неизменно отказывал грузинским правоохранителям.

На своей "первой родине" Саакашвили фигурирует в качестве обвиняемого в четырех уголовных делах, касающихся злоупотребления им властью в бытность им президентом Грузии. Сам политик называет предъявленные ему обвинения политически мотивированными.

Media playback is unsupported on your device
Саакашвили прорвался через границу Украины с толпой сторонников

Преступление или эвакуация?

Руководители Украины охарактеризовали события воскресенья, когда Саакашвили с помощью сотен его сторонников удалось пересечь границу, в крайне жестких выражениях.

"Преступлением" назвал эти события президент Петр Порошенко, "атакой против украинской государственности" - премьер-министр Владимир Гройсман.

По результатам событий воскресенья расследуется сразу несколько административных и уголовных дел.

Правообладатель иллюстрации UNIAN
Image caption Петр Порошенко назвал воскресные события на польско-украинской границе преступлением, Михаил Саакашвили убежден, что он и его сторонники действовали в рамках закона

Сначала полиция возбудила уголовное дело по статье о незаконном переправлении лиц через государственную границу. Позднее появилась еще одна статья - о сопротивлении правоохранителю при исполнении им служебных обязанностей. В МВД Украины заявили, что во время воскресных событий телесные повреждения получили 11 полицейских и пятеро пограничников.

Наконец, пограничники составляют на участников этих событий административные протоколы за незаконное пересечение государственной границы.

Накануне такой протокол вручили и самому Саакашвили. Согласно предписанию правоохранителей, в следующий понедельник он должен предстать перед судом в районном центре Мостиска Львовской области. Максимальное наказание, предусмотренное кодексом об административных нарушениях, - 8500 грн (примерно 320 долларов США) штрафа или 15 суток ареста.

Адвокаты Саакашвили уверяют, что политик лично прибудет на заседание суда в Мостисках, однако, утверждают они, никакого незаконного пересечения границы в воскресенье не было.

По словам одной из лидеров партии Саакашвили "Рух новых сил" Ольги Галабалы, на границе "люди действовали в условиях крайней необходимости".

Она напомнила, что автобус, в котором политик намеревался пересечь польско-украинскую границу, оказался заблокирован на нейтральной территории. Пограничники сообщили, что получили анонимное сообщение о минировании пункта пропуска, и до окончания работы взрывотехников движение по пограничному переходу приостановлено.

"[Сторонники Саакашвили] понимали, что мы находились в зоне возможного взрыва и оказались в капкане… Люди, доведенные до состояния крайней необходимости, начали стихийную эвакуацию", - пояснила Ольга Галабала мотивы активистов, которые прорвали оцепление пограничников и ввели Саакашвили на территорию Украины.

Анатомия прорыва

Святослав Хоменко, корреспондент Би-би-си

План по возвращению Саакашвили на Украину, похоже, состоял в том, чтобы менять планы в последнюю секунду.

Автобус с Саакашвили на борту, следующий в пункт пропуска "Краковец", неожиданно прибывает на железнодорожный вокзал Пшемысля. После того, как поезду на протяжении нескольких часов не разрешают тронуться, все опять грузятся в автобусы.

Курс - снова "Краковец"? Нет - перед самой границей сворачиваем в сторону другого пункта пропуска - "Медыки".

Польские пограничники оперативно пропускают наш автобус. Но на нейтральной территории, ровно посередине между польским и украинским пунктами пропуска, дорога оказывается перекрытой тремя армейскими джипами.

За ними цепочкой выстроились три десятка пограничников - кто-то в зеленых беретах, кто-то в масках, закрывающих лицо.
Image caption Пункт пропуска заминирован, сообщили Саакашвили украинские пограничники

Причину остановки выходит объяснить генерал пограничной службы. "Пункт пропуска заминирован", - его слова встречает дружный смех Саакашвили и его группы поддержки.

"Пропустите нас под нашу личную ответственность", - просят украинские депутаты, сопровождающие Саакашвили. "Не могу, слишком опасно", - улыбается генерал.

Юристы из команды присутствующей здесь Юлии Тимошенко чуть ли не на коленке подписывают обращение к пограничникам: мол, просим эвакуировать нас, граждан Украины, из зоны возможного взрыва на территорию Украины. Генерал даже отказывается брать бумагу в руки.

Обстановка тем временем становится нервозной. Саакашвили то обращается к стоящим в оцеплении людям в камуфляже, напоминая им, что сам когда-то служил в пограничных войсках СССР тут, недалеко, на Закарпатье, то переходит на повышенные тона в диалоге с генералом.

И тут… Звук, который на протяжении последних двух часов казался еле слышным гудением улья, вдруг превращается в смесь вполне членораздельных криков "Миша!" - "Ура!" - "Вперед!".

Со стороны Украины к нам приближаются сотни людей, и вот через минуту первые из них в нерешительности останавливаются в нескольких метрах от нас, за пограничниками, которые обреченно сомкнули свою шеренгу.
Image caption Михаил Саакашвили напоминал людям в камуфляже, что сам когда-то был пограничником, но это их не очень впечатлило

"Стреляй в меня! Меня под Иловайском не убили! Стреляй!" - кричит один из прибежавших.

У пограничников нет оружия. Сторонников Саакашвили становится все больше, и когда кто-то хватает и вытаскивает из цепочки первого пограничника, кто-то срывает с головы силовика берет и забрасывает его на следовую полосу, кто-то просто толкает человека в оцеплении.

Пограничники не сопротивляются.

Вокруг Саакашвили образовывается плотное кольцо людей, и вот они все вместе движутся в сторону Украины.

Пройдя под большим сине-желтым щитом с надписью "Украина", толпа кричит "Ура!" Дальше, уже за контрольным пунктом, войдя в приграничное село Шегини - люди запевают государственный гимн.

Саакашвили вернулся - его сторонники радуются. А что будет дальше - в воскресенье этим вопросом никто не задавался.

Похожие темы

Новости по теме