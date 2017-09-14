Госбанки заняли российский рынок: кому от этого плохо

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Российские банкиры жалуются на то, что слишком большая доля банковского сектора оказалась занята госбанками. Эта тема стала одной из основных на форуме в Сочи, который был организован ассоциацией "Россия". Центробанк и ФАС обещали заняться решением этой проблемы, а также повышением конкуренции в банковском секторе.

Огосударствление банковского сектора препятствует его развитию, заявил Владимир Сенин, заместитель председатель правления "Альфа-банка", который сейчас является самым крупным частным банком в России.

До недавнего времени крупнейшим частным банком был "Открытие". Однако в конце августа банк, столкнувшийся с финансовыми проблемами, был фактически национализирован Центральным банком. Правда, глава ЦБ Эльвира Набиуллина обещала продать банк сразу после его оздоровления.

На форуме Набиуллина говорила о необходимости повышения конкуренции в банковском секторе и показывала карту, где красным были отмечены регионы с высокой долей госбанков.

В некоторых регионах доля госбанков превышает 50-60%. При этом есть регионы, где этот показатель составляет 70-100%. Фактически это означает, что открыть вклад или получить кредит в таких регионах можно только у государственного банка.

"Это красная книга конкуренции", - заметил представитель ФАС.

Жалобы банкира

Частные банки в России продолжают испытывать проблемы с капитализацией, заявил Сенин. Отчасти это связано с ситуацией в экономике России: фактически сейчас нет стратегических инвесторов, а за последние годы объемы зарубежных инвестиций в банковский сектор сильно сократились.

Однако проблемы для банков, по словам Сенина, связаны и с регулированием: например, коммерческие банки сталкиваются с ограничениями на привлечение бюджетных средств.

Благодаря доступу к дешевому фондированию госбанки нарастили свою долю на рынке и получили дополнительную выручку, пожаловался банкир. По его словам, чистая прибыль Сбербанка за первые полгода 2017 года составила почти 320 млрд рублей, группы ВТБ - 58 млрд, а прибыль всех частных банков вместе взятых не превышает 100 млрд рублей.

"Всем банкам необходим равный доступ к бюджетным средствам", - считает Сенин.

По его мнению, точкой роста для российского банковского сектора может стать повышение конкуренции. В частности, коммерческие и государственные банки должны быть в равном положении с точки зрения надзора.

В пример Сенин привел принадлежащие госкомпаниям банки, которые занимаются их кредитованием. Хотя ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что регулятор будет бороться с кредитованием аффилированных сторон.

Сенин также обратил внимание на неясный статус госбанков - то ли они обычные банки, то ли они банки развития, работающие на особых условиях.

"Действующее законодательство у нас декларирует, что банк с госучастием - это коммерческая организация, где цель - это извлечение прибыли", - отметил Сенин.

Но вместе с тем правительство постоянно придумывает новые механизмы, которые бы обязывали бы их субсидировать экономику, и госбанки "фактически превращаются в экономические костыли", заявил банкир.

Если госбанки все же являются не институтами развития, а коммерческими организациями, то у них не должно быть особого положения на рынке, полагает Сенин.

Он также напомнил об обещаниях правительства приватизировать госкомпании, но заметил, что пока все идет в обратном направлении.

Правообладатель иллюстрации Artur Lebedev/TASS Image caption Выступление Сенина на различных сессиях форума цитировали другие банкиры и эксперты.

О необходимости повышения конкуренции говорил также президент рейтингового агентства "Эксперта-РА" Дмитрий Гришанков. Он считает, что до банков конкуренция не дошла, так как эти организации чаще всего не стремятся получать кредитные рейтинги (от них зависит возможности по привлечению частного финансирования, займов и репутация банка - прим. Би-би-си). Чаще всего банки получают рейтинги из-за регуляторной составляющей, заметил Гришанков.

Пожаловался на избыточную роль государства в банковском секторе и на рынке страхования и президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс.

Банковский и страховой сектора сжимаются из-за политико-экономических обстоятельств вокруг финансовых рынков, отметил он. Юргенс предположил, что в условиях санкций может быть создан новый государственный банк для кредитования оборонного сектора.

В целом, по мнению Юргенса, у России есть два варианта развития - госкапитализм, когда небольшое количество оставшихся компаний будет развиваться под жестким контролем, или свободный рынок. В качестве примера первого варианта Юргенс привел Турцию.

Позиция ФАС: размер банка не имеет значения

Заместитель руководителя ФАС Андрей Кашеваров согласился с тем, что госбанки часто получают преференции, которые недоступны частным банкам.

Он сообщил, что ЦБ совместно с антимонопольной службой разрабатывает новую стратегию регулирования, и одна из обсуждаемых мер - это запрет на приобретение новых активов банкам, в которых доля государства составляет более 50%.

Кашеваров также обратил внимание на различные ограничения для коммерческих банков в получении государственных средств и участии в госпрограммах. Например, в программе субсидирования кредитования могут участвовать лишь 13 банков. Фактически у госбанков больше доступ к ресурсам, чем у частных банков.

Представитель ФАС заявил, что нужно больше ориентироваться на кредитные рейтинги банков, а размер банков не должен иметь значения.

Позиция ЦБ: чистка банковского сектора увеличивает конкуренцию

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе открытия банковского форума заявила, что чистка банковского сектора не приводит к снижению конкуренции на рынке.

"Вывод с рынка слабых и недобросовестных игроков приводит к тому, что увеличивается число участников рынка, которые обладают рыночной властью", - объяснила она.

Очищение банковского сектора, по ее словам, приводит к устранению таких бизнес-моделей, с которыми законопослушный бизнес не может конкурировать. В итоге, в банковский сектор может быть привлечен качественный капитал, пояснила она.

Глава ЦБ также заявила, что развитие конкуренции в банковском секторе станет одной из стратегических целей ведомства, которое будет сотрудничать по этому вопросу с ФАС.

При этом ЦБ продолжит расчистку банковского сектора и повышение качества надзора, пообещала Набиуллина.