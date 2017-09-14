"Мужчина! Девушка! Тропинка!": как парк "Зарядье" справляется с наплывом посетителей

Image caption За посетителями в "Зарядье" наблюдают сотрудники охраны, но из-за большого потока людей за некоторыми госятми они уследить не успевают

Триумфально открытый в Москве к очередному празднованию Дня города парк "Зарядье" за пять дней посетили десятки тысяч москвичей. Руководство парка осталось посетителями недовольно и обвинило их в воровстве редких растений. Корреспондент Русской службы Би-би-си отправилась в "Зарядье", чтобы оценить причиненный ему ущерб.

Уже на следующий день, после того как вход на территорию новой московской достопримечательности стал свободным для всех желающих, посетители повредили "стеклянную кору" купола над филармонией.

Трещина обнаружилась и на световом окне на крыше павильона "Медиацентр". "Причем не из-за того, что по нему прошлись или попрыгали, - материал выдерживает до 300 килограммов. Это явно произошло от удара каким-то предметом", - заявила директор по проектированию гражданских проектов "Мосинжпроекта" Галина Гордюшина.

Но наиболее ощутимой проблемой для администрации "Зарядья", объединяющего ландшафты нескольких климатических зон, стало уничтожение растений: посетители вытаптывают насаждения, а некоторые гости парка забирают особо понравившиеся экземпляры с собой.

Image caption В зоне северных ландшафтов за первые дни работы парка было уничтожено около 10 тысяч растений, утверждают в администрации парка

Сильнее других пострадала зона северного ландшафта. По словам начальника отдела по садово-парковой и природоохранной работе "Зарядья" Игоря Сафиуллина, там уничтожено почти 30 процентов зеленого покрова.

Image caption От некоторых растений практически ничего не осталось

В этой зоне парка некоторые участки практически превратились в дорожки: посетители сходят с засыпанных гравием тропинок, не замечая под ногами остатков перемешанных с почвой растений.

Image caption Вытоптанными оказались участки, примыкающие к дорожкам

Время от времени гуляющие по "Зарядью" уходят вглубь насаждений, чтобы рассмотреть установленные по парку зенитные фонари.

У наиболее пострадавших участков "северной" зоны за маршрутами людей наблюдают сотрудники охраны. Успев заметить очередных посетителей посреди поляны с растениями, они пытаются вернуть их на дорожки, выкрикивая: "Мужчина! Девушка! Тропинка!"

Image caption В зоне северных ландшафтов охранники постоянно просят посетителей не ходить по растениям

"Так здесь всё вытопчут, надо заборы ставить", - комментирует проходящая мимо женщина. "Если [будут] заборы, что же вы тогда увидите", - замечает один из охранников.

Специальные заграждения в местах, где были высажены редкие растения, все же появятся. "Стрессовую ситуацию запуска парка мы учтем. Появятся ограждения, уже установлены предупреждающие таблички о правилах поведения", - сообщил РИА Недвижимость Сафиуллин.

Image caption В парке установлены стенды, разъясняющие правила поведения

О том, чего в парке "Зарядье" делать нельзя, действительно сообщается на информационных стендах. Но посетителей они не останавливают.

Image caption На прилегающих в тропинкам участках много следов.

Несмотря на запреты на курение, среди растений можно обнаружить окурки.

Image caption В "Зарядье" установлено множество урн, но некоторые гости тем не менее предпочитают выбрасывать окурки в траву.

Некоторые растения вызвали особый интерес у гостей парка. В интервью "Комсомольской правде" Сафиуллин рассказал, что посетители выкапывают понравившиеся экземпляры, прячут их в свои сумки и уходят.

"Вся зелень еще не прижилась, ее только недавно высадили, поэтому из земли ее быстро выдергивают руками. Это осока и занесенная в Красную книгу Москвы калужница болотная", - рассказал начальник отдела по садово-парковой и природоохранной работе "Зарядья".

Судя по количеству следов, краснокнижное растение привлекает особое внимание посетителей.

Image caption В зоне, где растет калужница, множество следов

Из-за понесенных потерь администрация "Зарядья" в четверг объявила о введении изменений в режиме работы парка. С 18 сентября в "Зарядье" начнутся восстановительные работы, и вход в парк по понедельникам будет открыт только с 14.00. На смотровую площадку "Парящего моста" и в павильоны посетителей будут пускать с 15-минутными интервалами , чтобы лучше распределять потоки людей.

Нанесенный "Зарядью" урон в московском правительстве вандализмом не считают и объясняют разрушения "большой востребованностью парка". "Я бы не говорила про вандализм, наверное, это неправильно абсолютно. Просто природа пока не может справиться с таким потоком", - заявила вице-мэр Москвы Анастасия Ракова.

Image caption Помимо информационных щитов, в парке размещены предупреждающие таблички

В социальных сетях начался флешмоб в защиту парка: пользователи выкладывают посты и фотографии достопримечательности с хештегом #сохраниЗарядье. Инициатором акции стала пресс-секретарь Москомархитектуры Мария Ульянова.

"Все уже наслышаны о вандализме в парке "Зарядье" в первый же день открытого посещения, - написала Мария Ульянова. - На этом одичалые не остановились - на сегодняшний день в парке уничтожено и украдено более 10000 растений, многие из которых занесены в Красную книгу!" - цитирует слова Ульяновой "Российская газета".

Некоторые пользователи соцсетей сочли чрезмерной реакцию на то, что в парке повредили растения и некоторые элементы инфраструктуры.

Ажиотаж, обернувшийся вытоптанным ландшафтом, - ожидаемая реакция горожан, полагает урбанист и автор блога "Город для людей" Аркадий Гершман. По его словам, такого рода последствия от большого потока людей, нахлынувшего в новое место, встречаются практически везде.

Кроме того, отмечает эксперт, важно помнить, что многие вещи в "Зарядье" делались в спешке и к открытию растения не успели прижиться: например, газон попросту еще не успел "сцепиться с почвой".

Воровство на месте новой достопримечательности - тоже вещь обычная, отмечает Гершман. Он приводит в пример Нью-Йорк: на площадях и улицах города стали расставлять стулья, которые прохожие могли переставлять в соответствии со своими представлениями об удобстве.

В первое время уличную мебель активно воровали. "Но что произошло потом? Когда история уже устоялась, у людей произошло изменение сознания, что это и так уже их, это общественное - они сюда могут прийти и пользоваться. И мне кажется, что в Зарядье, когда пройдет вау-эффект, когда все будет доделано и работа парка войдет в нормальный режим, это будут исключительные случаи", - предположил урбанист.

.