Саакашвили начинает всеукраинский тур: что это будет

Правообладатель иллюстрации UNIAN Image caption Куда поедет Михаил Саакашвили после Черновцов в рамках своего всеукраинского тура, пока не сообщалось.

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили собирается провести встречу со своими сторонниками на центральной площади западноукраинского областного центра Черновцы, сообщает пресс-служба политика.

Эта встреча может стать первой в рамках тура по регионам Украины, анонсированного Саакашвили после того, как ему удалось попасть на территорию страны.

Украинская полиция заявила, что не будет предпринимать никаких дополнительных мероприятий в связи с поездкой Саакашвили, добавив, что расследование уголовных дел, открытых по результатам воскресных событий, продолжается.

В следующий понедельник Саакашвили должен предстать перед судом в Мостисках Львовской области: там будут рассматривать протокол о незаконном пересечении им границы. Защита политика отвергает эти обвинения.

Где ждать Саакашвили?

О начале тура "по многим городам и селам Украины" Михаил Саакашвили заявил утром во вторник, однако о месте первой встречи политика со сторонниками стало известно только поздним вечером того же дня.

Заявленная цель этой поездки - сбор требований людей к власти. Саакашвили обещает, что на основе собранного материала он и поддерживающие его политические силы разработают план действий.

Ранее партия Саакашвили "Рух (движение) новых сил" уже обнародовала план действий политика после его возвращения на Украину. Как будут соотноситься уже обнародованный план и тот, который предлагается разработать после тура, не сообщалось.

Куда отправится Саакашвили после Черновцов, также неизвестно. Действия политика, похоже, планируются в обстановке полной секретности: анонс его визита в Черновцы появился на сайте партии спустя полчаса после того, как в пресс-службе Саакашвили Би-би-си уверили, что на протяжении "следующих дня-двух" он не будет покидать пределы Львова.

Media playback is unsupported on your device "Свобода Украины важнее моей": Саакашвили выступил во Львове

В окружении политика говорят, что опасаются провокаций со стороны украинских властей.

Спикер МВД Украины Артем Шевченко, комментируя намерения Саакашвили посетить Черновцы, заявил, что правоохранители не будут предпринимать никаких дополнительных мероприятий в связи с этой поездкой.

"Просто будем обеспечивать общественный порядок… И будем надлежащим образом, спокойно расследовать наши уголовные дела", - добавил он.

Накануне Михаил Саакашвили не исключил, что до конца текущей недели может появиться в Киеве - на международном представительском форуме "Ялтинской экономической стратегии".

Среди заявленных гостей мероприятия - в частности, экс-премьер Великобритании Дэвид Кэмерон и бывший госсекретарь США Джон Керри. В пятницу утром участников форума планирует лично поприветствовать президент Украины Петр Порошенко.

Ранее Михаил Саакашвили заявлял, что не общался с Порошенко после того, как тот подписал указ о лишении его украинского гражданства.

Выдача в Грузию?

Тем временем украинский министр юстиции Павел Петренко прокомментировал ход рассмотрения запроса Грузии на экстрадицию Михаила Саакашвили, полученный Киевом в начале сентября.

По его словам, ныне грузинские документы проверяются генеральной прокуратурой Украины.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Михаил Саакашвилди заявил, что во время воскресных событий у него украли украинский паспорт, но власти это не подтверждают

"Когда эти процедуры будут выполнены, мы будем принимать соответствующие решения в четком соответствии с украинским законодательством и международным правом", - заявил Петренко.

О сроках, на протяжении которых должна закончиться эта проверка, пока не сообщалось.

Ранее Грузия дважды направляла в Киев запросы на арест и выдачу Саакашвили, однако Киев неизменно отказывал грузинским правоохранителям.

На своей "первой родине" Саакашвили фигурирует в качестве обвиняемого в четырех уголовных делах, касающихся злоупотребления им властью в бытность им президентом Грузии. Сам политик называет предъявленные ему обвинения политически мотивированными.

Media playback is unsupported on your device Саакашвили прорвался через границу Украины с толпой сторонников

Преступление или эвакуация?

Руководители Украины охарактеризовали события воскресенья, когда Саакашвили с помощью сотен его сторонников удалось пересечь границу, в крайне жестких выражениях.

"Преступлением" назвал эти события президент Петр Порошенко, "атакой против украинской государственности" - премьер-министр Владимир Гройсман.

По результатам событий воскресенья расследуется сразу несколько административных и уголовных дел.

Правообладатель иллюстрации UNIAN Image caption Петр Порошенко назвал воскресные события на польско-украинской границе преступлением, Михаил Саакашвили убежден, что он и его сторонники действовали в рамках закона

Сначала полиция возбудила уголовное дело по статье о незаконном переправлении лиц через государственную границу. Позднее появилась еще одна статья - о сопротивлении правоохранителю при исполнении им служебных обязанностей. В МВД Украины заявили, что во время воскресных событий телесные повреждения получили 11 полицейских и пятеро пограничников.

