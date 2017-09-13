Саакашвили начинает всеукраинский тур: что это будет
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили собирается провести встречу со своими сторонниками на центральной площади западноукраинского областного центра Черновцы, сообщает пресс-служба политика.
Эта встреча может стать первой в рамках тура по регионам Украины, анонсированного Саакашвили после того, как ему удалось попасть на территорию страны.
Украинская полиция заявила, что не будет предпринимать никаких дополнительных мероприятий в связи с поездкой Саакашвили, добавив, что расследование уголовных дел, открытых по результатам воскресных событий, продолжается.
- "Троянский конь": вернется ли Саакашвили в Грузию?
- Саакашвили заявил, что на власть на Украине не претендует
- Саакашвили прорвался через границу Украины с толпой сторонников
В следующий понедельник Саакашвили должен предстать перед судом в Мостисках Львовской области: там будут рассматривать протокол о незаконном пересечении им границы. Защита политика отвергает эти обвинения.
Где ждать Саакашвили?
О начале тура "по многим городам и селам Украины" Михаил Саакашвили заявил утром во вторник, однако о месте первой встречи политика со сторонниками стало известно только поздним вечером того же дня.
Заявленная цель этой поездки - сбор требований людей к власти. Саакашвили обещает, что на основе собранного материала он и поддерживающие его политические силы разработают план действий.
Ранее партия Саакашвили "Рух (движение) новых сил" уже обнародовала план действий политика после его возвращения на Украину. Как будут соотноситься уже обнародованный план и тот, который предлагается разработать после тура, не сообщалось.
Куда отправится Саакашвили после Черновцов, также неизвестно. Действия политика, похоже, планируются в обстановке полной секретности: анонс его визита в Черновцы появился на сайте партии спустя полчаса после того, как в пресс-службе Саакашвили Би-би-си уверили, что на протяжении "следующих дня-двух" он не будет покидать пределы Львова.
В окружении политика говорят, что опасаются провокаций со стороны украинских властей.
Спикер МВД Украины Артем Шевченко, комментируя намерения Саакашвили посетить Черновцы, заявил, что правоохранители не будут предпринимать никаких дополнительных мероприятий в связи с этой поездкой.
"Просто будем обеспечивать общественный порядок… И будем надлежащим образом, спокойно расследовать наши уголовные дела", - добавил он.
Накануне Михаил Саакашвили не исключил, что до конца текущей недели может появиться в Киеве - на международном представительском форуме "Ялтинской экономической стратегии".
Среди заявленных гостей мероприятия - в частности, экс-премьер Великобритании Дэвид Кэмерон и бывший госсекретарь США Джон Керри. В пятницу утром участников форума планирует лично поприветствовать президент Украины Петр Порошенко.
Ранее Михаил Саакашвили заявлял, что не общался с Порошенко после того, как тот подписал указ о лишении его украинского гражданства.
Выдача в Грузию?
Тем временем украинский министр юстиции Павел Петренко прокомментировал ход рассмотрения запроса Грузии на экстрадицию Михаила Саакашвили, полученный Киевом в начале сентября.
По его словам, ныне грузинские документы проверяются генеральной прокуратурой Украины.
"Когда эти процедуры будут выполнены, мы будем принимать соответствующие решения в четком соответствии с украинским законодательством и международным правом", - заявил Петренко.
О сроках, на протяжении которых должна закончиться эта проверка, пока не сообщалось.
Ранее Грузия дважды направляла в Киев запросы на арест и выдачу Саакашвили, однако Киев неизменно отказывал грузинским правоохранителям.
На своей "первой родине" Саакашвили фигурирует в качестве обвиняемого в четырех уголовных делах, касающихся злоупотребления им властью в бытность им президентом Грузии. Сам политик называет предъявленные ему обвинения политически мотивированными.
Преступление или эвакуация?
Руководители Украины охарактеризовали события воскресенья, когда Саакашвили с помощью сотен его сторонников удалось пересечь границу, в крайне жестких выражениях.
"Преступлением" назвал эти события президент Петр Порошенко, "атакой против украинской государственности" - премьер-министр Владимир Гройсман.
По результатам событий воскресенья расследуется сразу несколько административных и уголовных дел.
Сначала полиция возбудила уголовное дело по статье о незаконном переправлении лиц через государственную границу. Позднее появилась еще одна статья - о сопротивлении правоохранителю при исполнении им служебных обязанностей. В МВД Украины заявили, что во время воскресных событий телесные повреждения получили 11 полицейских и пятеро пограничников.