Наконец, пограничники составляют на участников этих событий административные протоколы за незаконное пересечение государственной границы.

Накануне такой протокол вручили и самому Саакашвили. Согласно предписанию правоохранителей, в следующий понедельник он должен предстать перед судом в районном центре Мостиска Львовской области. Максимальное наказание, предусмотренное кодексом об административных нарушениях, - 8500 грн (примерно 320 долларов США) штрафа или 15 суток ареста.

Люди, доведенные до состояния крайней необходимости, начали стихийную эвакуацию Ольга Галабала, член совета партии "Рух новых сил"

Адвокаты Саакашвили уверяют, что политик лично прибудет на заседание суда в Мостисках, однако, утверждают они, никакого незаконного пересечения границы в воскресенье не было.

По словам одной из лидеров партии Саакашвили "Рух новых сил" Ольги Галабалы, на границе "люди действовали в условиях крайней необходимости".

Она напомнила, что автобус, в котором политик намеревался пересечь польско-украинскую границу, оказался заблокирован на нейтральной территории. Пограничники сообщили, что получили анонимное сообщение о минировании пункта пропуска, и до окончания работы взрывотехников движение по пограничному переходу приостановлено.

"[Сторонники Саакашвили] понимали, что мы находились в зоне возможного взрыва и оказались в капкане… Люди, доведенные до состояния крайней необходимости, начали стихийную эвакуацию", - пояснила Ольга Галабала мотивы активистов, которые прорвали оцепление пограничников и ввели Саакашвили на территорию Украины.

Анатомия прорыва

Святослав Хоменко, корреспондент Би-би-си

План по возвращению Саакашвили на Украину, похоже, состоял в том, чтобы менять планы в последнюю секунду.

Автобус с Саакашвили на борту, следующий в пункт пропуска "Краковец", неожиданно прибывает на железнодорожный вокзал Пшемысля. После того, как поезду на протяжении нескольких часов не разрешают тронуться, все опять грузятся в автобусы.

Курс - снова "Краковец"? Нет - перед самой границей сворачиваем в сторону другого пункта пропуска - "Медыки".

Польские пограничники оперативно пропускают наш автобус. Но на нейтральной территории, ровно посередине между польским и украинским пунктами пропуска, дорога оказывается перекрытой тремя армейскими джипами.

За ними цепочкой выстроились три десятка пограничников - кто-то в зеленых беретах, кто-то в масках, закрывающих лицо.

Image caption Пункт пропуска заминирован, сообщили Саакашвили украинские пограничники

Причину остановки выходит объяснить генерал пограничной службы. "Пункт пропуска заминирован", - его слова встречает дружный смех Саакашвили и его группы поддержки.

"Пропустите нас под нашу личную ответственность", - просят украинские депутаты, сопровождающие Саакашвили. "Не могу, слишком опасно", - улыбается генерал.

Юристы из команды присутствующей здесь Юлии Тимошенко чуть ли не на коленке подписывают обращение к пограничникам: мол, просим эвакуировать нас, граждан Украины, из зоны возможного взрыва на территорию Украины. Генерал даже отказывается брать бумагу в руки.

Обстановка тем временем становится нервозной. Саакашвили то обращается к стоящим в оцеплении людям в камуфляже, напоминая им, что сам когда-то служил в пограничных войсках СССР тут, недалеко, на Закарпатье, то переходит на повышенные тона в диалоге с генералом.

И тут… Звук, который на протяжении последних двух часов казался еле слышным гудением улья, вдруг превращается в смесь вполне членораздельных криков "Миша!" - "Ура!" - "Вперед!".

Со стороны Украины к нам приближаются сотни людей, и вот через минуту первые из них в нерешительности останавливаются в нескольких метрах от нас, за пограничниками, которые обреченно сомкнули свою шеренгу.

Image caption Михаил Саакашвили напоминал людям в камуфляже, что сам когда-то был пограничником, но это их не очень впечатлило

"Стреляй в меня! Меня под Иловайском не убили! Стреляй!" - кричит один из прибежавших.

У пограничников нет оружия. Сторонников Саакашвили становится все больше, и когда кто-то хватает и вытаскивает из цепочки первого пограничника, кто-то срывает с головы силовика берет и забрасывает его на следовую полосу, кто-то просто толкает человека в оцеплении.

Пограничники не сопротивляются.

Вокруг Саакашвили образовывается плотное кольцо людей, и вот они все вместе движутся в сторону Украины.

Пройдя под большим сине-желтым щитом с надписью "Украина", толпа кричит "Ура!" Дальше, уже за контрольным пунктом, войдя в приграничное село Шегини - люди запевают государственный гимн.

Саакашвили вернулся - его сторонники радуются. А что будет дальше - в воскресенье этим вопросом никто не задавался.