Наконец, пограничники составляют на участников этих событий административные протоколы за незаконное пересечение государственной границы.
Накануне такой протокол вручили и самому Саакашвили. Согласно предписанию правоохранителей, в следующий понедельник он должен предстать перед судом в районном центре Мостиска Львовской области. Максимальное наказание, предусмотренное кодексом об административных нарушениях, - 8500 грн (примерно 320 долларов США) штрафа или 15 суток ареста.
Адвокаты Саакашвили уверяют, что политик лично прибудет на заседание суда в Мостисках, однако, утверждают они, никакого незаконного пересечения границы в воскресенье не было.
По словам одной из лидеров партии Саакашвили "Рух новых сил" Ольги Галабалы, на границе "люди действовали в условиях крайней необходимости".
Она напомнила, что автобус, в котором политик намеревался пересечь польско-украинскую границу, оказался заблокирован на нейтральной территории. Пограничники сообщили, что получили анонимное сообщение о минировании пункта пропуска, и до окончания работы взрывотехников движение по пограничному переходу приостановлено.
"[Сторонники Саакашвили] понимали, что мы находились в зоне возможного взрыва и оказались в капкане… Люди, доведенные до состояния крайней необходимости, начали стихийную эвакуацию", - пояснила Ольга Галабала мотивы активистов, которые прорвали оцепление пограничников и ввели Саакашвили на территорию Украины.
Анатомия прорыва
Святослав Хоменко, корреспондент Би-би-си
План по возвращению Саакашвили на Украину, похоже, состоял в том, чтобы менять планы в последнюю секунду.
Автобус с Саакашвили на борту, следующий в пункт пропуска "Краковец", неожиданно прибывает на железнодорожный вокзал Пшемысля. После того, как поезду на протяжении нескольких часов не разрешают тронуться, все опять грузятся в автобусы.
Курс - снова "Краковец"? Нет - перед самой границей сворачиваем в сторону другого пункта пропуска - "Медыки".
Польские пограничники оперативно пропускают наш автобус. Но на нейтральной территории, ровно посередине между польским и украинским пунктами пропуска, дорога оказывается перекрытой тремя армейскими джипами.
За ними цепочкой выстроились три десятка пограничников - кто-то в зеленых беретах, кто-то в масках, закрывающих лицо.
Причину остановки выходит объяснить генерал пограничной службы. "Пункт пропуска заминирован", - его слова встречает дружный смех Саакашвили и его группы поддержки.
"Пропустите нас под нашу личную ответственность", - просят украинские депутаты, сопровождающие Саакашвили. "Не могу, слишком опасно", - улыбается генерал.
Юристы из команды присутствующей здесь Юлии Тимошенко чуть ли не на коленке подписывают обращение к пограничникам: мол, просим эвакуировать нас, граждан Украины, из зоны возможного взрыва на территорию Украины. Генерал даже отказывается брать бумагу в руки.
Обстановка тем временем становится нервозной. Саакашвили то обращается к стоящим в оцеплении людям в камуфляже, напоминая им, что сам когда-то служил в пограничных войсках СССР тут, недалеко, на Закарпатье, то переходит на повышенные тона в диалоге с генералом.
И тут… Звук, который на протяжении последних двух часов казался еле слышным гудением улья, вдруг превращается в смесь вполне членораздельных криков "Миша!" - "Ура!" - "Вперед!".
Со стороны Украины к нам приближаются сотни людей, и вот через минуту первые из них в нерешительности останавливаются в нескольких метрах от нас, за пограничниками, которые обреченно сомкнули свою шеренгу.
"Стреляй в меня! Меня под Иловайском не убили! Стреляй!" - кричит один из прибежавших.
У пограничников нет оружия. Сторонников Саакашвили становится все больше, и когда кто-то хватает и вытаскивает из цепочки первого пограничника, кто-то срывает с головы силовика берет и забрасывает его на следовую полосу, кто-то просто толкает человека в оцеплении.
Пограничники не сопротивляются.
Вокруг Саакашвили образовывается плотное кольцо людей, и вот они все вместе движутся в сторону Украины.
Пройдя под большим сине-желтым щитом с надписью "Украина", толпа кричит "Ура!" Дальше, уже за контрольным пунктом, войдя в приграничное село Шегини - люди запевают государственный гимн.
Саакашвили вернулся - его сторонники радуются. А что будет дальше - в воскресенье этим вопросом никто не задавался.